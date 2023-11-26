Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Пинск — один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нём относится к 1097 году.
Вместе мы пройдём по «золотому километру» исторического центра, рассматривая самые интересные места по пути. Вы увидите еврейское предместье, дворец Бутримовича, францисканский монастырь и многое другое. Раскроете прошлое и настоящее города.
Вместе мы пройдём по «золотому километру» исторического центра, рассматривая самые интересные места по пути. Вы увидите еврейское предместье, дворец Бутримовича, францисканский монастырь и многое другое. Раскроете прошлое и настоящее города.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по пешеходной улице с застройкой начала прошлого века. Восхититесь красотой ансамбля бывшего монастыря францисканцев и костёлом Успения Девы Марии. Увидите иезуитский коллегиум 17 века и узнаете о знаменитых выпускниках старейшей гимназии Полесья. Полюбуетесь дворцом Бутримовича и посетите еврейское предместье Каролин — родину карлин-столинского движения хасидизма. А также узнаете:
- Как Пинск стал «городом двух морей»
- Какие монаршие особы его посещали
- Каковы особенности менталитета полешуков
- Как звучит западно-полесский диалект
- Как с Пинском связан первый президент Израиля Хаим Вейцман
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или моя мама Ирина (тоже профессиональный гид).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Volha — ваша команда гидов в Пинске
Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вольха. Я представляю семейную команду из двух профессиональных гидов: мамы и дочери. Мы родились в Пинске и уже много лет занимаемся краеведением. После наших экскурсий вам точно захочется вернутся в Полесье и продолжать изучать этот дивный край.