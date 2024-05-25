Пригороды Минска – экскурсии в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «Пригороды Минска» в Минске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Из Минска - по историческим местам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Замки Беларуси: Несвиж и Мир
    Владимир забрал нас утром из отеля в назначенное время и с комфортом прокатил и погрузил нас с подружкой в интереснейший
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    мир замков и красивейшей природы. Превосходный рассказчик, с огромным багажом знаний по истории и житейской мудрости! Остались в полном восторге от экскурсии и дня, спасибо, Владимиру!

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
    Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
  • Д
    Дарья
    14 мая 2024
    Замки Беларуси: Несвиж и Мир
    Экскурсия понравилась! Владимир интересный собеседник и рассказчик.
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Замки Беларуси: Несвиж и Мир
    Всё прошло отлично на высоком профессиональном уровне. Рекомендуем.
  • В
    Вероника
    22 января 2024
    Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
    Всё было замечательно. Больше спасибо
  • С
    Сергей
    12 ноября 2023
    Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
    Очень интересная, красивая, прекрасно организованная поездка, советуем всем!
  • М
    Максим
    8 ноября 2023
    Музей-скансен: о народной жизни наглядно
    Все очень понравилось, было интересно.
  • В
    Вера
    18 октября 2023
    Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
    это была наша вторая экскурсия с Александром. Поездка по окрестностям Минска получилась очень интересная! . Маршрут продуман, все рядышком. Полюбовались
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    осенней красотой природы, узнали много для себя нового и интересного из истории края. Александру наши пожелания дальнейших успехов, новых путешествий, новых впечатлений и чтобы все его мечты обязательно сбывались!

  • Д
    Дарья
    31 августа 2023
    Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
    Замечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природы, и познакомиться с историей
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    края. Александр - человек, увлеченный своей страной, который сам много по ней путешествует, и с радостью делится своими знаниями. Экскурсия понравилась во всех аспектах. Александру пожелания дальнейших успехов и чтобы обязательно его мечта сбылась!

    Замечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природыЗамечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природыЗамечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природы
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Музей-скансен: о народной жизни наглядно
    В данной экскурсии важна погода, так как музей находится под открытым небом, и безусловно, рассказ гида. Нам повезло и с
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    первым и самое главное, со вторым. Несмотря на немолодой возраст, мы узнали много интересного и нового для себя, получили заряд позитива. Красоту края не поймешь, пока не увидишь своими глазами. Все это мы увидели благодаря увлеченности и профессионализму нашего гида. Человек с горящими глазами, глубокими знаниями и легкой подачей материала.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Пригороды Минска»

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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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