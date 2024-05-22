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Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
14 июня в 09:20
28 июня в 09:20
24 870₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
36 000₽ за всё до 20 чел.
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
2 июля в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
18 июня в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
- ИИрина13 мая 2024Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни
- ИИрина12 октября 2023Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Групповые»
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- В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
- Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
- Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
- Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Групповые" можно забронировать 19 авторских туров от 350 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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