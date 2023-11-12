А Анна

Пинск - город девяти веков

Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлый человек. Время пролетело незаметно, казалось, что Ирина может говорить и говорить, но так и не расскажет всего того, что знает об этом милом и уютном городке. Благодаря ей, этот город открылся нам во всей своей прелести. И опять же, благодаря ей, для нас индивидуально играл орган в Костеле Успения Девы Марии, а еще мы увидели старинную лестницу к нему. Это было потрясающе. Еще раз огромное спасибо, хочется вернуться еще:)