Утром встречаемся на ж. -д. вокзале Минска, знакомимся и начинаем путешествие по Беларуси. Сегодня мы отправимся в небольшой посёлок Мир, тихие улицы которого бережно хранят историю. Вы увидите дома ремесленников, двор синагоги, Рыночную площадь, Троицкую церковь и Николаевский костёл в стиле ренессанс.

Особый интерес вызывает замок Мир — любителям тайн, загадок и архитектуры старой Европы понравятся его средневековая мощь, пышные интерьеры и многовековая история.

После обеда заглянем в Несвижский замок, чтобы почувствовать величие рода Радзивиллов. Вы увидите роскошное внутреннее убранство с изобилием дорогих камней, богатейшие библиотеку и нумизматическую коллекцию.

На ночлег остановимся в отеле в посёлке Мир или Несвиже.