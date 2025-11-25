Авторская фотопрогулка по Могилёву

Индивидуальная фотопрогулка по Могилёву предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя и запечатлеть эти моменты на фото.Прогулка включает посещение исторического центра с его уютными улочками и знаковыми местами, такими

как ратуша и костёл Святого Станислава. Возможен выбор маршрута, который включает парк на Подниколье. В процессе съёмки создаются искренние и естественные кадры, которые сохранят ваши эмоции и впечатления. Подходит для взрослых и детей от 7 лет

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Я предлагаю 2 варианта маршрута — выбирайте исходя из ваших предпочтений и настроения!

Прогулка по историческому центру: мы пройдём по пешеходной Ленинской улице и её дворикам, заглянем на территорию костёла Святого Станислава и Драматического театра. Посмотрим на ратушу и насладимся видами города с площади Славы и Замковой горы.

Прогулка по историческому центру и парку на Подниколье: совместим город и природу. Сначала прогуляемся по основным историческим достопримечательностям, а затем спустимся в зелёный уголок города.

Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты. И расскажу, как чувствовать себя легко и расслабленно.

Организационные детали

Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет

Съёмку можно провести для большего числа людей (до 6), доплата — 1500 ₽ за каждого следующего участника

В конце я поделюсь с вами хорошими местами для отдыха, которые любят могилевчане. По желанию во время прогулки можно будет выпить кофе или чай в одном из хороших заведений (оплачивается отдельно)

Остаток оплаты — наличными белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день фотопрогулки или переводом на карту Мир

Особенности съёмки