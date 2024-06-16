Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска

За пять дней мы откроем самые яркие уголки Беларуси! Увидим главные достопримечательности Минска, посетим знаменитую Брестскую крепость, прогуляемся по заповедному лесу Беловежской Пущи.

Обязательно сделаем фотографии у памятников ЮНЕСКО — замков Мира и Несвижа, полюбуемся средневековыми улочками Гродно и попробуем белорусский квас в Лиде.
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Минск
  • Мир
  • Несвиж
  • Брест
  • Беловежская пуща
  • Гродно
  • Лида
  • Новогрудок

Описание тура

Узнать Беларусь за 5 дней В течение 5 дней вы побываете в самых популярных локациях Беларуси. Мы начнем наше путешествие со столицы Республики — Минска, где вы посетите Восточный квартал, ставший символом города, увидите башни «Врата Минска» и Независимости, а также исследуете исторический район Троицкое предместье. На следующий день мы покажем вам памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также погрузимся в их историю. Затем мы отправимся к самому югу Беларуси — в город Брест. Здесь вы посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, а также Заповедный лес Беловежской Пущи. Наконец, завершим наше знакомство с Беларусью в городе Гродно. Поверье, он непременно удивит вас своей сказочной красотой! Его улицы пропитаны атмосферой средневековья, а высокие берега Немана открывают великолепные пейзажи края. А Лида с большим радушием откроет двери замка и угостит бокалом белорусского кваса! Важная информация: Встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра.

Каждое воскресенье.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Одноместный номер (SNGL)1 250 Br
Место в двухместном номере (TWIN)1 100 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Минск
  • Мир
  • Несвиж
  • Брест
  • Беловежская пуща
  • Гродно
  • Лида
  • Новогрудок
Что включено
  • Трансфер по туру на автобусе туристического класса
  • Сопровождение аттестованного экскурсовода
  • Проживание (4 ночи) в отелях 2-3*** + 4 завтрака
  • 5 обедов в кафе городов
  • Обзорная экскурсия по Минску Бресту, Гродно, Лиде, Новогрудку, Миру, Несвижу
  • Экскурсионное обслуживание в Мирском замке, Несвижском дворце, Брестской крепости, Беловежской Пуще
  • Осмотр храма-крепости в Мурованке, внешний осмотр Лидского замка
  • Входные билеты: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Завершение: Г. Минск жд вокзвл
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важно: встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ГрупповыеНа автобусеДля школьниковЛетниеВыездныеПопулярные местаОбзорныеДворцы, замки и особнякиТроицкое предместьеНесвижский замокИстория и культураНесвижВсе туры5-дневные турыМирский замокБеловежская пущаВорота Минска

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