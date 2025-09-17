Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» предлагает уникальную возможность окунуться в мир средневековой Беларуси.
Путешественники смогут насладиться деревней викингов, готическим кварталом и музеем белорусского местечка.
Три часа свободного времени позволят исследовать территорию, участвовать в мастер-классах и дегустациях.
Услуга включает комфортный транспорт с Wi-Fi и кондиционером, а также профессионального водителя, который доставит вас обратно в Минск
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🕒 Три часа свободного времени
- 🏰 Уникальные исторические реконструкции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌐 Wi-Fi в дороге
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Деревня викингов
- Готический квартал
- Музей белорусского местечка
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В парке «Великое княжество Сула» вы увидите:
- Деревню викингов с ладьёй-драккаром
- Реконструкцию языческих капищ и стоянки древнего человека
- Готический квартал с кузницей, башней и гончарной мастерской
- Музей белорусского местечка с мастерскими и лавками и многое другое
После вашей самостоятельной прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
- Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода
- Вы сможете выбрать удобное время старта и подкорректировать продолжительность экскурсии. Детали обсудим в переписке
- При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20)
- Мы предоставляем только услугу трансфера из Минска и обратно. Билеты в парк вы приобретаете самостоятельно*: взрослые — 40 бел. руб., школьники — 15 бел. руб., дошкольники бесплатно
- Вас будет сопровождать профессиональный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
17 сен 2025
Огромное спасибо водителю Максиму!!! С комфортом доставил нас до места назначения! Был нам гидом! Рекомендуем всем!!!
Е
Елена
10 сен 2025
Прекрасный молодой человек, потрясающий гид. Все супер прошло.

Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Н
Нигина
20 июн 2025
Вячеслав, очень организованный и пунктуальный человек. С самого начала нас покорил профессионализм и энтузиазм нашего водителя- гида Вячеслава!
Время проведенное до Сулы не было скучным. Атмосфера и природа: Сула – это место силы. Чистейший воздух, ухоженная территория, потрясающие виды на реку и леса… Прогулка по комплексу сама по себе доставляет огромное удовольствие и умиротворение.
Организация:Все прошло безупречно и гладко. Всем рекомендуем!
Время проведенное до Сулы не было скучным. Атмосфера и природа: Сула – это место силы. Чистейший воздух, ухоженная территория, потрясающие виды на реку и леса… Прогулка по комплексу сама по себе доставляет огромное удовольствие и умиротворение.
Организация:Все прошло безупречно и гладко. Всем рекомендуем!
Марина
16 мая 2025
Спонтанно решили поехать в парк Сула. И не ошиблись. Быстро ответил организатор на запрос и по месту нашего прибывания в назначенное время приехал Александр на своём автомобиле. Поездка была очень
Входит в следующие категории Минска
