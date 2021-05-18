Полезная информация о Минске

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Местное время в Минске
22:1709
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇾 Беларусь
Название городаМинск
По-английскиMinsk
Это столицаМинск является столицей Беларуси
Население города1 742 124 чел.
АэропортыМинск 1 MHP, Минск Национальный аэропорт MSQ
Часовой поясEurope/Minsk
Средняя высота222 м. от уровня моря

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