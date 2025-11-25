Мои заказы

Авторская фотопрогулка по Могилёву

Прогулка по Могилёву с профессиональным фотографом. Узнайте город через объектив, создайте незабываемые воспоминания и насладитесь атмосферой
Индивидуальная фотопрогулка по Могилёву предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя и запечатлеть эти моменты на фото.

Прогулка включает посещение исторического центра с его уютными улочками и знаковыми местами, такими
читать дальше

как ратуша и костёл Святого Станислава. Возможен выбор маршрута, который включает парк на Подниколье.

В процессе съёмки создаются искренние и естественные кадры, которые сохранят ваши эмоции и впечатления. Подходит для взрослых и детей от 7 лет

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Природные уголки города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • ☕ Возможность отдохнуть в кафе
Авторская фотопрогулка по Могилёву© Евгения

Что можно увидеть

  • Ленинская улица
  • Костёл Святого Станислава
  • Драматический театр
  • Ратуша
  • Площадь Славы
  • Замковая гора

Описание фото-прогулки

Я предлагаю 2 варианта маршрута — выбирайте исходя из ваших предпочтений и настроения!

Прогулка по историческому центру: мы пройдём по пешеходной Ленинской улице и её дворикам, заглянем на территорию костёла Святого Станислава и Драматического театра. Посмотрим на ратушу и насладимся видами города с площади Славы и Замковой горы.

Прогулка по историческому центру и парку на Подниколье: совместим город и природу. Сначала прогуляемся по основным историческим достопримечательностям, а затем спустимся в зелёный уголок города.

Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты. И расскажу, как чувствовать себя легко и расслабленно.

Организационные детали

  • Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Съёмку можно провести для большего числа людей (до 6), доплата — 1500 ₽ за каждого следующего участника
  • В конце я поделюсь с вами хорошими местами для отдыха, которые любят могилевчане. По желанию во время прогулки можно будет выпить кофе или чай в одном из хороших заведений (оплачивается отдельно)
  • Остаток оплаты — наличными белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день фотопрогулки или переводом на карту Мир

Особенности съёмки

  • Я снимаю на Sony a7rII
  • Через 7 дней после фотопрогулки вы получите ссылку на персональную онлайн-галерею, срок хранения — 6 мес.
  • Вы получите 70 фотографий в цветокоррекции в двух форматах: в оригинальном размере и в веб-размере

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Звёздной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Могилеве
Меня зовут Евгения и с 2020 года я занимаюсь любимым делом – создаю фотографии. Я обожаю свой родной город Могилёв и постоянно его исследую, участвую в его культурной и творческой жизни.
читать дальше

Поэтому на своих городских съёмках я с теплом раскрываю ваше взаимодействие как с известными символами города, так и с уникальными неповторимыми его уголками. А ещё я люблю природу и исследую окрестности Могилёва. Иногда стоит немного отъехать от города, и ты попадаешь в удивительные по энергетике и красоте места. И здесь уже получается не просто фотосессия, а качественная перезагрузка на природе и наслаждение моментом и собой. Я собрала отличную коллекцию таких мест на любой сезон и готова влюбить вас в Могилёвский край.

Входит в следующие категории Могилева

