Вас ждут тайны средневековых замков в Мире, Несвиже и Гродно, истории о героях Брестской крепости и посещение Беловежской пущи.
Вы насладитесь природой, путешествуя по живописным дорогам, и встретитесь с профессионалами, развивающими традиционные керамику, ткачество и соломоплетение.
Описание тура
Организационные детали
По желанию гостей возможно 3-местное размещение.
Проживание. Двухместное, в гостиницах категории 3*. По желанию возможно 3-местное размещение.
Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Замки в Мире и Несвиже
Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня вы окунётесь в эпоху европейского средневековья — для этого мы отправимся в небольшой посёлок Мир, где вы увидите сохранившиеся дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.
Особый интерес вызывает величественный замок Мир, отражающийся в озере — мощное военное сооружение 16 века, помнящее немало осад.
Пообедав, заглянем в Несвижский замок в окружении прудов реки Уши — роскошную резиденцию рода Радзивиллов. Замок до сих пор обладает уникальной коллекций оружия и нумизматики.
На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или в Несвиже.
Промыслы Беларуси
Сегодня вы познакомитесь с людьми, развивающими традиционные промыслы. Хозяйка усадьбы — мастерица соломоплетения, в чьём портфолио — соломенная шляпка Хиллари Клинтон. Хозяин — мастер иконописи, пишущий иконы по старинному методу, растирая камень в пыль, добавляя желток, квас и природные красители.
После обеда попробуем свои силы на мастер-классах по ткачеству и лозоплетению — мастер-класс для вас проведут местные рукодельницы. Также побываем в керамической мастерской. В качестве бонуса на обратном пути остановимся у необычной церкви-корабля в стиле замковой готики.
Вечером — размещение на ночь в гостинице в Бресте или Брестской области.
Подвиг партизан и защитников Брестской крепости
Беларусь — партизанская республика, поэтому с утра мы отправимся в лагерь, где в годы войны жили полторы сотни человек. Пробираться на островок, окружённый со всех сторон болотами, будем со «связными».
После обеда вас ждёт экскурсия по Брестской крепости — вы услышите историю о предвоенном времени и событиях начала ВОВ, о судьбах людей, оказавшихся в плену. После мы возьмём фонари и спустимся в подземелья знакомиться с одной из тайн крепости — Пятым фортом, окружённым водой и земляным валом.
Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей. Заночуем в гостинице.
Беловежская пуща
Позавтракав, выезжаем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы. Прогуляемся, заглянем к вольерам с животными, чтобы познакомиться с местными обитателями заповедника, в том числе с легендарным беловежским зубром.
В Археологическом музее под открытым небом узнаем, как жили наши предки. Затем — обед и приветственная рюмочка знаменитой беловежской «пущанки» — самогона, который производится и продаётся только на территории заповедника.
Ближе к вечеру доберёмся до Гродно, где у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться.
Заселение в гостиницу и отдых.
Прогулка по Гродно и отъезд
Позавтракав, идём на прогулку по городу королей и замков! Гродно покоряет своей размеренностью, старинной архитектурой, уютными улочками, двориками и церквями.
Вы посетите Старый и Новый замки — свидетелей громких политических событий и роскошных балов, зайдёте в изысканный Фарный костёл и Борисоглебскую церковь — одну из самых старых в Беларуси.
После поднимемся на пожарную каланчу, с которой открывается чудесный вид на город. Полюбовавшись, прогуляемся по пешеходной улице и послушаем уличных музыкантов.
На этом наша программа заканчивается — вас ждёт трансфер до Минского ж. -д. вокзала. Пора прощаться!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автомобиле Mercedes Benz Vito/Kia Carnival/Citroen С4
- Завтраки и обеды
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа и ж. - д. билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Оплата за одноместное размещение составит 8 000 рублей