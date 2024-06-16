Описание тура

Узнать Беларусь за 5 дней В течение 5 дней вы побываете в самых популярных локациях Беларуси. Мы начнем наше путешествие со столицы Республики — Минска, где вы посетите Восточный квартал, ставший символом города, увидите башни «Врата Минска» и Независимости, а также исследуете исторический район Троицкое предместье. На следующий день мы покажем вам памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также погрузимся в их историю. Затем мы отправимся к самому югу Беларуси — в город Брест. Здесь вы посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, а также Заповедный лес Беловежской Пущи. Наконец, завершим наше знакомство с Беларусью в городе Гродно. Поверье, он непременно удивит вас своей сказочной красотой! Его улицы пропитаны атмосферой средневековья, а высокие берега Немана открывают великолепные пейзажи края. А Лида с большим радушием откроет двери замка и угостит бокалом белорусского кваса! Важная информация: Встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра.