Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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Т Татьяна Отличная экскурсия, спасибо Людмиле, очень интересно, никто не скучал, всем всё понравилось. Было много вопросов, мы историей интересуемся, Людмила дала нам все разъяснения. Нам повезло, экскурсовод очень любит свой город, погружена во множество деталей, знает много легенд и поверий, помимо исторических фактов. Очень душевно и познавательно провели время. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна сегодня были на экскурсии по Несвижу. Людмила очень интересно, душевно, исторически точно рассказала нам историю своего города. спасибо за такое познавательное времяпровождение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Отлично погуляли. Интересный рассказ. Много исторических и интересных фактов. Пунктуальный экскурсовод. Все было отлично. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Все очень подробно и познавательно. Рекомендую Людмила Ответ организатора: Большое спасибо за высокую оценку моей работы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Людмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые были в Несвиже сказали, что узнали много нового для себя.

В конце экскурсии, Людмила порекомендовала нам место, где мы смогли вкусно поесть, нам там очень понравилось. Это ресторан «Скарбница». Тут и вкусный холодник и очень вкусные беларусские драники.

Еще раз огромное спасибо, за гостеприимство! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет