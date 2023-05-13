Вся Беларусь за 7 дней

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Откройте для себя все самые популярные места в Беларуси. В течении 7 дней вы побываете в столице Беларуси — Минске.

Отправитесь на самый юг Беларуси в Брест, где посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, а также Заповедный лес Беловежской Пущи. Вы увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки.

Вас удивит город Гродно своей сказочной красотой, а Лида с большим радушием откроет двери замка и угостит бокалом белорусского кваса!
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

Побывать в разных уголках страны и познакомиться с богатой историей и культурой
Ваше первое приключение начнется в столице Беларуси — Минске. Вы погрузитесь в атмосферу этого прекрасного города, где наши опытные экскурсоводы покажут вам все главные достопримечательности.
Затем вы отправитесь на юг Беларуси, в город Брест, где вас ждет знаменитая Брестская Крепость, символ обороны Беларуси во время Второй Мировой войны. На территории заповедного леса Беловежской Пущи вы познакомитесь с множеством видов редких животных и растений.
Вы также посетите два знаменитых памятника ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки. Эти замки являются удивительными архитектурными шедеврами и свидетельством роскоши и великолепия эпохи.
Вы увидите город Гродно, который поразит вас своей сказочной красотой и величественными зданиями, а также посетите замок в Лиде, где сможете насладиться белорусским квасом и открыть для себя уникальные архитектурные и исторические достопримечательности.
Это путешествие поможет вам познакомиться с разными гранями белорусской культуры и увидеть самые значимые места Беларуси. Присоединяйтесь к нашему насыщенному впечатлениями туру!

Важная информация:

Обратите внимание, что стартовая точка тура в Москве.

Отели по туру:

  • г. Минск — отели сети «Тайм».
  • г. Брест — отель «Беларусь».
  • г. Гродно — отель «Турист».

см. свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по туру на автобусе туристического класса
  • Сопровождение аттестованного экскурсовода
  • Проживание (6 ночей) в отелях 2-3***
  • 6 завтраков в гостиницах
  • 6 обедов в кафе городов
  • Обзорная экскурсия по Минску
  • Обзорная экскурсия по Бресту
  • Обзорная экскурсия по Гродно
  • Обзорная экскурсия по Лиде
  • Обзорная экскурсия по Новогрудку
  • Обзорная экскурсия по Миру
  • Обзорная экскурсия по Несвижу
  • Входные билеты: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость, Беловежская пуща - Экскурсионное обслуживание в Мирском замке
  • Экскурсионное обслуживание в Несвижском дворце
  • Экскурсионное обслуживание в Брестской крепости
  • Экскурсионное обслуживание в Беловежской Пуще
  • Осмотр храма-крепости в Мурованке
  • Внешний осмотр Лидского замка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Доп. питание по желанию
Место начала и завершения?
г. Москва, вход в музей «Бородинская панорама»
Когда и сколько длится?
Когда: см. свободные даты
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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