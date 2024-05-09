Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начнём знакомство с сердца страны — древнего Минска, богатого памятниками средневековой архитектуры и художественными галереями. Побываем в окутанных мистикой Несвижском и Мирском замках и услышим щекочущие нервы поверья.
Прикоснёмся к прекрасному и попытаемся узнать окрестности Витебска в живописи, посетив дома Ильи Репина и Марка Шагала, ставшие музеями.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 870 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|24 670 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. В Минске остановимся в отеле «Орбита» или «Планета», в Витебске — в гостинице «Витебск отель», «Лучеса» или «Ветразь». Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Минском
Встретимся в Минске и устроим ознакомительный променад по белорусской столице. Пройдёмся по величественному проспекту Независимости, историческим кварталам Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей, торговым рядам, полюбуемся старинными зданиями и красочными галереями художников.
Поднимемся на смотровую площадку с потрясающей панорамой реки Немиги, побываем в Троицком предместье на берегу Свислочи, посетим мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый воинам, не вернувшимся из Афганистана. После обеда устроим шопинг: отсюда везут изделия из льна и трикотажа, косметику, колбасу, сыр или мёд.
Несвиж и Мир
После завтрака отправимся в Несвиж. Эти земли принадлежали богатейшему литовскому роду, который называли «некоронованными королями». Пройдёмся по роскошным залам Несвижского замка, услышим местные легенды и узнаем историю живущего тут привидения.
Пообедав, поедем в посёлок Мир — уютный уголок, напоминающий Старую Европу. Прогуляемся по галереям и узким лестницам Мирского замка, послушаем мифы о белой даме, чёрном призраке и ведьминском проклятии. На ночь остановимся в Витебске.
Усадьбы Репина и Шагала
Поближе познакомимся с жемчужинами Витебска. Съездим в очаровательную усадьбу «Здравнёво», где когда-то жил и черпал вдохновение художник Илья Репин.
После обеда осмотрим амфитеатр, где проводят фестиваль искусств «Славянский базар», улицу Суворова с прекрасно сохранившимися и отреставрированными старинными особняками, исторический центр, памятник «витебскому Гулливеру». Побываем в доме-музее Марка Шагала, изображавшего любимый Витебск на полотнах.
В завершение поездки посетим торговый центр. Здесь принято покупать изделия из натуральных тканей, хрусталь, меха, ароматные настойки на травах и кореньях.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Минск и из Витебска
- Ужины
- Доплата за размещение в одноместном номере категории «стандарт» - 7920 руб