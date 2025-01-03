3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
3 янв в 09:20
5 янв в 09:20
29 990₽ за человека
2 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
7 янв в 08:00
8 янв в 08:00
38 000₽ за всё до 20 чел.
4 дня
Тур по главным местам Беларуси с новогодним квестом: спасаем Деда Мороза и возвращаем праздник
Отправиться в приключение на поиски волшебства, увидеть средневековые замки и погулять по Бресту
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:00
6 янв в 09:00
1 мая в 08:00
35 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На Рождество»
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