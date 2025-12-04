читать дальше

Дмитрий вполне доступно и ясно приподносил нам информацию об истории города Могилева, об исторических местах, людях, которые вошли в историю города, улицах, культурных объектов своего родного города. Дмитрий ещё коренной житель г. Могилева, много информации он добавлял от себя, из своей жизни в своем любимом городе. Мы получили полное представление об истории города Могилева, и нам захотелось вернуться сюда ещё раз. Три часа экскурсии пролетели не заметно с Дмитрием, мы нисколько не устали от экскурсии, наоборот мы готовы были продолжать слушать Дмитрия, т. к. информация которая была нам преподнесена Дмитрием была как будто мы прочитали интересную захватывающую книгу об истории города Могилева. Большое спасибо нашему году Дмитрию за эту экскурсию, всем гостям города рекомендую эту экскурсию с Дмитрием!