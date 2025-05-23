На пару дней вы превратитесь в знатных особ, в распоряжении которых целый замок! Мы облачимся в исторические костюмы и устроим фотосессию
мая
Описание тура
Организационные детали
Советуем выбирать рейс Белавии, прилетающий в 11:20, либо рейс Аэрофлота с прилётом в 10:10. И обратные: рейс Белавиа с вылетом в 18:05, либо рейс Аэрофлота с вылетом в 21:10.
Проживание. Будем жить в отеле 4* в Несвижском и Мирском замках, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание, а также номера категории «люкс».
*Фото отелей взяты с сайтов mirzamak.by и palacehotel.by
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Дети. 18+.
Программа тура по дням
Несвижский замок и фотосессия в костюмах
Встретим вас в аэропорту Минска до 12:00 и отправимся в Несвижский замок. Мы станем не просто посетителями замка, а настоящими постояльцами. Да, ночевать мы будем в этом сказочном дворце Радзивиллов. Погуляем по территории, полюбуемся живописными озёрами, осмотрим старинные стены и сделаем атмосферные фотографии.
В 19:00 последние туристы покинут замок, стихнет топот ног по мощёному двору, и мы останемся здесь совсем одни. Пришла пора нам перевоплотиться в настоящих дворцовых хозяев — вас ждут исторические костюмы и фотосессия на территории. Всё входит в стоимость.
Мирский замок
Проснёмся ещё до рассвета, чтобы провести фотосессию в первых лучах солнца, когда замок ещё не успели заполонить посетители. После завтрака пройдёмся по залам и коридорам дворца, слушая, как в тишине раздаются только наши шаги. Сделаем атмосферные кадры и отправимся в Мирский замок, ехать до него всего 30 минут.
И вновь мы будем не гостями, а жильцами. Заселимся в номера прямо в средневековом дворце, после чего побродим по территории и окрестностям. Затем нарядимся в костюмы, наденем диадемы и короны и устроим ещё одну фотосессию в невероятных интерьерах.
Вечером у вас будет свободное время.
Поездка в Коссовский замок и отъезд
Проснёмся с первыми лучами, чтобы провести фотосессию в замке. Затем позавтракаем и поедем в удивительный Коссовский замок или дворец Пусловских (дорога займёт 2 часа). Вы увидите роскошное сооружение в неоготическом стиле, погрузитесь в историю и, конечно, пофотографируетесь на фоне.
Рекомендуем планировать обратный вылет на вечер, после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
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Что включено
- Проживание в замках
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Средневековые платья, аренда исторического костюма
- Профессиональные фото и видео
- Посещение Коссовского замка
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Обеды и ужины
- Размещение в номерах категории «люкс» - доплата 10 000 ₽ за весь тур