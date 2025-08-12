-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к историческим замкам Беларуси с комфортом и без спешки. Удобный трансфер для незабываемого дня
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
12 000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Замки Беларуси: Мир и Несвиж
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за человека
