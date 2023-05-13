Откройте для себя все самые популярные места в Беларуси. В течении 7 дней вы побываете в столице Беларуси — Минске.
Отправитесь на самый юг Беларуси в Брест, где посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, а также Заповедный лес Беловежской Пущи. Вы увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки.
Вас удивит город Гродно своей сказочной красотой, а Лида с большим радушием откроет двери замка и угостит бокалом белорусского кваса!
Отправитесь на самый юг Беларуси в Брест, где посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, а также Заповедный лес Беловежской Пущи. Вы увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки.
Вас удивит город Гродно своей сказочной красотой, а Лида с большим радушием откроет двери замка и угостит бокалом белорусского кваса!
Ближайшие даты:
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Побывать в разных уголках страны и познакомиться с богатой историей и культурой
Ваше первое приключение начнется в столице Беларуси — Минске. Вы погрузитесь в атмосферу этого прекрасного города, где наши опытные экскурсоводы покажут вам все главные достопримечательности.
Затем вы отправитесь на юг Беларуси, в город Брест, где вас ждет знаменитая Брестская Крепость, символ обороны Беларуси во время Второй Мировой войны. На территории заповедного леса Беловежской Пущи вы познакомитесь с множеством видов редких животных и растений.
Вы также посетите два знаменитых памятника ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки. Эти замки являются удивительными архитектурными шедеврами и свидетельством роскоши и великолепия эпохи.
Вы увидите город Гродно, который поразит вас своей сказочной красотой и величественными зданиями, а также посетите замок в Лиде, где сможете насладиться белорусским квасом и открыть для себя уникальные архитектурные и исторические достопримечательности.
Это путешествие поможет вам познакомиться с разными гранями белорусской культуры и увидеть самые значимые места Беларуси. Присоединяйтесь к нашему насыщенному впечатлениями туру!
Важная информация:
Обратите внимание, что стартовая точка тура в Москве.
Отели по туру:
- г. Минск — отели сети «Тайм».
- г. Брест — отель «Беларусь».
- г. Гродно — отель «Турист».
см. свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по туру на автобусе туристического класса
- Сопровождение аттестованного экскурсовода
- Проживание (6 ночей) в отелях 2-3***
- 6 завтраков в гостиницах
- 6 обедов в кафе городов
- Обзорная экскурсия по Минску
- Обзорная экскурсия по Бресту
- Обзорная экскурсия по Гродно
- Обзорная экскурсия по Лиде
- Обзорная экскурсия по Новогрудку
- Обзорная экскурсия по Миру
- Обзорная экскурсия по Несвижу
- Входные билеты: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость, Беловежская пуща - Экскурсионное обслуживание в Мирском замке
- Экскурсионное обслуживание в Несвижском дворце
- Экскурсионное обслуживание в Брестской крепости
- Экскурсионное обслуживание в Беловежской Пуще
- Осмотр храма-крепости в Мурованке
- Внешний осмотр Лидского замка
- Что не входит
- Личные расходы
- Доп. питание по желанию
- Место начала и завершения?
- г. Москва, вход в музей «Бородинская панорама»
- Когда и сколько длится?
- Когда: см. свободные датыЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Групповые
На автобусе
Выездные
Дворцы, замки и особняки
Военные
История и культура
Несвиж
Многодневные туры
Мирский замок
Популярные места
Минск-Арена
Площадь Независимости
Беловежская пуща
Национальная библиотека Беларуси
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании