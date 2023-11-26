Пинск - город девяти веков

Индивидуальная экскурсия в Пинске

Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии

5
5 отзывов
Пинск — один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нём относится к 1097 году.

Вместе мы пройдём по «золотому километру» исторического центра, рассматривая самые интересные места по пути. Вы увидите еврейское предместье, дворец Бутримовича, францисканский монастырь и многое другое. Раскроете прошлое и настоящее города.
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Пинск - город девяти веков
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по пешеходной улице с застройкой начала прошлого века. Восхититесь красотой ансамбля бывшего монастыря францисканцев и костёлом Успения Девы Марии. Увидите иезуитский коллегиум 17 века и узнаете о знаменитых выпускниках старейшей гимназии Полесья. Полюбуетесь дворцом Бутримовича и посетите еврейское предместье Каролин — родину карлин-столинского движения хасидизма. А также узнаете:

  • Как Пинск стал «городом двух морей»
  • Какие монаршие особы его посещали
  • Каковы особенности менталитета полешуков
  • Как звучит западно-полесский диалект
  • Как с Пинском связан первый президент Израиля Хаим Вейцман

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или моя мама Ирина (тоже профессиональный гид).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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