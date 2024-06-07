Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции

Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Приглашаем в насыщенное путешествие, которое покажет вам разную Беларусь: вы увидите европейский Гродно, героический Брест, столичный Минск и проведёте день среди живописных замков.

Изюминкой путешествия станет посещение этнографического музея под открытым
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небом в Строчицах, где вы познакомитесь с бытом крестьян и пообедаете в аутентичной корчме драниками, верещакой и сбитнем.

Ещё одним «крепким» впечатлением станет самогон «Пущанка», который можно попробовать только на территории знаменитого заповедника.

5
1 отзыв
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

По желанию гостей возможно 3-местное размещение.

Проживание. Двухместное, в гостиницах категории 3*. По желанию возможно 3-местное размещение.

Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Средневековые замки Беларуси

Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня мы отправимся в небольшой посёлок Мир, тихие улицы которого бережно хранят историю. Вы увидите дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.

Особый интерес вызывает замок Мир — любителям тайн, загадок и архитектуры старой Европы понравятся его средневековая мощь, пышные интерьеры и многовековая история.

После обеда заглянем в Несвижский замок, чтобы почувствовать величие рода Радзивиллов. Вы увидите роскошное внутреннее убранство с изобилием дорогих камней, богатейшие библиотеку и нумизматическую коллекцию.

На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или Несвиже.

Средневековые замки БеларусиСредневековые замки БеларусиСредневековые замки БеларусиСредневековые замки БеларусиСредневековые замки БеларусиСредневековые замки Беларуси
2 день

Народные промыслы и мастер-классы

Сегодня вы познакомитесь с народными промыслами и услышите неповторимый белорусский говор. Позавтракав, выдвигаемся в усадьбу, возраст которой более 200 лет. Вас встретят хозяева: известная в Беларуси мастер соломоплетения и специалист по иконописи, работающий по старинному методу.

После обеда познакомимся с уникальными творениями местных рукодельниц по вышивке и ткачеству. Под их руководством вы попробуете свои силы на старинных ткацких станках и в лозоплетении. Также в гостях у радушных хозяев окунёмся в мир белорусской керамики.

На ночлег остановимся в гостинице в Бресте или Брестской области.

Народные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классыНародные промыслы и мастер-классы
3 день

Героическая Беларусь

Этот день посвящён подвигу белорусского народа во время ВОВ. Беларусь — партизанская республика, поэтому сначала мы отправимся в лагерь, где в годы войны жили полторы сотни партизан и несколько десятков семей. Пробираться на островок, окружённый со всех сторон болотами, будем со «связными».

Затем вас ждёт экскурсия по Брестской крепости — вы услышите историю о предвоенном времени и о судьбах людей, оказавшихся в плену. После мы возьмём фонари и спустимся в подземелья знакомиться с одной из тайн Брестской крепости — Пятым фортом, расположенным в четырёх километрах от основной цитадели.

Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей.

Героическая БеларусьГероическая БеларусьГероическая БеларусьГероическая БеларусьГероическая Беларусь
4 день

Белорусская природа

Позавтракав, выезжаем в Беловежскую пущу — один из древнейших реликтовых лесов Европы. Неспешно прогуляемся, слушая звуки птиц и животных. Обязательно зайдём в Археологический музей под открытым небом — узнаем, как жили наши предки. Также заглянем к вольерам с животными, чтобы познакомиться с обитателями пущи, в том числе с легендарным беловежским зубром.

Пообедав и отведав рюмочку знаменитой «Пущанки», отправимся в Гродно. Вечером у вас будет свободное время — можно прогуляться по историческому центру и посетить сувенирные магазины.

Заселение в гостиницу и отдых.

Белорусская природаБелорусская природаБелорусская природаБелорусская природаБелорусская природа
5 день

Гродно - город королей и замков

Позавтракав, пойдём на прогулку по самому европейскому городу Беларуси. Вы посетите резиденции великих князей литовских и польских королей — Старый и Новый замки, зайдёте в изысканный Фарный костёл и Борисоглебскую церковь 12 века, одну из самых старых в Беларуси.

После поднимемся на пожарную каланчу, с которой открывается живописный вид на город. Полюбовавшись, прогуляемся по пешеходной улице и послушаем уличных музыкантов — прочувствуем в полной мере атмосферу Гродно.

Пообедав, выезжаем в Минск, где заселимся в отель и отдохнём.

Гродно - город королей и замковГродно - город королей и замковГродно - город королей и замковГродно - город королей и замковГродно - город королей и замков
6 день

Минск и быт белорусской деревни

Сегодня вы узнаете о жизни белорусской деревни. В музее под открытым небом «Строчицы» вы зайдёте в хаты зажиточного крестьянина и бедняка, сядете за парты сельской школы и увидите, как в одной церкви уживаются католические и православные традиции.

Пообедаем в аутентичной корчме, где столы устланы рушниками, а угощения подаются в глиняной посуде — отведаем драники, верещаку и сбитень.

Далее вас ждёт экскурсия по столице: мы посетим минское Замчище, Троицкое предместье и мемориал «Остров мужества и скорби». Вы увидите и современный город: «Минск-арену», Национальную библиотеку Беларуси и Дом правительства.

На этом наша программа заканчивается — пора прощаться!

Минск и быт белорусской деревниМинск и быт белорусской деревниМинск и быт белорусской деревниМинск и быт белорусской деревниМинск и быт белорусской деревниМинск и быт белорусской деревни

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автомобиле Mercedes Benz Vito/Kia Carnival/Citroen С4
  • Завтраки и обеды
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж. - д. билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение составит 10 000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Минск, ж. - д. вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
7 июня 2024
Это было уже второе волшебное путешествие с Татьяной, которая организует туры только в те места, которые любит и знает, и щедро делится любовью и знаниями со своими гостями. Беларусь удивила
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чистотой, красотой, разнообразием и подарила море приятных впечатлений. Каждый день был не похож на предыдущий, и был насыщен и интересен.
И конечно комфорт физический и душевный - отличительная особенность Татьяниных туров. Отдых удался на славу, и мы очень надеемся на новую встречу!

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеВсе туры

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