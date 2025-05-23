Проснёмся ещё до рассвета, чтобы провести фотосессию в первых лучах солнца, когда замок ещё не успели заполонить посетители. После завтрака пройдёмся по залам и коридорам дворца, слушая, как в тишине раздаются только наши шаги. Сделаем атмосферные кадры и отправимся в Мирский замок, ехать до него всего 30 минут.

И вновь мы будем не гостями, а жильцами. Заселимся в номера прямо в средневековом дворце, после чего побродим по территории и окрестностям. Затем нарядимся в костюмы, наденем диадемы и короны и устроим ещё одну фотосессию в невероятных интерьерах.

Вечером у вас будет свободное время.