Забронируйте экскурсию в Пинске на 2023 год, 5 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
Индивидуальная
2.5 часа
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
на площади Ленина
Сегодня
Завтра
28 ноя
29 ноя
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Пинск - город девяти вековСпасибо за экскурсию
- ААнна7 ноября 2023Пинск - город девяти вековХочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлый человек. Время пролетело незаметно, казалось, что Ирина может говорить и говорить, но так и не расскажет всего того, что знает об этом милом и уютном городке. Благодаря ей, этот город открылся нам во всей своей прелести. И опять же, благодаря ей, для нас индивидуально играл орган в Костеле Успения Девы Марии, а еще мы увидели старинную лестницу к нему. Это было потрясающе. Еще раз огромное спасибо, хочется вернуться еще:)
- ИИнна6 ноября 2023Пинск - город девяти вековДовольны проведённым временем и своим выбором. Ирина не замолкала ни на секунду, всё время шёл поток информации и мы понимаем, что можно было продолжать и продолжать. Всем рекомендую, когда едите в новое место или город, пользуйтесь индивидуальными гидами для того, чтобы действительно узнать историю, а не просто посмотреть красивую архитектуру.