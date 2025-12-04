Мои заказы

Активности – экскурсии в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Могилеве, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Классический Могилёв
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
12 дек в 13:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Просто замечательная экскурсия! Было очень интересно. С интересом от начала и до конца слушали даже дети 8-10 лет, внимание которых
    читать дальше

    поймать обычно очень сложно! С нетерпением ожидали следующее задание квеста) Спасибо, Софья, огромное! Я знаю, Вам было не просто с нашими детьми))

  • С
    Сергей
    11 ноября 2025
    Классический Могилёв
    Нашим гидом был Виталий Степанович. Он очень эрудированный человек, прекрасно разбирающийся в истории, архитектуре, искусстве. Он очень интересно и увлекательно
    читать дальше

    рассказал об истории Могилева от основания города до обороны в 1941 году. Поскольку мы брали экскурсию на автомобиле, то посмотрели также Никольский монастырь с очень красивым резным иконостасом и мемориал на Буйничском поле. Всем рекомендую эту экскурсию.

  • Л
    Людмила
    27 октября 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Спасибо огромное Софье. Прекрасный и эрудированный гид и чудесная девушка. Спасибо.
  • З
    Зоряна
    18 октября 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Были на индивидуальной экскурсии по Могилёву 18 августа 2025. Выбрала экскурсию с элементами квеста для дочки 12 лет. В этом
    читать дальше

    возрасте иногда сложна подростка заинтересовать историческими фактами, а Софья смогла, за что ей большое спасибо. О городе до экскурсии почти ничего не знали. Софья окунула нас глубоко в историю этого удивительного города, и потом плавно осветила основные события, которые пережил город до наших дней. Были в городе проездом, но всё равно остались прекрасные воспоминания и желание вернуться снова и подольше погулять по чудесным историческим местам города.

  • Е
    Елена
    30 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Спасибо огромное Софье за прекрасную экскурсию по Могилеву. Включение в экскурсию элементов квеста очень ее оживляет и даже взрослые люди превращаются в детей.
    Рекомендую данного гида.
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    23 августа, г. Могилев.
    Экскурсию по городу с элементами квеста нам красиво провела красивая девушка Софья. Она комфортная в общении, большая
    читать дальше

    умница, много знает, правильно и грамотно говорит, что очень важно. Ну а любовь к своему городу всегда подкупает. Наша прогулка прошла весело, познавательно и интересно, мы полюбили Могилев. Программа у Софьи составлена очень грамотно, логично и информативно, а формат с загадками добавил легкости в общении. Если хотите много узнать и полюбить этот город, обязательно берите себе в попутчицу гида Софью.
    С уважением, путешественник с большим, очень большим стажем.

    23 августа, г. Могилев23 августа, г. Могилев23 августа, г. Могилев23 августа, г. Могилев23 августа, г. Могилев23 августа, г. Могилев
  • Ю
    Юрий
    23 августа 2025
    Классический Могилёв
    Дмитрий один из лучших гидов в нашем путешествии по Белоруссии, он профессиональный гид, очень образованный и исторически грамотный молодой человек.
    читать дальше

    Дмитрий вполне доступно и ясно приподносил нам информацию об истории города Могилева, об исторических местах, людях, которые вошли в историю города, улицах, культурных объектов своего родного города. Дмитрий ещё коренной житель г. Могилева, много информации он добавлял от себя, из своей жизни в своем любимом городе. Мы получили полное представление об истории города Могилева, и нам захотелось вернуться сюда ещё раз. Три часа экскурсии пролетели не заметно с Дмитрием, мы нисколько не устали от экскурсии, наоборот мы готовы были продолжать слушать Дмитрия, т. к. информация которая была нам преподнесена Дмитрием была как будто мы прочитали интересную захватывающую книгу об истории города Могилева. Большое спасибо нашему году Дмитрию за эту экскурсию, всем гостям города рекомендую эту экскурсию с Дмитрием!

  • С
    Сергей
    23 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Софья прекрасная, высоко интеллектуальная и коммуникабельная девушка. С оригинальным подходом к экскурсии. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    22 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Встретились в указанное время в указанном месте, приятная девушка, гид, очень позитивная и заинтересованно рассказывает о своем городе. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно
    Наилучшие рекомендации.
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Экскурсия -просто бомба!! Очень интересно представлен материал,очень легко слушать. 2.5. пролетели на одном дыхании. Экскурсия с элементами квеста,было интересно всем и взрослым и детям. Спасибо огромное!!!!
  • А
    Анджелика
    18 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Прогулка по городу очень понравилась. Софья приятная рассказчица с хорошими знаниями истории своего города. О городе Могилёве остались только приятные впечатления! Спасибо!
  • А
    Александр
    13 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Экскурсия очень понравилась, много интересных фактов, особенно об уроженцах Могилёва. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    8 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Благодаря Софьи погрузились в историю и культуру Могилева. Софья провела для нас прекрасную, познавательную экскурсию. Маршрут проходил в неспешном темпе,
    читать дальше

    было время обсудить понравившиеся места, задать вопросы. Видно, что Софья прекрасно знает историю города, рассказывает с интересом. После прогулки мы решили еще на день задержаться, погулять по городу самостоятельно.

  • I
    Irina
    8 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень насыщенная экскурсия, время прошло незаметно.
    Замечательно погуляли по городу с хорошим экскурсоводом, узнали много нового
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город Могилев. Рассказ был интересным, познавательным. Успехов Софии и всему коллективу кто организовывает такие интересные экскурсии.
    Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город
  • К
    Кира
    3 августа 2025
    Классический Могилёв
    Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси! Решились! Влюбились в этот
    читать дальше

    город по приезду, а Татьяна, так скажем, подлила масла в огонь 🔥! Экскурсия прекрасная, люди отзывчивые и добрые! Впечатлений масса! Татьяна, Вы Супер!!!!!

    Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси!Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси!Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси!Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси!Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси!
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2025
    Классический Могилёв
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Экскурсовод Виталий, человек с богатым прошлым и настоящим, сам является живым воплощением истории, знал множество
    читать дальше

    знаменитых людей советской эпохи, исторические события, даты места перемежает в своем рассказе с фактами, случаями из жизни горожан, которых вы не найдете в учебниках. Время экскурсии пролетело незаметно. Если посещать Могилев в кампании знатока города, то однозначно - только с ним! Большое спасибо за живую искру истории!!!!

  • И
    Ирина
    12 июля 2025
    Классический Могилёв
    Наша компания в восторге от экскурсии! Дмитрий - отличный рассказчик, узнали интересные факты))
  • Р
    Рейно
    11 июля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Прекрасный гид,очаровательная девушка! Впервые,а мы третий год приезжаем а Беларусь, ходим на экскурсии, мы получили не только информацию о городе,об
    читать дальше

    истории, но и пообщались с каким то чистым человеком. До этого были гиды возрастные(моего возраста) и если профессионально было все хорошо,то любой вопрос о современном вызывал негатив,внутреннюю агрессию. Это удивляло. было желание развернуться и уйти!! а с Софьей-радость от общения!!!! спасибо огромное

  • Е
    Ефим
    6 июля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Отличная экскурсия с Софьей. Было интересно окунуться в историю и современность Могилева. Приятно то, что Софья отвечает на все вопросы
    читать дальше

    по ходу дела, а не, как многие другие гиды, потоком выдает многократно заученную информацию, опасаясь "сбоя". Легко, ненавязчиво, познавательно - очень увлеченный и приятный в общении человек. Определенно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Могилеве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Классический Могилёв
  2. Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
  3. Добро пожаловать в Могилёв
Сколько стоит экскурсия по Могилеву в декабре 2025
Сейчас в Могилеве в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 6900 до 7500. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Могилеве на 2025 год по теме «Активности», 116 ⭐ отзывов, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль