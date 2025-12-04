Индивидуальная
Лучший выборКлассический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
12 дек в 13:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 декабря 2025Просто замечательная экскурсия! Было очень интересно. С интересом от начала и до конца слушали даже дети 8-10 лет, внимание которых
- ССергей11 ноября 2025Нашим гидом был Виталий Степанович. Он очень эрудированный человек, прекрасно разбирающийся в истории, архитектуре, искусстве. Он очень интересно и увлекательно
- ЛЛюдмила27 октября 2025Спасибо огромное Софье. Прекрасный и эрудированный гид и чудесная девушка. Спасибо.
- ЗЗоряна18 октября 2025Были на индивидуальной экскурсии по Могилёву 18 августа 2025. Выбрала экскурсию с элементами квеста для дочки 12 лет. В этом
- ЕЕлена30 августа 2025Спасибо огромное Софье за прекрасную экскурсию по Могилеву. Включение в экскурсию элементов квеста очень ее оживляет и даже взрослые люди превращаются в детей.
Рекомендую данного гида.
- ИИрина25 августа 202523 августа, г. Могилев.
Экскурсию по городу с элементами квеста нам красиво провела красивая девушка Софья. Она комфортная в общении, большая
- ЮЮрий23 августа 2025Дмитрий один из лучших гидов в нашем путешествии по Белоруссии, он профессиональный гид, очень образованный и исторически грамотный молодой человек.
- ССергей23 августа 2025Софья прекрасная, высоко интеллектуальная и коммуникабельная девушка. С оригинальным подходом к экскурсии. Всем рекомендую
- ССергей22 августа 2025Встретились в указанное время в указанном месте, приятная девушка, гид, очень позитивная и заинтересованно рассказывает о своем городе. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно
Наилучшие рекомендации.
- ЕЕкатерина20 августа 2025Экскурсия -просто бомба!! Очень интересно представлен материал,очень легко слушать. 2.5. пролетели на одном дыхании. Экскурсия с элементами квеста,было интересно всем и взрослым и детям. Спасибо огромное!!!!
- ААнджелика18 августа 2025Прогулка по городу очень понравилась. Софья приятная рассказчица с хорошими знаниями истории своего города. О городе Могилёве остались только приятные впечатления! Спасибо!
- ААлександр13 августа 2025Экскурсия очень понравилась, много интересных фактов, особенно об уроженцах Могилёва. Рекомендую.
- ИИрина8 августа 2025Благодаря Софьи погрузились в историю и культуру Могилева. Софья провела для нас прекрасную, познавательную экскурсию. Маршрут проходил в неспешном темпе,
- IIrina8 августа 2025Очень насыщенная экскурсия, время прошло незаметно.
Замечательно погуляли по городу с хорошим экскурсоводом, узнали много нового
- ННаталья5 августа 2025Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город Могилев. Рассказ был интересным, познавательным. Успехов Софии и всему коллективу кто организовывает такие интересные экскурсии.
- ККира3 августа 2025Спасибо огромное Татьяне за такую экскурсию! Сомневались, ехать ли в этот город при путешествии по Беларуси! Решились! Влюбились в этот
- ТТатьяна24 июля 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия. Экскурсовод Виталий, человек с богатым прошлым и настоящим, сам является живым воплощением истории, знал множество
- ИИрина12 июля 2025Наша компания в восторге от экскурсии! Дмитрий - отличный рассказчик, узнали интересные факты))
- РРейно11 июля 2025Прекрасный гид,очаровательная девушка! Впервые,а мы третий год приезжаем а Беларусь, ходим на экскурсии, мы получили не только информацию о городе,об
- ЕЕфим6 июля 2025Отличная экскурсия с Софьей. Было интересно окунуться в историю и современность Могилева. Приятно то, что Софья отвечает на все вопросы
