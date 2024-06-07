Изюминкой путешествия станет посещение этнографического музея под открытым
Описание тура
Организационные детали
По желанию гостей возможно 3-местное размещение.
Проживание. Двухместное, в гостиницах категории 3*. По желанию возможно 3-местное размещение.
Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Средневековые замки Беларуси
Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня мы отправимся в небольшой посёлок Мир, тихие улицы которого бережно хранят историю. Вы увидите дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.
Особый интерес вызывает замок Мир — любителям тайн, загадок и архитектуры старой Европы понравятся его средневековая мощь, пышные интерьеры и многовековая история.
После обеда заглянем в Несвижский замок, чтобы почувствовать величие рода Радзивиллов. Вы увидите роскошное внутреннее убранство с изобилием дорогих камней, богатейшие библиотеку и нумизматическую коллекцию.
На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или Несвиже.
Народные промыслы и мастер-классы
Сегодня вы познакомитесь с народными промыслами и услышите неповторимый белорусский говор. Позавтракав, выдвигаемся в усадьбу, возраст которой более 200 лет. Вас встретят хозяева: известная в Беларуси мастер соломоплетения и специалист по иконописи, работающий по старинному методу.
После обеда познакомимся с уникальными творениями местных рукодельниц по вышивке и ткачеству. Под их руководством вы попробуете свои силы на старинных ткацких станках и в лозоплетении. Также в гостях у радушных хозяев окунёмся в мир белорусской керамики.
На ночлег остановимся в гостинице в Бресте или Брестской области.
Героическая Беларусь
Этот день посвящён подвигу белорусского народа во время ВОВ. Беларусь — партизанская республика, поэтому сначала мы отправимся в лагерь, где в годы войны жили полторы сотни партизан и несколько десятков семей. Пробираться на островок, окружённый со всех сторон болотами, будем со «связными».
Затем вас ждёт экскурсия по Брестской крепости — вы услышите историю о предвоенном времени и о судьбах людей, оказавшихся в плену. После мы возьмём фонари и спустимся в подземелья знакомиться с одной из тайн Брестской крепости — Пятым фортом, расположенным в четырёх километрах от основной цитадели.
Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей.
Белорусская природа
Позавтракав, выезжаем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы. Неспешно прогуляемся, слушая звуки птиц и животных. Обязательно зайдём в Археологический музей под открытым небом — узнаем, как жили наши предки. Также заглянем к вольерам с животными, чтобы познакомиться с обитателями пущи, в том числе с легендарным беловежским зубром.
Пообедав и отведав рюмочку знаменитой «Пущанки», отправимся в Гродно. Вечером у вас будет свободное время — можно прогуляться по историческому центру и посетить сувенирные магазины.
Заселение в гостиницу и отдых.
Гродно - город королей и замков
Позавтракав, пойдём на прогулку по самому европейскому городу Беларуси. Вы посетите резиденции великих князей литовских и польских королей — Старый и Новый замки, зайдёте в изысканный Фарный костёл и Борисоглебскую церковь 12 века, одну из самых старых в Беларуси.
После поднимемся на пожарную каланчу, с которой открывается живописный вид на город. Полюбовавшись, прогуляемся по пешеходной улице и послушаем уличных музыкантов — прочувствуем в полной мере атмосферу Гродно.
Пообедав, выезжаем в Минск, где заселимся в отель и отдохнём.
Минск и быт белорусской деревни
Сегодня вы узнаете о жизни белорусской деревни. В музее под открытым небом «Строчицы» вы зайдёте в хаты зажиточного крестьянина и бедняка, сядете за парты сельской школы и увидите, как в одной церкви уживаются католические и православные традиции.
Пообедаем в аутентичной корчме, где столы устланы рушниками, а угощения подаются в глиняной посуде — отведаем драники, верещаку и сбитень.
Далее вас ждёт экскурсия по столице: мы посетим минское Замчище, Троицкое предместье и мемориал «Остров мужества и скорби». Вы увидите и современный город: «Минск-арену», Национальную библиотеку Беларуси и Дом правительства.
На этом наша программа заканчивается — пора прощаться!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автомобиле Mercedes Benz Vito/Kia Carnival/Citroen С4
- Завтраки и обеды
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа и ж. - д. билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение составит 10 000 рублей