Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Сердце Несвижа
Я познакомлю вас со всеми знаковыми архитектурными памятниками XVІ — XVIІІ веков. Вы увидите:
- Городскую Ратушу, возле которой, как и много столетий назад, по обе стороны тянется легкая аркада торговых рядов.
- Слуцкую браму, соединяющую Несвиж со Слуцком, — единственные из пяти опоясывающих город ворот, дошедшие до нас. Я покажу вам гравюру, изображающую первоначальный облик брамы, и отведу за пределы средневекового города.
- Монастырский комплекс бенедиктинок — первый женский католический монастырь на территории Беларуси. Мы подойдем к экс-монастырскому корпусу, и сегодня населенный преимущественно девушками-студентками педагогического колледжа, и попробуем представить бывший здесь городской бастион.
- Фарный костел — первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко. Я расскажу об обители иезуитов, уникальных фресковых росписях и крипте, где похоронен Радзивилл Сиротка. А также вы увидите Замковую башню крепостной стены Несвижа, древнейшую каменную постройку в городе.
- Замок князей Радзивиллов, с которого началась Несвижская ординация, — настоящий архитектурный шедевр, вобравший в себя черты ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики и модерна. Прогуливаясь вокруг него вы увидите выход из подземного тоннеля и загадочное окошко ледника. Побываете на театральной поляне и почувствуете себя гостями, которых встречает медведь!
Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды. А после сможете прогуляться по Старому парку, поделенному на несколько композиций, побывать на Выставочной поляне, где находится единственный в мире памятник упавшему тополю, увидеть собаку, спасшую своего хозяина и встретить Черную даму.