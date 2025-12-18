Вы пройдёте по историческому центру Несвижа, осмотрите архитектурные доминанты, храмы, замки и парки. Услышите историю рода Радзивиллов, основателей каменного города.
Узнаете, что показало последнее вскрытие их усыпальницы — какова степень сохранности княжеских вещей. Я расскажу о местной культуре и архитектуре, а также о значении памятников в истории Несвижа.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ратушу и Рыночную площадь — старейшую из семи сохранившихся ратуш Беларуси, торговые ряды с заезжим двором и площадь. А ещё единственный в стране пример городского жилья 18 века
- Монастырь бенедиктинок — сохранившийся монастырь конца 16 века, который в 17–18 веках входил в систему городских укреплений
- Слуцкую браму — единственные ворота, ведущие в город, современный облик которых сформирован в 18 веке в стиле барокко
- Гравюру Томаша Маковского на фасаде городского здания — сравним исторический облик Несвижа с современным
- Памятник Сымону Будному — великому мыслителю, писателю, переводчику, религиозному деятелю и филологу
- Фарный костёл и усыпальницу — первый храм в стиле барокко в Восточной Европе с монументальной фресковой живописью; некрополь Радзивиллов с 70 саркофагами
- Дамбу и западный бастион — познакомитесь с историей строительства замка как фортификационного и оборонительного сооружения
- Ландшафтные пейзажные парки, заложенные в 19 веке, и Театральную поляну
- Внутренний двор Несвижского замка — парадный двор 18 века с кольцом каменных строений, объединяющих разные архитектурные настроения
Организационные детали
Могу адаптировать программу экскурсии под ваши интересы, сделать акцент на исторических фактах, легендах или мистике, которыми так богат город.
Людмила — ваш гид в Несвиже
Я коренная несвижанка и с гордостью делюсь своими знаниями о богатой истории этого уникального места. У меня высшее историческое образование и более 30 лет стажа в сфере образования. А с
