Религиозные экскурсии по святым местам Пинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Пинске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пинск
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Пинск - город девяти веков
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Восхититесь красотой ансамбля бывшего монастыря францисканцев и костёлом Успения Девы Марии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
«Среди необычных локаций — старинный парк с эко-тропой и водной системой, начало Днепровско-Бугского канала, паромная переправа через реку Пину, православная церковь и католическая часовня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 3 чел.

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.
  • Н
    Наталья
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Прекрасный Пинск!
    В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!
    Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.
  • Ю
    Юлия
    20 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Благодаря Сергею мы познакомились с Пинском. Это была увлекательная, познавательная экскурсия и даже превратности погоды (дождь не желал отступать и неоднократно добавлял капель в 2-х часовую экскурсию) не смогли испортить общее впечатление.
  • Е
    Елена
    2 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей, огромное спасибо за интересную, содержательную экскурсию. С Вами было очень приятно общаться. Пинск замечательный город и прониклись его очарованием мы конечно же во многом благодаря Вашему рассказу.
    Рекомендуем экскурсию всем приезжающим в Пинск!
  • Ю
    Юлия
    26 августа 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Очень понравилась наша прогулка! Сергей рассказывает интересно и с хорошим чувством юмора. Пинск тоже оставил очень приятное впечатление о себе, хочется побывать снова)
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Отличная экскурсия! Очень познавательно, интересно. Сергей - замечательный рассказчик, обладающий глубокими знаниями о Пинске, его культуре, истории, и хорошим чувством юмора)))
    Спасибо огромное за великолепную экскурсию!
  • О
    Олеся
    7 августа 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Добрый день. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами гида при посещении Пинска. В интернете много написано, но по факту обязательно нужно сопровождение,
    читать дальше

    иначе не информативно. Нас было двое. Камерность экскурсии позволила насладиться рассказом прекрасного экскурсовода. Встреча в назначенное время, в назначенном месте. Нет перегруза историческими датами и архитектурным компонентом. Разбавляет историческую иинформацию интересными деталями, которые не найдет на просторах интернета. Посоветовал места с интересной кухней. Много узнали нового. Спасибо большое. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей отличный экскурсовод. Прекрасно знает и владеет историей своей страны и своего города,конечно! Рассказывает много и интересно. Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    26 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Экскурсия по Пинску с замечательным гидом Андреем оставила самые приятные впечатления. Чувствуется, что Андрей не просто уверенно владеет материалом, а
    читать дальше

    искренне и глубоко погружен в историю своей Родины. Нам понравилось все - и наш маршрут, и интересный рассказ, и очень душевное общение. Время пролетело незаметно, а день остался незабываемым. Андрей, благодарим Вас и желаем всего самого доброго.

  • Л
    Лариса
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей - интеллектуальный, образованный, с приятным чувством юмора экскурсовод! Прекрасная экскурсия! Незабываемый Пинск! Прекрасная и щедрая Беларусь!
  • Г
    Галина
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Прогулка с Сергеем выше всяких похвал!
    Казалось бы, Пинск небольшой город, даже не областной центр. Но сколько мы узнали об этом
    читать дальше

    месте, о его жителях и не только!
    Насколько богата история этого края!
    Сергей очень увлек своим рассказом и история сразу ожила. Никакого формального подхода. Все было очень непринужденно, и вот мы уже, как старые знакомые, неспешно гуляем по городу и слушаем его рассказ. Почти три часа!
    Рекомендуем от всей души!

  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    От экскурсии в восторге. Сергей отработал на все 100. Даже ливень в самом конце экскурсии не помешал ему завершить интереснейший рассказ. Благодаря гиду город понравился ещё больше и оставил чудесные воспоминания.
    Рекомендуем экскурсию Сергея!
  • В
    Виталий
    18 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей - хороший рассказчик, с юмором, хорошим знанием контекста и любовью к Пинску. Было очень увлекательно и нам, взрослым, и сыну-подростку. Спасибо!
  • М
    Мария
    17 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Прекрасный гид Сергей провел очень живую и познавательную экскурсию по городу
  • М
    Мария
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей чудесный экскурсовод, 2 часа экскурсии пролетело на одном дыхании. Видно, что человек живет своим делом и любит свой город. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    12 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Отличный гид с интересной экскурсией и рассказом о Пинске, с прекрасным чувством юмора. Экскурсия очень интересная - поэтому не заметили как пролетело 2 часа
  • С
    Сергей
    9 июля 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Брали несколько дней назад экскурсию "Знакомьтесь, Пинск!" с Сергеем. Великолепно! Сергей - талантливый экскурсовод и преподающий ученый, и научный подход
    читать дальше

    чувствуется очень. Исторический материал четко структурирован, все сбалансировано - даты и байки (хотя, конечно, первых больше). По результату чуток суховато получилось; для того, чтобы получать удовольствие от такой конкретной подачи фактов, нужно самому быть немножко ученым - как я, например). Итог: гид - профессионал высокого уровня; имеет прекрасную подготовку, глубоко погружен в тему родного города, отлично говорит. Очень рекомендую!

  • С
    Светлана
    26 июня 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    В Пинске были проездом! Сергей- мастер! Речь, глубинные знания, любовь к своему городу, интеллегентность - отличительные черты Сергея! Огромное спасибо!
  • К
    Константин
    10 июня 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Экскурсия отличная! Сергей настоящий профессионал, он настолько влюблен в свой город, рассказывает всю историю так проникновенно, что мы за 2 часа сами влюбились в Пинск, а время экскурсии пролетело не заметно! Еще раз говорим огромное спасибо Сергею!

