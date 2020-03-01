Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Загадки вечернего Несвижа

Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней

Белорусский Несвиж — это собрание архитектурных красот XVI — XVIII веков и дюжина городских легенд, от которых по коже бегут мурашки. Без этих мрачных историй знакомство с градом будет неполным — я стану вашим проводником в прошлое средневекового Несвижа. Вы узнаете о роде Радзивиллов и обычной жизни в эпоху князей, о фамильной крипте костёла, призраках в стенах старинных зданий и насладитесь вечерними видами загадочного замка.