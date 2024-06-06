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вождение). Сказать что понравилась - ничего не сказать….. Поездка была шикарной!!! Хорошее настроение нам было обеспечено!!! По порядку….. Ровно в 8.00, а именно на это время мы договаривались когда было бронирование, Виталий заехал за нами (наша компания состояла из 4х человек) и мы, нашей дружной компанией отправились навстречу новым впечатлениям)) Поездка проходила по живописным местам, за окном мелькали ухоженные поля, ярко светило солнышко. С погодой, как и с гидом нам повезло! Во время поездки Виталий ввел нас в исторический экскурс, включил интересный фильм о магнатском роде Великого Княжества Литовского - роде Радзивиллов. Фильм интересный, познавательный. В Несвиж мы доехали за неполных 2 часа, которые мы совсем и не заметили. . Перед замком мы посетили Фарный костел, где покоится род Радзивиллов, спустились в их усыпальницу. Далее экскурсия была непосредственно по Замку и его окрестностям. Прежде чем обследовать Мирский замок Виталий пригласил нас пообедать в изумительном кафе Лiхтарiк 1876, что находится в площадь 17 Сентября, 13, городской посёлок Мир. Вкусный обед и вежливое обслуживание в этом уютном кафе вам обеспечено))) Подкрепившись мы направились изучать Мирский замок, а также посетили Костел Святого Николая. Виталий сопровождал нас не только как водитель, он снабжал нас интересными рассказами о всех достопримечательностях что встречались у нас на пути. Обратная дорога заняла у нас немногим больше часа. В Минск мы вернулись приятно усташими, под боооооольшим впечатлением от увиденного и услышанного)))) Резюме: Виталий - отличный Гид и водитель!!! Однозначно будем рекомендовать его друзьям и знакомым, да и сами с удовольствием воспользуемся его услугами при повторном посещении Минска!!! Виталий, спасибо Вам огромное за отлично проведенный день! Всех благ! До новых встреч! P.S. Одно огорчило…. не сделали с Вами фото на память(((Значит, мы встретимся снова, придется вернуться!!!