Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси

Национальный музей-заповедник «Несвиж» — комплекс из десятка исторических построек. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Несвижа чудом сохранил свой облик с древних времён. Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю. Вы мысленно перенесётесь в эпоху Средневековья, ведь атмосфера европейского купеческого города здесь прекрасно сохранилась. Вы полюбуетесь Домом ремесленника — ярким примером городского жилья с необычным фасадом, характерным для первой половины XVIII века. Затем насладитесь прекрасной архитектурой барокко, по качеству не уступающей старинным европейским столицам. Вы зайдёте внутрь Фарного костёла, первого в Восточной Европе памятника в стиле барокко. Здесь вы исследуете интерьер собора, насыщенный деталями и красочными декоративными элементами. Вы также услышите историю Слуцкой бармы — единственных из пяти городских ворот, сохранившихся до нашего времени, и познакомитесь с местом, где раньше проходила граница города. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Средневековья в Несвиже! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

