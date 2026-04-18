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Экскурсии в Пинске

Найдено 4 экскурсии в Пинске, цены от 170 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пинск - город девяти веков
Пешая
2 часа
183 отзыва
Индивидуальная
В тренде
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
10 авг в 08:00
12 авг в 13:30
от 5500 ₽ за всё до 30 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Пинск - город девяти веков
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
250 Br за всё до 50 чел.
Пинск - сердце Полесья
Пешая
На автобусе
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Пинск - сердце Полесья
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 Br за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Пинск - город девяти веков
прекрасный экскурсовод, с пользой провели время:) Пинск - не большой. но достойный для посещения городочек.
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Т
Знакомьтесь, Пинск
Хорошая экскурсия для первог знакомства с городом. Было интересно и с юмором. Все самые популярные места города мы увидели.
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И
Пинск - город девяти веков
очень интересная экскурсия, вроде небольшой город,но через историю прониклись городом невероятно
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В
Пинск - город девяти веков
Замечательный гид, с которым время пролетело просто незаметно. Было интересно и взрослым и сыну, 10 лет.
Максимально рекомендую замечательного гида!
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Ильмира
Знакомьтесь, Пинск
Очень понравилась прогулка с Сергеем по Пинску! Получили полную информацию об истории этого красивого города, архитектуре, замечательных людях, проживавших в
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нем. Сергей замечательный рассказчик, эрудированный, образованный, интеллигентный, знающий все и обо всем, с прекрасным чувством юмора! Получили огромное удовольствие и узнали много нового! Хотим вернуться в Пинск снова! Спасибо, Сергей!

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А
Пинск - город девяти веков
Спасибо за чудесную и познавательную экскурсию,два часа пролетели на одном дыхании. Вроде проходишь по одной улице,а как будто идешь сквозь века….mes recommandations!!!
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Olga
Знакомьтесь, Пинск
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл настоящее погружение в историю Беларуси. За это ему отдельное большое спасибо.
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл+12
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл
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В
Пинск - город девяти веков
Спасибо за чудесную экскурсию. Очень порадовало что экскурсия состояла не из сухих фактов, а была живым диалогом и можно было узнать много интересных фактов и получить ответы на многие вопросы.
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А
Знакомьтесь, Пинск
Сергей отличный проводник в мир Пинска! Столько интересного узнали о прошлом и настоящем города! Стольно удивительных открытий! Спасибо большое!
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Людмила
Пинск - город девяти веков
Прекрасная экскурсия! Ольга отлично знает материал и отлично его преподносит! Наша экскурсия совпала с приходом снежного урагана в Беларусь и
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Ольга проводила экскурсию просто в экстремальных условиях! И несмотря на это, нам было интересно и познавательно. Очень жаль, конечно, что нам не удалось оценить виды города, т. к. из-за метели вообще не было видно ничего дальше 10 метров(Но тут никто ни на что повлиять не может. Так что есть повод вернуться в Пинск летом!)

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Всего 254 отзыва в Пинске

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Ответы на вопросы от путешественников по Пинску

Самые популярные экскурсии в Пинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Пинск - город девяти веков;
  2. Знакомьтесь, Пинск;
  3. Пинск - город девяти веков;
  4. Пинск - сердце Полесья.
Сколько стоит экскурсия по Пинску в августе 2026
Сейчас в Пинске можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 5500. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Пинске на 2026 год, 254 ⭐ отзыва, цены от 170₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь