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запиваем, параллельно выхватывая информацию о том, кто как и зачем этот гастроэкстаз делает. Ксения - чрезвычайно увлеченный человек, душевный и готовый помочь. Сняла балл только за сумбурное перемещение, неудобно пробираться по узкому проходу мимо покупателей, не очень хорошо слышно информацию - не успеваешь протиснуться к группе) Немного усилий по организации и информированию плюс сбор не в конце рыночного дня, когда многие активно сворачивают торговлю- и всё будет отлично