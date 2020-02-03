3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Музей Дудутки - обязателен к посещению всем, кто хочет узнать и понять страну Белоруссию изнутри, окунуться в атмосферу прошлых лет, традиционного быта белорусской деревни, национальных ремесел и, конечно же, кухни.

Гид Элеонора - обязательна к присутствию вместе с вами в музее Дудутки:)

Поехав с ней, вы узнаете массу нового и интересного, начиная от важных исторических фактов и заканчивая мелочами, типа происхождения пословиц и поговорок, которые мы используем в повседневной речи и никогда не задумываемся, откуда они пошли.

Вместе с Элеонорой все мастера каждого вида ремесла показали нам свое дело, а некоторые даже дали попробовать свои силы и самостоятельно создать что-то своими руками. Так, например, у нас осталась на память настоящая железная подкова на счастье, выкованная собственноручно, с небольшой помощью профессионала-кузнеца.

Элеонора не упустит ни одной детали, расскажет про все ремесла и культурные обычаи страны, проведет дегустации вкуснейших народных продуктов, а также же напитков, которые можно будет приобрести в конце экскурсии.

Человек, очень любящий свою страну и культуру - слушаешь ее и понимаешь, что она испытывает огромное удовольствие и интерес, передавая слушателям свои знания.

Поездка в Дудутки без Элеоноры никогда не оставила бы таких ярких впечатлений и такого сильного желания приехать туда еще раз.

Элеонора, большое Вам спасибо!!! Продолжайте и дальше радовать благодарных туристов своими ценными знаниями, потрясающей энергетикой, легкостью и невероятно заразительным позитивом и любовью к своей родине!

С уважением, Марта, Наталья и Владимир из Москвы :)