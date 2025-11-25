Авторская фотопрогулка по Могилёву

Индивидуальная фотопрогулка по Могилёву предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя и запечатлеть эти моменты на фото.
Прогулка включает посещение исторического центра с его уютными улочками и знаковыми местами, такими
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌳 Природные уголки города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ☕ Возможность отдохнуть в кафе
Что можно увидеть
- Ленинская улица
- Костёл Святого Станислава
- Драматический театр
- Ратуша
- Площадь Славы
- Замковая гора
Описание фото-прогулки
Я предлагаю 2 варианта маршрута — выбирайте исходя из ваших предпочтений и настроения!
Прогулка по историческому центру: мы пройдём по пешеходной Ленинской улице и её дворикам, заглянем на территорию костёла Святого Станислава и Драматического театра. Посмотрим на ратушу и насладимся видами города с площади Славы и Замковой горы.
Прогулка по историческому центру и парку на Подниколье: совместим город и природу. Сначала прогуляемся по основным историческим достопримечательностям, а затем спустимся в зелёный уголок города.
Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты. И расскажу, как чувствовать себя легко и расслабленно.
Организационные детали
- Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет
- Съёмку можно провести для большего числа людей (до 6), доплата — 1500 ₽ за каждого следующего участника
- В конце я поделюсь с вами хорошими местами для отдыха, которые любят могилевчане. По желанию во время прогулки можно будет выпить кофе или чай в одном из хороших заведений (оплачивается отдельно)
- Остаток оплаты — наличными белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день фотопрогулки или переводом на карту Мир
Особенности съёмки
- Я снимаю на Sony a7rII
- Через 7 дней после фотопрогулки вы получите ссылку на персональную онлайн-галерею, срок хранения — 6 мес.
- Вы получите 70 фотографий в цветокоррекции в двух форматах: в оригинальном размере и в веб-размере
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Звёздной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Могилеве
Меня зовут Евгения и с 2020 года я занимаюсь любимым делом – создаю фотографии. Я обожаю свой родной город Могилёв и постоянно его исследую, участвую в его культурной и творческой жизни.
