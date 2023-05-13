Что вас ожидает:

Побывать в разных уголках страны и познакомиться с богатой историей и культурой

Ваше первое приключение начнется в столице Беларуси — Минске. Вы погрузитесь в атмосферу этого прекрасного города, где наши опытные экскурсоводы покажут вам все главные достопримечательности.

Затем вы отправитесь на юг Беларуси, в город Брест, где вас ждет знаменитая Брестская Крепость, символ обороны Беларуси во время Второй Мировой войны. На территории заповедного леса Беловежской Пущи вы познакомитесь с множеством видов редких животных и растений.

Вы также посетите два знаменитых памятника ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки. Эти замки являются удивительными архитектурными шедеврами и свидетельством роскоши и великолепия эпохи.

Вы увидите город Гродно, который поразит вас своей сказочной красотой и величественными зданиями, а также посетите замок в Лиде, где сможете насладиться белорусским квасом и открыть для себя уникальные архитектурные и исторические достопримечательности.

Это путешествие поможет вам познакомиться с разными гранями белорусской культуры и увидеть самые значимые места Беларуси. Присоединяйтесь к нашему насыщенному впечатлениями туру!

Важная информация:

Обратите внимание, что стартовая точка тура в Москве.

Отели по туру: