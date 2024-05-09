Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. В Минске остановимся в отеле «Орбита» или «Планета», в Витебске — в гостинице «Витебск отель», «Лучеса» или «Ветразь». Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.