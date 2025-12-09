Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
«А также увидите здание Драмтеатра, прогуляетесь по пешеходной улице, зайдёте в «Тульский дворик» и загадаете желание у памятника Звездочёту»
Завтра в 08:00
12 дек в 13:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка в Могилеве
Прогулка по Могилёву с профессиональным фотографом. Узнайте город через объектив, создайте незабываемые воспоминания и насладитесь атмосферой
Начало: На Звёздной площади
«Прогулка по историческому центру: мы пройдём по пешеходной Ленинской улице и её дворикам, заглянем на территорию костёла Святого Станислава и Драматического театра»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам могучего льва: обзорная экскурсия по Могилёву
Прогуляться по старинным улицам, услышать легенды и увидеть символы города
Начало: У Ратуши
«Улица Ленинская — пешеходная улица с застройкой конца 19 — начала 20 века»
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
