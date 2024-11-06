Пинск — один из красивейших городов Беларуси. Я познакомлю вас с его богатым прошлым и современными «фишками». Расшифрую архитектуру города и расскажу о связанных с ним знаменитых людях. Поделюсь еврейскими страницами в истории Пинска. Раскрою, что такое Полесье и кто такие полешуки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Воскресения Словущего
- Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии
- Свято-Варваринскую церковь
- Бывший иезуитский коллегиум
- Дворец Бутримовича
Вы узнаете:
- Что такое Полесье и Геродотово море
- Кто такие полешуки и почему их называли «полесскими индейцами»
- Почему Пинск часто именуют полесской Венецией или полесским Иерусалимом
- Чем пинчуки отличаются от пинчан
- Какие знаменитые люди связаны с городом
Организационные детали
Храмы мы осматриваем изнутри, вход бесплатный.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пинске
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я лицензированный гид в Беларуси. Автор интернет-путеводителей по Могилёву, Пинску и Кобрину. Дипломант республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь 2023» в номинации «Экскурсовод года». Один из авторов концепции устойчивого развития туризма в Пинском Полесье. Преподаватель в университете и фотограф-любитель. Жду вас на авторских экскурсиях!Задать вопрос
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