Трансфер в Минске

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер» в Минске, цены от 2 565 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Минске
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Мы организуем только трансфер с ожиданием»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
«Стоимость трансфера указана из расчёта поездки из аэропорта до локаций в черте кольцевой автодороги»
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«Я могу провести экскурсию для большего количества участников, доплата за трансфер на минивэне для группы до 7 человек составит 4000 RUB»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
«В стоимость включены трансфер и услуги водителя»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное
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    вождение). Сказать что понравилась - ничего не сказать….. Поездка была шикарной!!! Хорошее настроение нам было обеспечено!!! По порядку….. Ровно в 8.00, а именно на это время мы договаривались когда было бронирование, Виталий заехал за нами (наша компания состояла из 4х человек) и мы, нашей дружной компанией отправились навстречу новым впечатлениям)) Поездка проходила по живописным местам, за окном мелькали ухоженные поля, ярко светило солнышко. С погодой, как и с гидом нам повезло! Во время поездки Виталий ввел нас в исторический экскурс, включил интересный фильм о магнатском роде Великого Княжества Литовского - роде Радзивиллов. Фильм интересный, познавательный. В Несвиж мы доехали за неполных 2 часа, которые мы совсем и не заметили. . Перед замком мы посетили Фарный костел, где покоится род Радзивиллов, спустились в их усыпальницу. Далее экскурсия была непосредственно по Замку и его окрестностям. Прежде чем обследовать Мирский замок Виталий пригласил нас пообедать в изумительном кафе Лiхтарiк 1876, что находится в площадь 17 Сентября, 13, городской посёлок Мир. Вкусный обед и вежливое обслуживание в этом уютном кафе вам обеспечено))) Подкрепившись мы направились изучать Мирский замок, а также посетили Костел Святого Николая. Виталий сопровождал нас не только как водитель, он снабжал нас интересными рассказами о всех достопримечательностях что встречались у нас на пути. Обратная дорога заняла у нас немногим больше часа. В Минск мы вернулись приятно усташими, под боооооольшим впечатлением от увиденного и услышанного)))) Резюме: Виталий - отличный Гид и водитель!!! Однозначно будем рекомендовать его друзьям и знакомым, да и сами с удовольствием воспользуемся его услугами при повторном посещении Минска!!! Виталий, спасибо Вам огромное за отлично проведенный день! Всех благ! До новых встреч! P.S. Одно огорчило…. не сделали с Вами фото на память(((Значит, мы встретимся снова, придется вернуться!!!

  • А
    Александра
    31 мая 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку. Очень рекомендуем - это мнение трёх разновозрастных людей (включая ребенка). Виталий очень внимателен. Во
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    всем поможет, все подскажет, не навязчиво! В дороге мини лекция и фильм о предстоящих замках. (Спасибо - полезно/познавательно). Автомобиль просторный, кондиционер работает на отлично. Вождение спокойное,не агрессивное, безопасное. Приятное мини-путешествие, с человеком любящим и знающим свой край. Обратимся ли еще- однозначно да!

    Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
  • В
    Валерия
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Все хорошо организовано. Не было неприятных сюрпризов. Очень приятный водитель Виталий. Не смотря на то, что заказывали только трансфер много
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    нам рассказал, проводил, показал, организовал обед. С Кириллом тоже очень приятно общаться. Несколько раз списывались советовались по поводу других экскурсий. Все объяснил, помог организовать. Смело рекомендую. Было приятно иметь дело.

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Нужна была машина с водителем из Минска по замкам и обратно. Всё получилось отлично. Водитель -Андрей, забрал из отеля в
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    обозначенное время, обратно привез куда попросили. Давал всю необходимую информацию. Вождение аккуратное. По времени не ограничивал. Успели посмотреть всё, что планировали. Спасибо организаторам.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Вопросы неактуальны, так как мы воспользовались только трансфером, гида у нас не было. Водитель подъехал вовремя, ехал четко по маршруту, нигде его не ждали. Машина не очень комфортная, сиденья жесткие, спина заболела.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
  • A
    Anton
    17 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
  • А
    Артем
    13 мая 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Долго и тщательно выбирали с кем и на чем поехать на целый день с выездом сразу в два замка -
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    Несвижский и Мирский. Конечно хотелось всего и сразу - комфорта, приятной компании, небольшой исторической вводной о месте куда едем и конечно же безопасности. Выбрали Виталия и не ошиблись! Все наши ожидания оправдались! Автомобиль очень комфортный, вместительный, чистый! По дороге посмотрели очень интересный фильм о Несвижском замке, остановились пофотографироваться в рапсовом поле, приятно поболтали с Виталием, ну и как бонус - вкусный и недорогой обед в местном кафе по рекомендации Виталия!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер»

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  1. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  2. Выгодный трансфер в Минске
  3. Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
  4. Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
  5. Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
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  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Трансфер" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 565 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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