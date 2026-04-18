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Ольга проводила экскурсию просто в экстремальных условиях! И несмотря на это, нам было интересно и познавательно. Очень жаль, конечно, что нам не удалось оценить виды города, т. к. из-за метели вообще не было видно ничего дальше 10 метров(Но тут никто ни на что повлиять не может. Так что есть повод вернуться в Пинск летом!)