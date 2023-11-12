Экскурсии в Пинске

Забронируйте экскурсию в Пинске на 2023 год, 5 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
Пинск - город девяти веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
на площади Ленина
Сегодня
Завтра
28 ноя
29 ноя
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2023
    Пинск - город девяти веков
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    Пинск - город девяти веков
    Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлый человек. Время пролетело незаметно, казалось, что Ирина может говорить и говорить, но так и не расскажет всего того, что знает об этом милом и уютном городке. Благодаря ей, этот город открылся нам во всей своей прелести. И опять же, благодаря ей, для нас индивидуально играл орган в Костеле Успения Девы Марии, а еще мы увидели старинную лестницу к нему. Это было потрясающе. Еще раз огромное спасибо, хочется вернуться еще:)
    Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлыйХочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлыйХочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлыйХочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию!!! Ирина прекрасный рассказчик и очень светлый
  • И
    Инна
    6 ноября 2023
    Пинск - город девяти веков
    Довольны проведённым временем и своим выбором. Ирина не замолкала ни на секунду, всё время шёл поток информации и мы понимаем, что можно было продолжать и продолжать. Всем рекомендую, когда едите в новое место или город, пользуйтесь индивидуальными гидами для того, чтобы действительно узнать историю, а не просто посмотреть красивую архитектуру.
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