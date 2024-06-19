1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
22 июля в 08:00
5 авг в 09:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
22 июля в 09:00
5 авг в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
12 июля в 09:20
26 июля в 09:20
24 870₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
13 июля в 09:00
27 июля в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
13 июля в 08:00
27 июля в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
26 июля в 07:00
9 авг в 07:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
12 июля в 07:00
9 авг в 07:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
9 июля в 07:00
23 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
26 июля в 08:00
23 авг в 08:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
9 июля в 07:00
13 авг в 07:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
1 100Br за человека
Авторский тур
3 дня
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
990Br за человека
Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
Увидеть значимые места страны, посетить всемирно известный нацпарк и окунуться во времена рыцарей
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
18 авг в 14:00
15 сен в 14:00
19 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена19 июня 2024Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
- ИИрина18 июня 2024Нам все очень понравилось! Спасибо!
- ИИрина7 июня 2024Это было уже второе волшебное путешествие с Татьяной, которая организует туры только в те места, которые любит и знает, и
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
- ИИрина13 мая 2024Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
- В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
- Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
- Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
- Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
- Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 19 авторских туров от 990 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самый интересный из 19 туров в Минске на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 5 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август