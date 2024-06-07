Почувствовать себя местным – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Минске, цены от 1 440 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000 за всё до 10 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440 за человека
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Другой Минск
    Екатерина - прекрасный экскурсовод. Ее рассказ интересен и содержателен, разбавлен шутками и забавными историями. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, чего и вам рекомендуем сделать!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Другой Минск
    Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
  • О
    Олег
    31 мая 2024
    Другой Минск
    Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
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    какой-то новый город, обязательно куда-то идём. Почему «не особые любители»? Отвечаю: потому что на 9 из 10 экскурсий только и думаешь, когда же это закончится! 🤦‍♀️ И вот именно эта экскурсия, проведенная 18.05 чудесной девушкой Екатериной оказалась той самой, благодаря которой будем и дальше ходить! 😂 Ооочень интересно, познавательно, динамично и даже с учётом погодных условий) В этот день всё время собирался пойти дождь, даже временами и шёл, так Екатерина умудрилась провести нас под разными навесами, козырьками и тем самым не дала нам промокнуть! Реально всё очень понравилось. Накануне у нас была другая экскурсия, по ходу которой у нас возникли вопросы, на которые мы услышали лишь какие-то пространственные рассуждения. И так совпало, что с Екатериной мы побывали в этих же местах и узнали обо всём, что нас тогда заинтересовало и даже намного больше! Вообще всем приезжающим в Минск очень рекомендую посетить любую экскурсию, которую проводит Екатерина. Не пожалеете! Очень увлекательно, динамично, позитивно!

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Тур-игра по барам Минска
    Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Взяли экскурсию в последний момент, в мини-группе, прекрасно осознавая, что будем не одни. Что понравилось? Работа гида, качества гида как рассказчика,
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    маршрут экскурсии, организация со стороны гида, удобство и приятность гида в общении. В общем, гид - топ! Не понравилось? Работа организаторов. Мы опытные путешественники и знаем, что на групповых экскурсиях правила поведения туристов обозначают гиды с подачи тех, на кого они работают. В нашем случае этого сделано не было. Совсем. 1) На экскурсии к нам присоединился мужчина, который постоянно курил. И никто не делал ему замечания. Как вам красоты Красного Костела под запах табачка из разряда "Прима"? Как-то не очень. И речь там шла не об одной сигаретке. 2) Вместе с мужчиной присутствовала очень занятая дама, которая очень громко,"не отходя от кассы" решала бизнес-вопросы по телефону. В какой-то момент стало непонятно - что я слышу лучше - рассказы об улицах Минска - или то, как отправить счёт-фактуру поставщику. Почему мы не делали замечания со-экскурсантам? А почему мы должны? Нас собирают организаторы, и именно они, на наш взгляд, должны обозначать простые правила - ну хотя бы не курить в группе людей, чтобы другие не нюхали. И для телефонных разговоров отходить. Кстати, мы посещали еще несколько экскурсий, в том числе групповых и всякий раз эти правила обговаривались организаторами. Поэтому вердикт таков - на индивидуальные экскурсии - ради Бога! Гиды - чудеснейшие! Групповые - решайте сами. О вашем комфорте никто не позаботиться. И правила группы тут не обозначаются…

  • М
    Майя
    8 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Проводит экскурсию не организатор, конечно. Но, в данном случае оценка качества касается и организатора, и гида. Все четко, понятно, экскурсия интересная, гид очень хорошо провела экскурсию, интересно, с юмором и сюрпризами)
  • А
    Айтан
    2 мая 2024
    Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
    Экскурсия на которой можно есть и пить не может быть плохой 😆 тем более с таким замечательным гидом, как Виктория))
  • Р
    Роман
    15 апреля 2024
    Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
    Вечерний формат мероприятия оказался как нельзя кстати: сумеречная барная культура не располагает к компромиссам. Отправившись нашей маленькой компанией в импровизированное
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    путешествие, мы совершенно не ожидали, что помимо культуры пития нам придется столкнуться и с кулинарной культурой, и с историческим экскурсом в Минский мещанский быт. Соответствующий настрой помог создать внезапно впечатляющий коньяк в шоколаде и, конечно же, весь ассортимент лихих настоек, на которые так богата белорусская земля. В общем, однозначно советую принимать перед сном.

  • М
    Максим
    8 ноября 2023
    Музей-скансен: о народной жизни наглядно
    Все очень понравилось, было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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