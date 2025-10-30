Погрузитесь в увлекательное путешествие по древнему Пинску — городу с богатой историей, насчитывающей более девяти веков.
Эта экскурсия откроет перед вами тайны и легенды, связанные с одним из старейших городов Беларуси, и подарит незабываемые впечатления и знания.
Описание экскурсии
Что вас ждёт:
- Исторические открытия. Вы узнаете о первых упоминаниях Пинска в летописях XI века, о его роли в развитии региона и важнейших исторических событиях, которые формировали образ города на протяжении веков;
- Архитектурное наследие. Мы посетим место, где был основан город, соборы, и другие памятники, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю и свидетельствует о многовековой культуре и традициях;
- Легенды и мифы. Погрузившись в атмосферу прошлого, вы услышите интересные факты о городе и его жителях (купцах и местных героях), что сделает ваше путешествие ярким и запоминающимся;
- Культурное богатство. В ходе экскурсии вы познакомитесь с традициями и обычаями полешуков, узнаете о ремёслах, искусстве и гастрономии, которые сохранились с древних времён;
- Впечатления и знания. Эта экскурсия не только расширит ваш кругозор, но и подарит ощущение причастности к истории и культуре одного из старейших городов региона. Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте, в затем остаток мне в белорусских рублях.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городская площадь
- Коллегиум иезуитов
- Памятник полешуку
- Главная улица
- Застройка «пешеходки» с ее мансардами, аттиками, входами на срезанном углу здания
- «Предместье» Каролин
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Городской парк
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте
- В затем остаток мне в белорусских рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Алла
30 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Андрею за прекрасную экскурсию по Пинску 25 октября 2025 года! Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в историю и атмосферу этого
И
Инна
28 июл 2025
О
Ольга
23 июл 2025
Очень интересная экскурсия от увлеченного человека, прошла на одном дыхании!
