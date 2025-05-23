Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах

Побродить по пустым залам Несвижского и Мирского замков и примерить старинные платья
Приглашаем стать не просто посетителями старинных дворцов, а настоящими постояльцами.

На пару дней вы превратитесь в знатных особ, в распоряжении которых целый замок! Мы облачимся в исторические костюмы и устроим фотосессию
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в стенах Несвижской крепости. В арсенале: разные по цвету и фасону средневековые платья, короны, тиары и диадемы.

А ещё сделаем необычные кадры в рассветных лучах солнца и осмотрим удивительный дворец Пусловских или Коссовский замок.

Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Ближайшие даты:
23
мая
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Советуем выбирать рейс Белавии, прилетающий в 11:20, либо рейс Аэрофлота с прилётом в 10:10. И обратные: рейс Белавиа с вылетом в 18:05, либо рейс Аэрофлота с вылетом в 21:10.

Проживание. Будем жить в отеле 4* в Несвижском и Мирском замках, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание, а также номера категории «люкс».

*Фото отелей взяты с сайтов mirzamak.by и palacehotel.by

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Дети. 18+.

Программа тура по дням

1 день

Несвижский замок и фотосессия в костюмах

Встретим вас в аэропорту Минска до 12:00 и отправимся в Несвижский замок. Мы станем не просто посетителями замка, а настоящими постояльцами. Да, ночевать мы будем в этом сказочном дворце Радзивиллов. Погуляем по территории, полюбуемся живописными озёрами, осмотрим старинные стены и сделаем атмосферные фотографии.

В 19:00 последние туристы покинут замок, стихнет топот ног по мощёному двору, и мы останемся здесь совсем одни. Пришла пора нам перевоплотиться в настоящих дворцовых хозяев — вас ждут исторические костюмы и фотосессия на территории. Всё входит в стоимость.

Несвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмахНесвижский замок и фотосессия в костюмах
2 день

Мирский замок

Проснёмся ещё до рассвета, чтобы провести фотосессию в первых лучах солнца, когда замок ещё не успели заполонить посетители. После завтрака пройдёмся по залам и коридорам дворца, слушая, как в тишине раздаются только наши шаги. Сделаем атмосферные кадры и отправимся в Мирский замок, ехать до него всего 30 минут.

И вновь мы будем не гостями, а жильцами. Заселимся в номера прямо в средневековом дворце, после чего побродим по территории и окрестностям. Затем нарядимся в костюмы, наденем диадемы и короны и устроим ещё одну фотосессию в невероятных интерьерах.

Вечером у вас будет свободное время.

Мирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замокМирский замок
3 день

Поездка в Коссовский замок и отъезд

Проснёмся с первыми лучами, чтобы провести фотосессию в замке. Затем позавтракаем и поедем в удивительный Коссовский замок или дворец Пусловских (дорога займёт 2 часа). Вы увидите роскошное сооружение в неоготическом стиле, погрузитесь в историю и, конечно, пофотографируетесь на фоне.

Рекомендуем планировать обратный вылет на вечер, после 18:00.

Поездка в Коссовский замок и отъездПоездка в Коссовский замок и отъездПоездка в Коссовский замок и отъездПоездка в Коссовский замок и отъездПоездка в Коссовский замок и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в замках
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Средневековые платья, аренда исторического костюма
  • Профессиональные фото и видео
  • Посещение Коссовского замка
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Размещение в номерах категории «люкс» - доплата 10 000 ₽ за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Минска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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