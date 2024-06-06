1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Мы организуем только трансфер с ожиданием»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
«Стоимость трансфера указана из расчёта поездки из аэропорта до локаций в черте кольцевой автодороги»
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«Я могу провести экскурсию для большего количества участников, доплата за трансфер на минивэне для группы до 7 человек составит 4000 RUB»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
«В стоимость включены трансфер и услуги водителя»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное
- ААлександра31 мая 2024Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку. Очень рекомендуем - это мнение трёх разновозрастных людей (включая ребенка). Виталий очень внимателен. Во
- ИИрина29 мая 2024Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
- ВВалерия23 мая 2024Все хорошо организовано. Не было неприятных сюрпризов. Очень приятный водитель Виталий. Не смотря на то, что заказывали только трансфер много
- ННаталья23 мая 2024Нужна была машина с водителем из Минска по замкам и обратно. Всё получилось отлично. Водитель -Андрей, забрал из отеля в
- ААндрей23 мая 2024Вопросы неактуальны, так как мы воспользовались только трансфером, гида у нас не было. Водитель подъехал вовремя, ехал четко по маршруту, нигде его не ждали. Машина не очень комфортная, сиденья жесткие, спина заболела.
- ЕЕлена23 мая 2024Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
- AAnton17 мая 2024К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
- ААртем13 мая 2024Долго и тщательно выбирали с кем и на чем поехать на целый день с выездом сразу в два замка -
- ТТатьяна12 мая 2024Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер»
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