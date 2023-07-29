Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Он встретит вас в зале прилёта, дождётся вне зависимости от задержек рейса, а также доставит к месту проживания и снабдит информацией.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Комфортный сервис с ответственными профессионалами
Когда впервые прилетаешь в незнакомый город, зачастую теряешься в обилии сведений, почерпнутых из путеводителей и интернет-форумов. Так много вопросов: куда идти по прилёту? Есть ли рядом метро или автобусная станция? Где ловить такси и сколько будет стоить проезд с учётом пробок?
Будьте уверены: ваше путешествие по Беларуси начнётся как надо! По прибытии вам не придётся искать такси и переживать о том, что вас отвезут не туда. Рядом будет ответственный профессионал, который встретит вас с табличкой около зоны прилёта, поможет с багажом и сориентирует, как устроен аэропорт. По пути вы получите рекомендации по пребыванию в Минске и стране: куда сходить, где купить сувениры, как расплатиться картой. А если захотите, водитель просто включит музыку, чтобы вы отдохнули в тишине.
Организационные детали
- Стоимость трансфера указана из расчёта поездки из аэропорта до локаций в черте кольцевой автодороги. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
- Стоимость трансфера на легковом автомобиле 80 бел. руб., на минивэне до 7-ми человек 120 бел. руб.
- Оплата в белорусских рублях по курсу карты МИР
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту города Минска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.