В нашей усадьбе вас ждёт настоящий сталосельский колорит.
Здесь вы не только насладитесь тишиной и спокойствием, послушаете стрёкот кузнечиков и вдохнёте аромат свежего сена, но и познакомитесь с народными забавами, старинными гаданиями и традициями. Наша программа придётся по вкусу всем любителям белорусской культуры, музыки и кухни.
Здесь вы не только насладитесь тишиной и спокойствием, послушаете стрёкот кузнечиков и вдохнёте аромат свежего сена, но и познакомитесь с народными забавами, старинными гаданиями и традициями. Наша программа придётся по вкусу всем любителям белорусской культуры, музыки и кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В агроусадьбе, которая находится недалеко от Минска, вы сможете насладиться красотой окружающей природы, отведать давно забытые вкусности из русской печки, прикоснуться к народным забавам и обрядам.
Как пройдёт ваш день
- Встреча гостей с хлебом-солью и самогоном
- Экскурсия по усадьбе
- Застолье — национальные блюда, приготовленные в настоящей старинной печи
- Музыкально-развлекательная программа
За дополнительную плату: баня, рыбалка, музей старинного белорусского быта, катание на телеге, спортландия, проведение старинных обрядов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость входит: трансфер на автобусе из Минска и обратно, экскурсионно-развлекательная программа, обед из блюд национальной белорусской кухни
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Старинная белорусская усадьба находится в 75 км от Минска. Разнообразие активных развлечений не оставит равнодушным никого: это и катания с горки зимой, и купание в собственном пруду, расположенном на территории, а также волейбольная, футбольные площадки, велосипеды, дартс и многое другое.Задать вопрос
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