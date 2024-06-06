1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«Здесь у вас также будет возможность купить авторские сувениры и традиционные продукты питания, понравившиеся на дегустации»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Гастротур по фермерскому рынку Минска: погружение в мир уникальных вкусов
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по фермерскому рынку Минска, где каждый продукт расскажет свою историю
Начало: На улице Коласа 1
«Во время прогулки я расскажу о традициях местной еды, объясню, в чем преимущества домашнего сыра, научу вас отличать фермерское и промышленное»
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
«А ещё попробуете локальные блюда, пиво и настойки»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310₽ за человека
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Приветственный шот в каждом баре»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«Вам также предстоит оценить вкус аутентичной белорусской кухни: по исконным рецептам в Дудутках готовят хлеб, масло, сало, алкоголь и многое другое»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Квест
4 часа
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Групповая
14 часов
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
«Необыкновенные мосты через реки и каналы придадут экскурсии особый романтический настрой, а вкуснейший обед позвоит Вам насладиться национальной кухней»
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Групповая
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
«А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи»
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Сытный обед в ресторане белорусской кухни в туристическом сердце Лиды — старинном замке князя Гедымина»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Что вас ждет• Дудуткинский бровар – познакомимся с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси с дегустацией самой настоящей шляхетной водки с национальной белорусской закуской»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
- ССергей27 мая 2024Все прошло замечательно, интересно
- ООльга20 мая 2024Интересное место, интересная экскурсия. Гид Галина очень эрудированная, любящая свой край, прекрасно сделала свою работу!
- ООльга20 мая 2024Не зря потраченное время) Долго мы ещё обсуждали эту экскурсию. Возможно, повезло с прекрасным гидом из Дудуток Ириной. Волшебство! Прекрасная речь и подача материала.
- ССветлана19 мая 2024Нам очень понравилось!
- ММаксим18 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
- ЕЕлена16 мая 2024Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
- ААнна12 мая 2024Забавное мероприятие: малой группой быстро перемещаемся от прилавка к прилавку под комментарии рекомендации гида Ксении и пробуем- пробуем-пробуем. Жуём и
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Минска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024