Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси

Описание аудиогида
Национальный музей-заповедник «Несвиж» — комплекс из десятка исторических построек. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Несвижа чудом сохранил свой облик с древних времён. Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю. Вы мысленно перенесётесь в эпоху Средневековья, ведь атмосфера европейского купеческого города здесь прекрасно сохранилась. Вы полюбуетесь Домом ремесленника — ярким примером городского жилья с необычным фасадом, характерным для первой половины XVIII века. Затем насладитесь прекрасной архитектурой барокко, по качеству не уступающей старинным европейским столицам. Вы зайдёте внутрь Фарного костёла, первого в Восточной Европе памятника в стиле барокко. Здесь вы исследуете интерьер собора, насыщенный деталями и красочными декоративными элементами. Вы также услышите историю Слуцкой бармы — единственных из пяти городских ворот, сохранившихся до нашего времени, и познакомитесь с местом, где раньше проходила граница города. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Средневековья в Несвиже! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костел Божьего Тела
- Несвижский замок
- Ратуша
- Дом ремесленника
- Слуцкая брама
- Башня замковых ворот
- Бывший заезжий двор
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Спланированный маршрут по Несвижу с офлайн-картой для удобной навигации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Zamkavaja vulica 5, Niaśviž, Belarus
Завершение: Lieninskaja vulica 16, Niaśviž, Belarus
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзыве
А
Анна
12 авг 2025
Экскурсия не содержательная и своих денег не стоит. Проще прочитать Википедию.
