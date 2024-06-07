1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Екатерина - прекрасный экскурсовод. Ее рассказ интересен и содержателен, разбавлен шутками и забавными историями. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, чего и вам рекомендуем сделать!
- ЕЕлена3 июня 2024Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
- ООлег31 мая 2024Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)
- ЕЕлена16 мая 2024Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
- ММария12 мая 2024Взяли экскурсию в последний момент, в мини-группе, прекрасно осознавая, что будем не одни. Что понравилось? Работа гида, качества гида как рассказчика,
- ММайя8 мая 2024Проводит экскурсию не организатор, конечно. Но, в данном случае оценка качества касается и организатора, и гида. Все четко, понятно, экскурсия интересная, гид очень хорошо провела экскурсию, интересно, с юмором и сюрпризами)
- ААйтан2 мая 2024Экскурсия на которой можно есть и пить не может быть плохой 😆 тем более с таким замечательным гидом, как Виктория))
- РРоман15 апреля 2024Вечерний формат мероприятия оказался как нельзя кстати: сумеречная барная культура не располагает к компромиссам. Отправившись нашей маленькой компанией в импровизированное
- ММаксим8 ноября 2023Все очень понравилось, было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Почувствовать себя местным»
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