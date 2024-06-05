Индивидуальные экскурсии в Минске с личным гидом

Найдено 108 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Минске, цены от 31 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
327 отзывов
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200 за всё до 10 чел.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200 за всё до 3 чел.
По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 8 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750 за всё до 8 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000 за всё до 10 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Курган Славы и Хатынь из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Душевная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100 за всё до 4 чел.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950 за всё до 3 чел.
«Про это»: интимная история города М
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 8 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900 за всё до 10 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Минске
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000 за всё до 3 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Верхом по древним лесам Минщины
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850 за человека
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900 за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Минск для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500 за всё до 20 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 6 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900 за всё до 15 чел.
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
    читать дальше

    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
    читать дальше

    живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
    читать дальше

    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
    читать дальше

    формат и постоянный диалог с детьми. Было доступно и понятно и нам, и детям) Мы прошли большой маршрут,"побывали" в разных эпохах Минска и все остались очень довольны. Впечатлений масса! Обязательно будем рекомендовать Вашу экскурсию друзьям и родным!

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
    читать дальше

    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Душевная прогулка по Минску
    Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
    читать дальше

    прочитанными на белорусском языке, невозможно было наслушаться! Великолепно! Это был наш первый день в Минске, да и вообще в Беларуси, и Олег задал нам нужное настроение для всего путешествия. Огромная благодарность!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Другой Минск
    Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Минск старинный и современный
  2. Путешествие по замкам Беларуси
  3. Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
  4. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  5. История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 108 экскурсий и билетов от 31 до 32 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2891 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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