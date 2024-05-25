1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 мая 2024Владимир забрал нас утром из отеля в назначенное время и с комфортом прокатил и погрузил нас с подружкой в интереснейший
- ММаксим18 мая 2024Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
- ДДарья14 мая 2024Экскурсия понравилась! Владимир интересный собеседник и рассказчик.
- ААлексей12 мая 2024Всё прошло отлично на высоком профессиональном уровне. Рекомендуем.
- ВВероника22 января 2024Всё было замечательно. Больше спасибо
- ССергей12 ноября 2023Очень интересная, красивая, прекрасно организованная поездка, советуем всем!
- ММаксим8 ноября 2023Все очень понравилось, было интересно.
- ВВера18 октября 2023это была наша вторая экскурсия с Александром. Поездка по окрестностям Минска получилась очень интересная! . Маршрут продуман, все рядышком. Полюбовались
- ДДарья31 августа 2023Замечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природы, и познакомиться с историей
- ННадежда24 июля 2023В данной экскурсии важна погода, так как музей находится под открытым небом, и безусловно, рассказ гида. Нам повезло и с
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Пригороды Минска»
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