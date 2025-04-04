Друг с другом нежно: выходные вдвоём с бассейном, банями, SPA и романтическим ужином
Отдохнуть за городом парой, накупаться и напариться, сходить на массаж и увидеть Минск
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минска, по времени прибыти...
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
59 500 ₽ за всё до 2 чел.
Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Побродить по пустым залам Несвижского и Мирского замков и примерить старинные платья
Начало: Аэропорт Минска, до 12:00
23 мая в 12:00
45 000 ₽ за человека
Автобусный тур по главным местам Беларуси для всей семьи: Гродно, Мир, Несвиж и Минск
Посетить готический замок, побывать в парадных залах дворца и заглянуть в фарный костёл 16 века
Начало: Аэропорт Минска, время прибытия ваших рейсов
3 янв в 10:00
50 589 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Из аэропорта»
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