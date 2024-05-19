Индивидуальные экскурсии в Могилеве с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Могилеве, цены от 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Могилёв
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
65505 895 за всё до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Начало: В районе Драмтеатра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Классический Могилёв
Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей
Начало: У входа в городскую ратушу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Начало: Ленинская улица, 1А, Могилёв
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 190Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
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    такой момент, мы были на многих экскурсиях, в разных городах, у большинства гидов горят глаза, когда они рассказывают о своём родном городе, находят что-то любопытное, стараются передать свою любовь и туристам. Тут этого не было. Конкретно в Беларусии были на экскурсиях в Минске (на двух индивидуальных экскурсиях), в Пинске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, в Кобрине, в целом по Полесью. . Все они были тоже индивидуальными и запомнились, и очень понравились. Эта экскурсия по Могилёву оставила меньше всего положительных воспоминаний.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Замечательная экскурсия с гидом Ниной. Интересно, познавательно. Благодарим
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Были на экскурсии 02.05.24г. компанией из 8 человек, включая подростков. Нашим экскурсоводом была Людмила, которая увлекла рассказом всю нашу разношёрстную
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    компанию. Людмила отличный гид, хорошо излагающий материал и очень позитивный человек. Вся наша группа выражает большую благодарность Людмиле за очень интересную и содержательную прогулку по городу!

  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Замечательно Спасибо
  • C
    Chudakova
    16 апреля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод, Виталий Степанович, великолепен: прекрасно знает историю не только города, но и страны. Очень интересно все рассказал и показал. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо!
  • А
    Антонина
    11 апреля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Все отлично! Спасибо!
  • П
    Попович
    9 января 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Экскурсия очень понравилась! Содержательно, интересно, познавательно, очень много фактов. Три часа пролетели незаметно, при том, что на улице было холодно. Нашим экскурсоводом был Виталий Степанович! Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах и это лучший экскурсовод, всем рекомендую
  • А
    Алёна
    6 января 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
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    в Могилёве и Соня показала и рассказала об этом городе много интересных фактов и показала знаковые места, и не смотря на морозы экскурсия прошла достаточно комфортно. Однозначно рекомендуем🙏

    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
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    как нежно любит свой родной город. Это отношение он передал нам, и день, проведенный в Могилеве, был просто замечательным. Сам город очень уютный, располагающий к неспешным долгим прогулкам. Всем рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Д
    Дентс
    6 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия получилась очень приятной, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в июне 2024
Сейчас в Могилеве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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