Нам хочется, чтобы вы чувствовали себя в Минске как дома! Мы организуем трансфер в любую точку столицы из аэропорта на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. Он встретит вас в зале прилёта, дождётся вне зависимости от задержек рейса, а также доставит к месту проживания и снабдит информацией.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортный сервис с ответственными профессионалами

Когда впервые прилетаешь в незнакомый город, зачастую теряешься в обилии сведений, почерпнутых из путеводителей и интернет-форумов. Так много вопросов: куда идти по прилёту? Есть ли рядом метро или автобусная станция? Где ловить такси и сколько будет стоить проезд с учётом пробок?

Будьте уверены: ваше путешествие по Беларуси начнётся как надо! По прибытии вам не придётся искать такси и переживать о том, что вас отвезут не туда. Рядом будет ответственный профессионал, который встретит вас с табличкой около зоны прилёта, поможет с багажом и сориентирует, как устроен аэропорт. По пути вы получите рекомендации по пребыванию в Минске и стране: куда сходить, где купить сувениры, как расплатиться картой. А если захотите, водитель просто включит музыку, чтобы вы отдохнули в тишине.

Организационные детали