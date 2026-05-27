Ставка Николая II, дворец Потёмкина и места, связанные с Петром I и Екатериной II. Билеты включены
Это путешествие по историческим местам восточной Беларуси, по следам российских императоров и важных событий 18–20 веков. Вы увидите царские резиденции, места сражений и старинные парки. А гид погрузит вас в прошлое через нескучные рассказы.
Описание экскурсии
Могилёв и ставка Николая II
Вы посетите места, связанные с последним российским императором. Узнаете, почему именно Могилёв стал центром управления армией во время Первой мировой, увидите памятные объекты и познакомитесь с хроникой того времени.
Свято-Никольский монастырь
Здесь хранятся экспонаты и реликвии, напоминающие о Николае II и его пребывании в Могилёве.
Дворец Потёмкина в Кричеве
Осмотрим дворец 18 века, построенный для фаворита Екатерины II. Поговорим о дворцовой архитектуре эпохи классицизма и роли Потёмкина в истории Российской империи.
Лесная — место сражения Петра I
Побываем там, где произошла битва 1708 года, которую Пётр I называл «матерью Полтавской победы». Здесь сохранились мемориалы и музейные объекты.
Парк Голицына в Славгороде
Прогуляемся по старинному ландшафтному парку 18 века с аллеями и видовыми точками.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Могилёва 10:30 — посещение ставки Николая II и Свято-Никольского монастыря 12:30 — переезд в Кричев 13:30–14:30 — дворец Потёмкина 15:00 — переезд в Лесную 15:30–16:30 — мемориальный комплекс и музей 17:00 — прогулка по парку Голицына в Славгороде 18:00 — возвращение в Могилёв
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автобусе и входные билеты
Дополнительно оплачивается обед — 25 бел. руб. (~660 ₽)
С вами будет один из гидов нашей команды
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Алина — ваша команда гидов в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Мы работаем с 2002 года и создаём авторские экскурсии и туры по Беларуси для путешественников из разных стран.
Мы любим Могилёв и хотим, чтобы все гости нашего города полюбили его так же, как и мы.
же, как и мы.
Могилёв прекрасен, и наши гиды помогут вам это почувствовать. Город откроется с новой, неожиданной стороны.
Адаптируем экскурсии под любую аудиторию. Наши гиды станут для вас надёжными проводниками: расскажут интересные истории, покажут лучшие локации для фото, помогут с кадрами, посоветуют хорошие заведения и ответят на все вопросы.
