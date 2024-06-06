Гастрономические экскурсии Минска

Найдено 16 экскурсий в категории «Гастрономические» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«Здесь у вас также будет возможность купить авторские сувениры и традиционные продукты питания, понравившиеся на дегустации»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
33 отзыва
Гастротур по фермерскому рынку Минска: погружение в мир уникальных вкусов
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по фермерскому рынку Минска, где каждый продукт расскажет свою историю
Начало: На улице Коласа 1
«Во время прогулки я расскажу о традициях местной еды, объясню, в чем преимущества домашнего сыра, научу вас отличать фермерское и промышленное»
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
1 200 за человека
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
42 отзыва
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
«А ещё попробуете локальные блюда, пиво и настойки»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760 за человека
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Приветственный шот в каждом баре»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«Вам также предстоит оценить вкус аутентичной белорусской кухни: по исконным рецептам в Дудутках готовят хлеб, масло, сало, алкоголь и многое другое»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
Музей Дудутки с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750 за всё до 3 чел.
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
26 отзывов
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
«Необыкновенные мосты через реки и каналы придадут экскурсии особый романтический настрой, а вкуснейший обед позвоит Вам насладиться национальной кухней»
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
50 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
«А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи»
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000 за всё до 6 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Сытный обед в ресторане белорусской кухни в туристическом сердце Лиды — старинном замке князя Гедымина»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000 за человека
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Что вас ждет• Дудуткинский бровар – познакомимся с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси с дегустацией самой настоящей шляхетной водки с национальной белорусской закуской»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
  2. Понять культуру Беларуси
  3. Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
  4. Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
  5. В Минске есть, пить, по душам говорить
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Гастрономические" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 90 до 16 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Минска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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