Пинск, занимающий второе место после Гродно по сохранности историко-культурного наследия, ждет вас на увлекательной экскурсии! Вместе мы пройдем по «золотому километру» исторического центра, где вас ждет уникальная эклектичная застройка периода между двумя мировыми войнами, комплекс бывшего монастыря францисканцев, дворец Бутримовича, а также захватывающее еврейское предместье Каролин и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Коллегиум иезуитов 17 века
- Пристань реки Пины
- Пешеходная улица с исторической застройкой, уютными кофейнями и магазинчиками
- Комплекс бывшего монастыря францисканцев, костел Успения Девы Марии
- Полесский Драматический Театр
- Старейшая гимназия Полесья, которую закончил первый президент Израиля Хаим Вейцман
- Дворец Бутримовича 18 века
- Еврейское предместье Каролин
Описание экскурсии
Древнейший город БеларусиОтправляемся в путешествие по историческому центру второго по сохранности историко-культурного наследия Пинска! Вместе мы пройдем по «золотому километру» истории, окутанной тайнами и удивительными событиями. Вы откроете для себя уникальную эклектичную атмосферу эпохи межвоенного периода, восхититесь комплексом бывшего монастыря францисканцев и величественным дворцом Бутримовича. Полюбуемся на еврейское предместья Каролин. На экскурсии вы узнаете удивительные факты о том, как Пинск стал «городом двух морей», какие монаршие особы его посещали, особенности менталитета полешуков и как звучит западно-полесский диалект. Не забуду рассказать вам о связи Пинска с первым президентом Израиля Хаимом Вейцманом. Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, чтобы проникнуться духом времени и исследовать богатство истории и культуры Пинска! Буду рада видеть вас в числе участников! Важная информация:
- Для бронирования экскурсии обязательно внести предоплату на сайте, в затем остаток мне в белорусских рублях. Экскурсию проведу я или моя мама Ирина, тоже аттестованный экскурсовод с многолетним опытом.
- Оплата наличными в белорусских рублях, лучше снять заранее.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коллегиум иезуитов 17 века
- Пристань реки Пины
- Пешеходная улица с исторической застройкой, уютными кофейнями и магазинчиками
- Комплекс бывшего монастыря францисканцев, костел Успения Девы Марии
- Полесский Драматический Театр
- Старейшая гимназия Полесья, которую закончил первый президент Израиля Хаим Вейцман
- Дворец Бутримовича 18 века
- Еврейское предместье Каролин
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Завершение: Конец пешеходной улицы Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или моя мама Ирина, тоже аттестованный экскурсовод
- С многолетним опытом
- Оплата наличными в белорусских рублях, лучше снять заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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