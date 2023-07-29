Трансфер «Аэропорт - Минск»

Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Нам хочется, чтобы вы чувствовали себя в Минске как дома! Мы организуем трансфер в любую точку столицы из аэропорта на комфортабельном автомобиле с опытным водителем.

Он встретит вас в зале прилёта, дождётся вне зависимости от задержек рейса, а также доставит к месту проживания и снабдит информацией.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Трансфер «Аэропорт - Минск»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортный сервис с ответственными профессионалами

Когда впервые прилетаешь в незнакомый город, зачастую теряешься в обилии сведений, почерпнутых из путеводителей и интернет-форумов. Так много вопросов: куда идти по прилёту? Есть ли рядом метро или автобусная станция? Где ловить такси и сколько будет стоить проезд с учётом пробок?

Будьте уверены: ваше путешествие по Беларуси начнётся как надо! По прибытии вам не придётся искать такси и переживать о том, что вас отвезут не туда. Рядом будет ответственный профессионал, который встретит вас с табличкой около зоны прилёта, поможет с багажом и сориентирует, как устроен аэропорт. По пути вы получите рекомендации по пребыванию в Минске и стране: куда сходить, где купить сувениры, как расплатиться картой. А если захотите, водитель просто включит музыку, чтобы вы отдохнули в тишине.

Организационные детали

  • Стоимость трансфера указана из расчёта поездки из аэропорта до локаций в черте кольцевой автодороги. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
  • Стоимость трансфера на легковом автомобиле 80 бел. руб., на минивэне до 7-ми человек 120 бел. руб.
  • Оплата в белорусских рублях по курсу карты МИР

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту города Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ринат
29 июля 2023
Благодарю за отличный трансфер! Своевременная встреча и комфортная поездка!

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