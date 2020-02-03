3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в культуру белорусского народа в колоритном этнографическом музее под открытым небом

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Понять историю и культуру белорусского народа легче всего, познакомившись с его традиционными ремеслами, бытом, кухней.

Лучшего места для такого погружения в Беларусь, чем Дудутки, не придумать.

Это музей старинных народных ремесел и технологий.

Я работаю в нем практически с момента основания и с радостью проведу по нему экскурсию и погружу вас в атмосферу белорусского провинциального быта.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси

Программа

В 1994 году был задуман музей, в котором работали бы мастера, отмечали фольклорные праздники, выпекали хлеб, варили сыр и делали традиционный напиток — самогон. Я расскажу о культуре моей страны, красочно представленной на территории комплекса, о народных обычаях и древних ремеслах, аутентичной архитектуре и национальной еде.

  • Здесь вы сможете покататься на лошади и покормить страуса, увидите гончара и ткача.
  • Услышите, как звучит народный инструмент дуда, и сравните его с волынкой.
  • Попробуете на миг стать кузнецом и выковать на счастье подкову.
  • В деревянном храме увидите уникальный соломенный иконостас, аналогов которому нет.
  • А завершить прогулку по музею можно традиционной белорусской кухней: драники, бабка, колдуны, мочанка, колбаски и уха — все приготовлено с любовью и по традиционным рецептам.
  • Здесь у вас также будет возможность купить авторские сувениры и традиционные продукты питания, понравившиеся на дегустации.

В результате вы приобщитесь к традиционным ремеслам, станете лучше понимать быт исконных жителей Беларуси и отдохнете от города в живописной и размеренной атмосфере сельской местности.

Организационные детали

  • Музей «Дудутки» расположен в 40 км от Минска. По понедельникам музей закрыт.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 8 евро/взр., 5 евро/реб., детям дошкольного возраста — бесплатно; питание — по меню, в среднем на человека около 5 евро. Экскурсия загородная, предполагает наличие транспорта. Если у вас есть своя машина, мы сможем поехать на ней. Если нет — я могу предоставить трансфер. На 1-3 человек — легковой автомобиль (50 евро), на группу 3-6 человек — минивэн (60 евро).
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси
Понять культуру Беларуси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Мне 50 лет. Я профессиональный гид. Закончила БГУ по специальности «Краеведение.Туризм» Отметила 30-летие своей работы по специальности. Долгое время работала в музее «Дудутки». Являюсь автором экскурсии в этом музее, читаю лекции для будущих экскурсоводов. Люблю этнографические, исторические, архитектурные экскурсии. Очень хочу, чтобы все приезжающие в Минск гости замечали не только его чистоту и порядок, но и знали ту непростую историю, которая выпала на его долю.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
«Дудутки» - отличный музей для посещения с детьми, они здесь точно не заскучают. Экскурсия очень разнообразная: история, культура, ремесла и быт сочетаются в чудесном « узоре». Это именна та экскурсия, после которой начинаешь понимать страну. Однако, все это было бы невозможно без замечательного гида Элеоноры. Спасибо большое!
6 января 2019
Огромное спасибо Элеоноре за интересную, очень познавательную экскурсию. Наш день прошёл очень динамично. Мы много узнали о традициях, истории жителей Белоруссии. Познакомились не только с культурой страны, но и народной кухней. Информацию Элеонора рассказывала очень доступно. Нам было интересно и время пролетело очень быстро.
Очень советую всем данную экскурсию и другие, проводимые данным экскурсоводом.
С уважением, Екатерина и Максим.
3 сентября 2018
Музей Дудутки - обязателен к посещению всем, кто хочет узнать и понять страну Белоруссию изнутри, окунуться в атмосферу прошлых лет, традиционного быта белорусской деревни, национальных ремесел и, конечно же, кухни.
Гид Элеонора - обязательна к присутствию вместе с вами в музее Дудутки:)
Поехав с ней, вы узнаете массу нового и интересного, начиная от важных исторических фактов и заканчивая мелочами, типа происхождения пословиц и поговорок, которые мы используем в повседневной речи и никогда не задумываемся, откуда они пошли.
Вместе с Элеонорой все мастера каждого вида ремесла показали нам свое дело, а некоторые даже дали попробовать свои силы и самостоятельно создать что-то своими руками. Так, например, у нас осталась на память настоящая железная подкова на счастье, выкованная собственноручно, с небольшой помощью профессионала-кузнеца.
Элеонора не упустит ни одной детали, расскажет про все ремесла и культурные обычаи страны, проведет дегустации вкуснейших народных продуктов, а также же напитков, которые можно будет приобрести в конце экскурсии.
Человек, очень любящий свою страну и культуру - слушаешь ее и понимаешь, что она испытывает огромное удовольствие и интерес, передавая слушателям свои знания.
Поездка в Дудутки без Элеоноры никогда не оставила бы таких ярких впечатлений и такого сильного желания приехать туда еще раз.
Элеонора, большое Вам спасибо!!! Продолжайте и дальше радовать благодарных туристов своими ценными знаниями, потрясающей энергетикой, легкостью и невероятно заразительным позитивом и любовью к своей родине!
С уважением, Марта, Наталья и Владимир из Москвы :)

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