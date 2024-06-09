Древнейший город Беларуси

Для бронирования экскурсии обязательно внести предоплату на сайте, в затем остаток мне в белорусских рублях. Экскурсию проведу я или моя мама Ирина, тоже аттестованный экскурсовод с многолетним опытом.

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Отправляемся в путешествие по историческому центру второго по сохранности историко-культурного наследия Пинска! Вместе мы пройдем по «золотому километру» истории, окутанной тайнами и удивительными событиями. Вы откроете для себя уникальную эклектичную атмосферу эпохи межвоенного периода, восхититесь комплексом бывшего монастыря францисканцев и величественным дворцом Бутримовича. Полюбуемся на еврейское предместья Каролин. На экскурсии вы узнаете удивительные факты о том, как Пинск стал «городом двух морей», какие монаршие особы его посещали, особенности менталитета полешуков и как звучит западно-полесский диалект. Не забуду рассказать вам о связи Пинска с первым президентом Израиля Хаимом Вейцманом. Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, чтобы проникнуться духом времени и исследовать богатство истории и культуры Пинска! Буду рада видеть вас в числе участников! Важная информация: