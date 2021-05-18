Полезная информация о Минске
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Местное время в Минске
22:1709
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇾 Беларусь
|Название города
|Минск
|По-английски
|Minsk
|Это столица
|Минск является столицей Беларуси
|Население города
|1 742 124 чел.
|Аэропорты
|Минск 1 MHP, Минск Национальный аэропорт MSQ
|Часовой пояс
|Europe/Minsk
|Средняя высота
|222 м. от уровня моря
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Минск
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