Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
15 окт в 09:00
16 окт в 11:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
27 окт в 08:30
16 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам могучего льва: обзорная экскурсия по Могилёву
Прогуляться по старинным улицам, услышать легенды и увидеть символы города
Начало: У Ратуши
Завтра в 17:00
11 окт в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
