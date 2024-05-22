Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая

Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Мы покажем вам самобытную и гостеприимную Беларусь, в которую невозможно не влюбиться.

Вас ждут тайны средневековых замков в Мире, Несвиже и Гродно, истории о героях Брестской крепости и посещение Беловежской пущи.

Вы насладитесь природой, путешествуя по живописным дорогам, и встретитесь с профессионалами, развивающими традиционные керамику, ткачество и соломоплетение.
5
1 отзыв
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

По желанию гостей возможно 3-местное размещение.

Проживание. Двухместное, в гостиницах категории 3*. По желанию возможно 3-местное размещение.

Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Замки в Мире и Несвиже

Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня вы окунётесь в эпоху европейского средневековья — для этого мы отправимся в небольшой посёлок Мир, где вы увидите сохранившиеся дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.

Особый интерес вызывает величественный замок Мир, отражающийся в озере — мощное военное сооружение 16 века, помнящее немало осад.

Пообедав, заглянем в Несвижский замок в окружении прудов реки Уши — роскошную резиденцию рода Радзивиллов. Замок до сих пор обладает уникальной коллекций оружия и нумизматики.

На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или в Несвиже.

Замки в Мире и НесвижеЗамки в Мире и НесвижеЗамки в Мире и НесвижеЗамки в Мире и НесвижеЗамки в Мире и Несвиже
2 день

Промыслы Беларуси

Сегодня вы познакомитесь с людьми, развивающими традиционные промыслы. Хозяйка усадьбы — мастерица соломоплетения, в чьём портфолио — соломенная шляпка Хиллари Клинтон. Хозяин — мастер иконописи, пишущий иконы по старинному методу, растирая камень в пыль, добавляя желток, квас и природные красители.

После обеда попробуем свои силы на мастер-классах по ткачеству и лозоплетению — мастер-класс для вас проведут местные рукодельницы. Также побываем в керамической мастерской. В качестве бонуса на обратном пути остановимся у необычной церкви-корабля в стиле замковой готики.

Вечером — размещение на ночь в гостинице в Бресте или Брестской области.

Промыслы БеларусиПромыслы БеларусиПромыслы БеларусиПромыслы БеларусиПромыслы БеларусиПромыслы Беларуси
3 день

Подвиг партизан и защитников Брестской крепости

Беларусь — партизанская республика, поэтому с утра мы отправимся в лагерь, где в годы войны жили полторы сотни человек. Пробираться на островок, окружённый со всех сторон болотами, будем со «связными».

После обеда вас ждёт экскурсия по Брестской крепости — вы услышите историю о предвоенном времени и событиях начала ВОВ, о судьбах людей, оказавшихся в плену. После мы возьмём фонари и спустимся в подземелья знакомиться с одной из тайн крепости — Пятым фортом, окружённым водой и земляным валом.

Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей. Заночуем в гостинице.

Подвиг партизан и защитников Брестской крепостиПодвиг партизан и защитников Брестской крепостиПодвиг партизан и защитников Брестской крепостиПодвиг партизан и защитников Брестской крепостиПодвиг партизан и защитников Брестской крепостиПодвиг партизан и защитников Брестской крепости
4 день

Беловежская пуща

Позавтракав, выезжаем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы. Прогуляемся, заглянем к вольерам с животными, чтобы познакомиться с местными обитателями заповедника, в том числе с легендарным беловежским зубром.

В Археологическом музее под открытым небом узнаем, как жили наши предки. Затем — обед и приветственная рюмочка знаменитой беловежской «пущанки» — самогона, который производится и продаётся только на территории заповедника.

Ближе к вечеру доберёмся до Гродно, где у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться.

Заселение в гостиницу и отдых.

Беловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пуща
5 день

Прогулка по Гродно и отъезд

Позавтракав, идём на прогулку по городу королей и замков! Гродно покоряет своей размеренностью, старинной архитектурой, уютными улочками, двориками и церквями.

Вы посетите Старый и Новый замки — свидетелей громких политических событий и роскошных балов, зайдёте в изысканный Фарный костёл и Борисоглебскую церковь — одну из самых старых в Беларуси.

После поднимемся на пожарную каланчу, с которой открывается чудесный вид на город. Полюбовавшись, прогуляемся по пешеходной улице и послушаем уличных музыкантов.

На этом наша программа заканчивается — вас ждёт трансфер до Минского ж. -д. вокзала. Пора прощаться!

Прогулка по Гродно и отъездПрогулка по Гродно и отъездПрогулка по Гродно и отъездПрогулка по Гродно и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автомобиле Mercedes Benz Vito/Kia Carnival/Citroen С4
  • Завтраки и обеды
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж. - д. билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Оплата за одноместное размещение составит 8 000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Минск, ж. - д. вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Р
22 мая 2024
Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по достопримечательностям. Мы ездили в гости к Беларусам! К самым талантливым,
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гостеприимным, добрым и светлым людям с потрясающим тонким чувством юмора! Мы познакомились с людьми, которые очень хорошо знают историю, культуру, традиции, ремесла своего родного края, душевно делятся своими знаниями и даже приглашают всю группу в 9 человек остаться переночевать!

Для нас путешествие стало не только открытием близкой нам по культуре и невероятно ухоженной страны, но открытием лучшего гида! Огромное спасибо Татьяне за прекрасную организацию тура. Каждую минуту мы чувствовали заботу и внимание, а главное, было видно, насколько Татьяна любит свое дело, насколько большой труд проделан при разработке программы и как она рада показать нам то, что полюбила сама. А если появлялся хотя бы один свободный час, мы заезжали в гости к другим интереснейшим людям!
Теперь нам не надо выбирать место, куда поехать – мы просто поедем во все туры, которые проводит Татьяна и гиды, которых она рекомендует! А Беларусь советую посетить даже беларусам – вы такой её не знаете.
А еще большое спасибо всем замечательным людям в нашей группе! Мечтаем встретиться с вами в путешествиях с Татьяной!

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