Людмила проводит ещё 1 экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии по Несвижу можно увидеть средневековые архитектурные памятники и насладиться атмосферой старинных парков.
Участники узнают, почему Несвиж называют городом-крепостью, что означает "отбыть шарварку", и кто такой Николай Христофор Сиротка. Также будет возможность увидеть "камень желаний" и узнать, что случилось с 12 золотыми апостолами. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого удивительного города
Участники узнают, почему Несвиж называют городом-крепостью, что означает "отбыть шарварку", и кто такой Николай Христофор Сиротка. Также будет возможность увидеть "камень желаний" и узнать, что случилось с 12 золотыми апостолами. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого удивительного города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Исторические легенды и факты
- 🌳 Прогулка по старинным паркам
- 🔍 Интересные факты о городе-крепости
- 👣 Полностью пешеходный маршрут
Что можно увидеть
- Городская Ратуша
- Слуцкая брама
- Монастырский комплекс бенедиктинок
- Фарный костел
- Замок князей Радзивиллов
Описание экскурсии
Сердце Несвижа
Я познакомлю вас со всеми знаковыми архитектурными памятниками XVІ — XVIІІ веков. Вы увидите:
- Городскую Ратушу, возле которой, как и много столетий назад, по обе стороны тянется легкая аркада торговых рядов.
- Слуцкую браму, соединяющую Несвиж со Слуцком, — единственные из пяти опоясывающих город ворот, дошедшие до нас. Я покажу вам гравюру, изображающую первоначальный облик брамы, и отведу за пределы средневекового города.
- Монастырский комплекс бенедиктинок — первый женский католический монастырь на территории Беларуси. Мы подойдем к экс-монастырскому корпусу, и сегодня населенный преимущественно девушками-студентками педагогического колледжа, и попробуем представить бывший здесь городской бастион.
- Фарный костел — первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко. Я расскажу об обители иезуитов, уникальных фресковых росписях. Мы посетим крипту, где похоронен Николай Христофор Сиротка. А также вы увидите Замковую башню крепостной стены Несвижа, древнейшую каменную постройку в городе.
- Замок князей Радзивиллов, с которого началась Несвижская ординация, — настоящий архитектурный шедевр, вобравший в себя черты ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики и модерна. Прогуливаясь вокруг него вы увидите выход из подземного тоннеля и загадочное окошко ледника. Побываете на театральной поляне и почувствуете себя гостями, которых встречает медведь!
Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды. А после сможете прогуляться по Старому парку, поделенному на несколько композиций, побывать на Выставочной поляне, где находится единственный в мире памятник упавшему тополю, увидеть собаку, спасшую своего хозяина и встретить Черную даму.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Прогулка полностью пешеходная, наденьте удобную обувь
- По желанию можно будет сделать кофе-паузу в ближайшем кафе по ходу маршрута
- При посещении крипты пожертвование составляет 140 рос. руб. или 5 бел. руб.
- Осмотр интерьеров замка не входит в экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле городской Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Несвиже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1994 туристов
В Несвиже живу больше 20 лет. Я успела хорошо узнать этот город, а главное — полюбить. Являюсь научным сотрудником Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», аттестована Национальным агентством по спорту и туризму Республики Беларусь как гид-экскурсовод в городе Несвиж. Стараюсь делать свои экскурсии запоминающимися.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная экскурсия, спасибо Людмиле, очень интересно, никто не скучал, всем всё понравилось. Было много вопросов, мы историей интересуемся, Людмила дала нам все разъяснения. Нам повезло, экскурсовод очень любит свой город, погружена во множество деталей, знает много легенд и поверий, помимо исторических фактов. Очень душевно и познавательно провели время.
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сегодня были на экскурсии по Несвижу. Людмила очень интересно, душевно, исторически точно рассказала нам историю своего города. спасибо за такое познавательное времяпровождение!
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А
Отлично погуляли. Интересный рассказ. Много исторических и интересных фактов. Пунктуальный экскурсовод. Все было отлично.
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Д
Все очень подробно и познавательно. Рекомендую
Людмила
Ответ организатора:
Большое спасибо за высокую оценку моей работы!
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Людмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые были в Несвиже сказали, что узнали много нового для себя.
В конце экскурсии, Людмила порекомендовала нам место, где мы смогли вкусно поесть, нам там очень понравилось. Это ресторан «Скарбница». Тут и вкусный холодник и очень вкусные беларусские драники.
Еще раз огромное спасибо, за гостеприимство!
В конце экскурсии, Людмила порекомендовала нам место, где мы смогли вкусно поесть, нам там очень понравилось. Это ресторан «Скарбница». Тут и вкусный холодник и очень вкусные беларусские драники.
Еще раз огромное спасибо, за гостеприимство!
+1
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A
Отличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замок. Несмотря даже на непогоду, которая застала нас на середине экскурсии) Рекомендую! 👍
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