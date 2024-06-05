1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ООльга5 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ААлександр4 июня 2024Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
- ИИрина4 июня 2024Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
- ЕЕлена3 июня 2024Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 108 экскурсий и билетов от 31 до 32 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2891 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Минске? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024