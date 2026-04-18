Индивидуальная
В трендеПинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
10 авг в 08:00
12 авг в 13:30
от 5500 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
250 Br за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Пинск - сердце Полесья
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 Br за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
прекрасный экскурсовод, с пользой провели время:) Пинск - не большой. но достойный для посещения городочек.
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Т
Хорошая экскурсия для первог знакомства с городом. Было интересно и с юмором. Все самые популярные места города мы увидели.
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И
очень интересная экскурсия, вроде небольшой город,но через историю прониклись городом невероятно
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В
Замечательный гид, с которым время пролетело просто незаметно. Было интересно и взрослым и сыну, 10 лет.
Максимально рекомендую замечательного гида!
Максимально рекомендую замечательного гида!
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Очень понравилась прогулка с Сергеем по Пинску! Получили полную информацию об истории этого красивого города, архитектуре, замечательных людях, проживавших в
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А
Спасибо за чудесную и познавательную экскурсию,два часа пролетели на одном дыхании. Вроде проходишь по одной улице,а как будто идешь сквозь века….mes recommandations!!!
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Экскурсия очень понравилась. Потрясающе красивый город Пинск. Всё грамотно спланировано и чётко организовано. Экскурсовод Сергей провёл настоящее погружение в историю Беларуси. За это ему отдельное большое спасибо.
+12
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В
Спасибо за чудесную экскурсию. Очень порадовало что экскурсия состояла не из сухих фактов, а была живым диалогом и можно было узнать много интересных фактов и получить ответы на многие вопросы.
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А
Сергей отличный проводник в мир Пинска! Столько интересного узнали о прошлом и настоящем города! Стольно удивительных открытий! Спасибо большое!
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Прекрасная экскурсия! Ольга отлично знает материал и отлично его преподносит! Наша экскурсия совпала с приходом снежного урагана в Беларусь и
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Всего 254 отзыва в Пинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Пинску
Самые популярные экскурсии в Пинске
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Сколько стоит экскурсия по Пинску в августе 2026
Сейчас в Пинске можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 5500. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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