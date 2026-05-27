Это путешествие по историческим местам восточной Беларуси, по следам российских императоров и важных событий 18–20 веков. Вы увидите царские резиденции, места сражений и старинные парки. А гид погрузит вас в прошлое через нескучные рассказы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Могилёв и ставка Николая II

Вы посетите места, связанные с последним российским императором. Узнаете, почему именно Могилёв стал центром управления армией во время Первой мировой, увидите памятные объекты и познакомитесь с хроникой того времени.

Свято-Никольский монастырь

Здесь хранятся экспонаты и реликвии, напоминающие о Николае II и его пребывании в Могилёве.

Дворец Потёмкина в Кричеве

Осмотрим дворец 18 века, построенный для фаворита Екатерины II. Поговорим о дворцовой архитектуре эпохи классицизма и роли Потёмкина в истории Российской империи.

Лесная — место сражения Петра I

Побываем там, где произошла битва 1708 года, которую Пётр I называл «матерью Полтавской победы». Здесь сохранились мемориалы и музейные объекты.

Парк Голицына в Славгороде

Прогуляемся по старинному ландшафтному парку 18 века с аллеями и видовыми точками.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Могилёва

10:30 — посещение ставки Николая II и Свято-Никольского монастыря

12:30 — переезд в Кричев

13:30–14:30 — дворец Потёмкина

15:00 — переезд в Лесную

15:30–16:30 — мемориальный комплекс и музей

17:00 — прогулка по парку Голицына в Славгороде

18:00 — возвращение в Могилёв

Организационные детали