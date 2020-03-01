Людмила проводит ещё 1 экскурсию

  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Большая прогулка по Несвижу

Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники

Людмила
Задать вопрос
Людмила – ваш гид
Мы прогуляемся по городу, увидим средневековые архитектурные памятники и насладимся тенью старинных парков.

Вы узнаете, почему Несвиж называют городом-крепостью, что значит «отбыть шарварку», почему сын влиятельных родителей носил прозвище «Сиротка», где находится «камень желаний» и что случилось с 12 золотыми апостолами.
38 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — возле городской Ратуши
Забронировать экскурсию
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу

Что вас ожидает

Сердце Несвижа
Я познакомлю вас со всеми знаковыми архитектурными памятниками XVІ — XVIІІ веков. Вы увидите:

  • Городскую Ратушу, возле которой, как и много столетий назад, по обе стороны тянется легкая аркада торговых рядов.
  • Слуцкую браму, соединяющую Несвиж со Слуцком, — единственные из пяти опоясывающих город ворот, дошедшие до нас. Я покажу вам гравюру, изображающую первоначальный облик брамы, и отведу за пределы средневекового города.
  • Монастырский комплекс бенедиктинок — первый женский католический монастырь на территории Беларуси. Мы подойдем к экс-монастырскому корпусу, и сегодня населенный преимущественно девушками-студентками педагогического колледжа, и попробуем представить бывший здесь городской бастион.
  • Фарный костел — первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко. Я расскажу об обители иезуитов, уникальных фресковых росписях и крипте, где похоронен Радзивилл Сиротка. А также вы увидите Замковую башню крепостной стены Несвижа, древнейшую каменную постройку в городе.
  • Замок князей Радзивиллов, с которого началась Несвижская ординация, — настоящий архитектурный шедевр, вобравший в себя черты ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики и модерна. Прогуливаясь вокруг него вы увидите выход из подземного тоннеля и загадочное окошко ледника. Побываете на театральной поляне и почувствуете себя гостями, которых встречает медведь!

Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды. А после сможете прогуляться по Старому парку, поделенному на несколько композиций, побывать на Выставочной поляне, где находится единственный в мире памятник упавшему тополю, увидеть собаку, спасшую своего хозяина и встретить Черную даму.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Прогулка полностью пешеходная, наденьте удобную обувь
  • По желанию можно будет сделать кофе-паузу в ближайшем кафе по ходу маршрута
  • Для входа в костел с экскурсией желательно пожертвование 0,50 евро
  • Осмотр интерьеров замка не входит в экскурсию
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу
Большая прогулка по Несвижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — возле городской Ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Людмила
Людмила
В Несвиже живу больше 20 лет. Я успела хорошо узнать этот город, а главное — полюбить. Являюсь научным сотрудником Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», аттестована Национальным агентством по спорту и туризму Республики Беларусь как гид-экскурсовод в городе Несвиж. Стараюсь делать свои экскурсии запоминающимися.
Напишите мне

Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Загадки вечернего НесвижаЗагадки вечернего НесвижаЗагадки вечернего Несвижа
35 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Белорусский Несвиж — это собрание архитектурных красот XVI — XVIII веков и дюжина городских легенд, от которых по коже бегут мурашки. Без этих мрачных историй знакомство с градом будет неполным — я стану вашим проводником в прошлое средневекового Несвижа. Вы узнаете о роде Радзивиллов и обычной жизни в эпоху князей, о фамильной крипте костёла, призраках в стенах старинных зданий и насладитесь вечерними видами загадочного замка.

Выбирайте и другие экскурсии в Несвиже

ВсеИндивидуальныеПешкомОбзорныеИстория и архитектура