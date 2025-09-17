читать дальше

комфортной, по пути Александр нам рассказывал интересные факты о Минске, как исторические, так и современные. Время пролетело незаметно. Парк Сула это занятное место, воссоздаётся история Беларуси, языка, ремёсел и быта. Всё сделано красиво, с изюминкой. Кузнец при тебе выкует наконечник стрелы попутно рассказывая о ремесле, а напоследок пальнёт из пушки. В пекарне выпекут хлеб в печи и ещё горячим его можно покушать. В броварне продегустируешь местную старку с весёлым броваром. И так в любой активности тебя посвятят в историю, тонкости белорусского языка, обычаев. А ещё под приветственную музыку прокатят на дракаре по озеру. Дети в восторге носятся по берегу под бой барабана, что можно подумать, что это варяги нападают. Плюсом сделать можно красивые фотографии. Время пролетает незаметно. Кто придумал этот парк - молодец. Развития и процветания! На обратном пути Александр рассказывал о периоде второй мировой войны, о сохранившихся дотах, о подвигах белорусских партизан. Подсказал куда ещё можно сходить путешественникам в Минске. Спасибо большое за прекрасную поездку!