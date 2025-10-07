Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Восхититесь красотой ансамбля бывшего монастыря францисканцев и костёлом Успения Девы Марии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
«Среди необычных локаций — старинный парк с эко-тропой и водной системой, начало Днепровско-Бугского канала, паромная переправа через реку Пину, православная церковь и католическая часовня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 октября 2025Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри
- ННаталья28 сентября 2025Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.
- ННаталья21 сентября 2025Прекрасный Пинск!
В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!
Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.
- ЮЮлия20 сентября 2025Благодаря Сергею мы познакомились с Пинском. Это была увлекательная, познавательная экскурсия и даже превратности погоды (дождь не желал отступать и неоднократно добавлял капель в 2-х часовую экскурсию) не смогли испортить общее впечатление.
- ЕЕлена2 сентября 2025Сергей, огромное спасибо за интересную, содержательную экскурсию. С Вами было очень приятно общаться. Пинск замечательный город и прониклись его очарованием мы конечно же во многом благодаря Вашему рассказу.
Рекомендуем экскурсию всем приезжающим в Пинск!
- ЮЮлия26 августа 2025Очень понравилась наша прогулка! Сергей рассказывает интересно и с хорошим чувством юмора. Пинск тоже оставил очень приятное впечатление о себе, хочется побывать снова)
- ТТатьяна21 августа 2025Отличная экскурсия! Очень познавательно, интересно. Сергей - замечательный рассказчик, обладающий глубокими знаниями о Пинске, его культуре, истории, и хорошим чувством юмора)))
Спасибо огромное за великолепную экскурсию!
- ООлеся7 августа 2025Добрый день. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами гида при посещении Пинска. В интернете много написано, но по факту обязательно нужно сопровождение,
- ЕЕлена7 августа 2025Сергей отличный экскурсовод. Прекрасно знает и владеет историей своей страны и своего города,конечно! Рассказывает много и интересно. Рекомендую!
- ЛЛариса26 июля 2025Экскурсия по Пинску с замечательным гидом Андреем оставила самые приятные впечатления. Чувствуется, что Андрей не просто уверенно владеет материалом, а
- ЛЛариса22 июля 2025Сергей - интеллектуальный, образованный, с приятным чувством юмора экскурсовод! Прекрасная экскурсия! Незабываемый Пинск! Прекрасная и щедрая Беларусь!
- ГГалина20 июля 2025Прогулка с Сергеем выше всяких похвал!
Казалось бы, Пинск небольшой город, даже не областной центр. Но сколько мы узнали об этом
- ССветлана20 июля 2025От экскурсии в восторге. Сергей отработал на все 100. Даже ливень в самом конце экскурсии не помешал ему завершить интереснейший рассказ. Благодаря гиду город понравился ещё больше и оставил чудесные воспоминания.
Рекомендуем экскурсию Сергея!
- ВВиталий18 июля 2025Сергей - хороший рассказчик, с юмором, хорошим знанием контекста и любовью к Пинску. Было очень увлекательно и нам, взрослым, и сыну-подростку. Спасибо!
- ММария17 июля 2025Прекрасный гид Сергей провел очень живую и познавательную экскурсию по городу
- ММария15 июля 2025Сергей чудесный экскурсовод, 2 часа экскурсии пролетело на одном дыхании. Видно, что человек живет своим делом и любит свой город. Рекомендую
- ДДмитрий12 июля 2025Отличный гид с интересной экскурсией и рассказом о Пинске, с прекрасным чувством юмора. Экскурсия очень интересная - поэтому не заметили как пролетело 2 часа
- ССергей9 июля 2025Брали несколько дней назад экскурсию "Знакомьтесь, Пинск!" с Сергеем. Великолепно! Сергей - талантливый экскурсовод и преподающий ученый, и научный подход
- ССветлана26 июня 2025В Пинске были проездом! Сергей- мастер! Речь, глубинные знания, любовь к своему городу, интеллегентность - отличительные черты Сергея! Огромное спасибо!
- ККонстантин10 июня 2025Экскурсия отличная! Сергей настоящий профессионал, он настолько влюблен в свой город, рассказывает всю историю так проникновенно, что мы за 2 часа сами влюбились в Пинск, а время экскурсии пролетело не заметно! Еще раз говорим огромное спасибо Сергею!
