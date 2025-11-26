Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
1 мая в 09:20
8 мая в 09:20
54 900 ₽ за человека
Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
58 499 ₽ за человека
Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
Исследовать средневековые замки и узнать историю обороны Брестской крепости
Начало: Минск, ваш отель, с 9:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
63 000 ₽ за человека
