Ощутите себя жителями шляхетской усадьбы 19 века! Мы организуем для вас удобный и безопасный трансфер из Минска в музейный комплекс под открытым небом «Дудутки», где вы увидите процесс выделки кожи, плетения корзин и выпечки ржаного хлеба. А после мы отвезём вас обратно — с яркими впечатлениями о белорусской культуре.

Время начала: На выбор с 00:00 до 23:30

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске в удобном месте и на комфортабельном автомобиле отвезём в музей «Дудутки». По дороге вы насладитесь живописными пейзажами.

В Дудутках вы самостоятельно или с местным гидом познакомитесь с традиционными белорусскими ремёслами — от деревообработки и ткачества до кузнечного и гончарного дела. По желанию заглянете в кафе с угощениями по старинным рецептам и зоосад, где живут домашние и экзотические животные.

Организационные детали

Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.

Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода

Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20)

Если вы планируете посетить музей с гидом, пожалуйста, сообщите нам об этом в переписке, чтобы мы забронировали для вас место

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы: