1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
65505 895₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Начало: В районе Драмтеатра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Классический Могилёв
Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей
Начало: У входа в городскую ратушу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Начало: Ленинская улица, 1А, Могилёв
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 190Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
- ЕЕкатерина17 мая 2024Замечательная экскурсия с гидом Ниной. Интересно, познавательно. Благодарим
- ЮЮлия6 мая 2024Были на экскурсии 02.05.24г. компанией из 8 человек, включая подростков. Нашим экскурсоводом была Людмила, которая увлекла рассказом всю нашу разношёрстную
- DDmitry5 мая 2024Замечательно Спасибо
- CChudakova16 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод, Виталий Степанович, великолепен: прекрасно знает историю не только города, но и страны. Очень интересно все рассказал и показал. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо!
- ААнтонина11 апреля 2024Все отлично! Спасибо!
- ППопович9 января 2024Экскурсия очень понравилась! Содержательно, интересно, познавательно, очень много фактов. Три часа пролетели незаметно, при том, что на улице было холодно. Нашим экскурсоводом был Виталий Степанович! Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах и это лучший экскурсовод, всем рекомендую
- ААлёна6 января 2024Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
- ЮЮлия13 июня 2023Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
- ДДентс6 июня 2023Экскурсия получилась очень приятной, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Индивидуальные»
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