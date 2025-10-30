читать дальше

удивительного города.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Маршрут был выстроен очень логично, мы увидели все ключевые достопримечательности: и величественные соборы, и уютные старинные улочки, и набережную Пины. Андрей прекрасно чувствовал группу, подстраивался под наш темп и интерес.

Однозначно рекомендую Андрея как лучшего гида по Пинску! Если хотите не просто посмотреть, а по-настоящему понять и полюбить этот город – вам точно к нему. Мы уехали с массой положительных эмоций и желанием вернуться снова. Спасибо за этот чудесный день!