Ощутите себя жителями шляхетской усадьбы 19 века! Мы организуем для вас удобный и безопасный трансфер из Минска в музейный комплекс под открытым небом «Дудутки», где вы увидите процесс выделки кожи, плетения корзин и выпечки ржаного хлеба. А после мы отвезём вас обратно — с яркими впечатлениями о белорусской культуре.
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске в удобном месте и на комфортабельном автомобиле отвезём в музей «Дудутки». По дороге вы насладитесь живописными пейзажами.
В Дудутках вы самостоятельно или с местным гидом познакомитесь с традиционными белорусскими ремёслами — от деревообработки и ткачества до кузнечного и гончарного дела. По желанию заглянете в кафе с угощениями по старинным рецептам и зоосад, где живут домашние и экзотические животные.
Организационные детали
- Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
- Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода
- Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20)
- Если вы планируете посетить музей с гидом, пожалуйста, сообщите нам об этом в переписке, чтобы мы забронировали для вас место
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты в музей: взрослые — 23 бел. руб. за чел., школьники — 10 бел. руб. за чел., дошкольники — бесплатно
- Экскурсионное обслуживание в музее (по желанию) — 32 бел. руб. за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
12 сен 2025
Комфортный путь, прекрасный водитель
И
Ирина
5 сен 2025
В Дудутки нас с мужем сопровождал Дмитрий. Аккуратный водитель и интересный рассказчик. По пути - узнали интересные факты не только про Дудутки, но и дополнили знания по истории Белоруси, замков
Входит в следующие категории Минска
