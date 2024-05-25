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первым и самое главное, со вторым. Несмотря на немолодой возраст, мы узнали много интересного и нового для себя, получили заряд позитива. Красоту края не поймешь, пока не увидишь своими глазами. Все это мы увидели благодаря увлеченности и профессионализму нашего гида. Человек с горящими глазами, глубокими знаниями и легкой подачей материала.