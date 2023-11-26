Пинск — один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нём относится к 1097 году. Вместе мы пройдём по «золотому километру» исторического центра, рассматривая самые интересные места по пути. Вы увидите еврейское предместье, дворец Бутримовича, францисканский монастырь и многое другое. Раскроете прошлое и настоящее города.

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по пешеходной улице с застройкой начала прошлого века. Восхититесь красотой ансамбля бывшего монастыря францисканцев и костёлом Успения Девы Марии. Увидите иезуитский коллегиум 17 века и узнаете о знаменитых выпускниках старейшей гимназии Полесья. Полюбуетесь дворцом Бутримовича и посетите еврейское предместье Каролин — родину карлин-столинского движения хасидизма. А также узнаете:

Как Пинск стал «городом двух морей»

Какие монаршие особы его посещали

Каковы особенности менталитета полешуков

Как звучит западно-полесский диалект

Как с Пинском связан первый президент Израиля Хаим Вейцман

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или моя мама Ирина (тоже профессиональный гид).