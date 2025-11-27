Вы побываете на месте основания Могилёвского замка, узнаете, как появился город, и услышите версии происхождения его названия. Пройдёте по уютной Ленинской улице, увидите могучих львов и загадаете желание на площади Звёзд. Я расскажу и покажу, как история и легенды переплетаются в облике города.
Описание экскурсии
- Площадь Славы — официальный исторический центр и место основания Могилёва
- Ратуша — символ самоуправления и самая высокая ратуша Беларуси
- Львы — символы города
- Улица Ленинская — пешеходная улица с застройкой конца 19 — начала 20 века
- Костёл Святого Станислава — храм середины 18 века с уникальными аутентичными фресками на библейские сюжеты
- Драматический театр — самое красивое здание города и первый отдельно стоящий театр в Беларуси
- Площадь Звёзд — романтичное место, где, по мнению горожан, сбываются желания
- Васильковая улица — новый арт-объект с белорусским символом — васильком
Организационные детали
Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Могилеве
Директор туристической компании. Была в 30+ странах мира.
