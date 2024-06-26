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В нашей усадьбе вас ждёт настоящий сталосельский колорит.



Здесь вы не только насладитесь тишиной и спокойствием, послушаете стрёкот кузнечиков и вдохнёте аромат свежего сена, но и познакомитесь с народными забавами, старинными гаданиями и традициями. Наша программа придётся по вкусу всем любителям белорусской культуры, музыки и кухни.