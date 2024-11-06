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Пинск — один из красивейших городов Беларуси. Я познакомлю вас с его богатым прошлым и современными «фишками». Расшифрую архитектуру города и расскажу о связанных с ним знаменитых людях. Поделюсь еврейскими страницами в истории Пинска. Раскрою, что такое Полесье и кто такие полешуки.