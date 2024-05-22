Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня вы окунётесь в эпоху европейского средневековья — для этого мы отправимся в небольшой посёлок Мир, где вы увидите сохранившиеся дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.

Особый интерес вызывает величественный замок Мир, отражающийся в озере — мощное военное сооружение 16 века, помнящее немало осад.

Пообедав, заглянем в Несвижский замок в окружении прудов реки Уши — роскошную резиденцию рода Радзивиллов. Замок до сих пор обладает уникальной коллекций оружия и нумизматики.

На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или в Несвиже.