3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В музее под открытым небом «Дудутки» работают мастера, отмечают фольклорные праздники, выпекают хлеб, варят сыр и делают традиционный самогон.
Мы в нём практически с момента основания и с радостью проведём для вас экскурсию! Расскажем о культуре нашей страны, обычаях, ремёслах, аутентичной архитектуре и национальной еде.
Мы в нём практически с момента основания и с радостью проведём для вас экскурсию! Расскажем о культуре нашей страны, обычаях, ремёслах, аутентичной архитектуре и национальной еде.
Описание экскурсии
- Вы увидите за работой гончара и ткача, мастера соломоплетения и резчика по дереву
- Услышите, как звучит народный инструмент дуда, и сравните его с волынкой
- Попробуете на миг стать кузнецом и выковать подкову на счастье
- В деревянном храме рассмотрите уникальный соломенный иконостас, аналогов которому нет
- В ходе экскурсии по музею посетите мастерскую самогоноварения и продегустируете этот традиционный напиток
- А ещё попробуете выпеченный хлеб с сыром и маслом
- На старинной мельнице мы не только поговорим про мельников, но и заглянем в домик завозника, где вы попробуете сало с луком и хлебом
- Завершить прогулку по музею можно дегустацией белорусской кухни: драники, бабка, колдуны, мочанка, колбаски и уха — всё приготовлено с любовью и по традиционным рецептам
В результате вы приобщитесь к традиционным ремёслам, станете лучше понимать быт исконных жителей Беларуси и отдохнёте от города в живописной и размеренной атмосфере сельской местности.
Организационные детали
- Трансфер проходит на Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичном автомобиле
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- У нас есть аккредитация на территории музея — экскурсию проведём не только по дороге, но и по всем музейным мастерским
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей: взрослые— 690 ₽, дети — 380 ₽, дети дошкольного возраста — бесплатно
- Питание — по меню, в среднем на человека около 550 ₽
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату: до 6 человек на оборудованном микрофоном и кондиционером минивэне Volkswagen Caravelle или аналогичном — 4500 ₽, для 7–8 человек — 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье!
С ней мы съездили в Дудутки, и поездка оставила самые приятные впечатления. Спасибо за профессионализм, тактичность и деликатность, а также за отличную организацию экскурсии. Всё было продумано до мелочей, интересно и комфортно. Благодаря Наталье путешествие получилось познавательным и очень душевным.
С ней мы съездили в Дудутки, и поездка оставила самые приятные впечатления. Спасибо за профессионализм, тактичность и деликатность, а также за отличную организацию экскурсии. Всё было продумано до мелочей, интересно и комфортно. Благодаря Наталье путешествие получилось познавательным и очень душевным.
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М
Мы получили огромное удовольствие. Было интересно и взрослым, и детям. А у нас дети 15, 12 и 7 лет. После подсказали что еще можно посмотреть и где вкусно поесть. Всем рекомендуем!
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Спасибо великолепному гиду Элеоноре. Чудесно провели время в Дудутках. Забрали нашу группу из отеля на комфортном автомобиле с очень хорошим водителем. Посетили мельницу, потом все мастерские. Везде нас ждал гостеприимный
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Экскурсия очень познавательная- можно посмотреть вблизи как работают разные мастера, мой экскурсовод Светлана очень подробно рассказывала про разные ремесла, что для чего предназначено, кузнец подарил только что выкованную подкову, мастер
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А
Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до 12 лет) побывали на индивидуальной экскурсии в Дудутках. Нас вез замечательный водитель, внимательный к
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Экскурсия в Дудутки очень понравилась, оказалась объемная, но не утомительная, 5 часов максимум. Посещали в субботу в 10-00 народу почти не было, многое успели посетить без суеты, но потом стало
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