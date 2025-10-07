Е Елена Знакомьтесь, Пинск Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри

Н Наталья Знакомьтесь, Пинск Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.

Н Наталья Знакомьтесь, Пинск Прекрасный Пинск!

В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!

Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.

Ю Юлия Знакомьтесь, Пинск Благодаря Сергею мы познакомились с Пинском. Это была увлекательная, познавательная экскурсия и даже превратности погоды (дождь не желал отступать и неоднократно добавлял капель в 2-х часовую экскурсию) не смогли испортить общее впечатление.

Е Елена Знакомьтесь, Пинск Сергей, огромное спасибо за интересную, содержательную экскурсию. С Вами было очень приятно общаться. Пинск замечательный город и прониклись его очарованием мы конечно же во многом благодаря Вашему рассказу.

Рекомендуем экскурсию всем приезжающим в Пинск!

Ю Юлия Знакомьтесь, Пинск Очень понравилась наша прогулка! Сергей рассказывает интересно и с хорошим чувством юмора. Пинск тоже оставил очень приятное впечатление о себе, хочется побывать снова)

Т Татьяна Знакомьтесь, Пинск Отличная экскурсия! Очень познавательно, интересно. Сергей - замечательный рассказчик, обладающий глубокими знаниями о Пинске, его культуре, истории, и хорошим чувством юмора)))

Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

О Олеся Знакомьтесь, Пинск читать дальше иначе не информативно. Нас было двое. Камерность экскурсии позволила насладиться рассказом прекрасного экскурсовода. Встреча в назначенное время, в назначенном месте. Нет перегруза историческими датами и архитектурным компонентом. Разбавляет историческую иинформацию интересными деталями, которые не найдет на просторах интернета. Посоветовал места с интересной кухней. Много узнали нового. Спасибо большое. Рекомендую! Добрый день. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами гида при посещении Пинска. В интернете много написано, но по факту обязательно нужно сопровождение,

Е Елена Знакомьтесь, Пинск Сергей отличный экскурсовод. Прекрасно знает и владеет историей своей страны и своего города,конечно! Рассказывает много и интересно. Рекомендую!

Л Лариса Знакомьтесь, Пинск читать дальше искренне и глубоко погружен в историю своей Родины. Нам понравилось все - и наш маршрут, и интересный рассказ, и очень душевное общение. Время пролетело незаметно, а день остался незабываемым. Андрей, благодарим Вас и желаем всего самого доброго. Экскурсия по Пинску с замечательным гидом Андреем оставила самые приятные впечатления. Чувствуется, что Андрей не просто уверенно владеет материалом, а

Л Лариса Знакомьтесь, Пинск Сергей - интеллектуальный, образованный, с приятным чувством юмора экскурсовод! Прекрасная экскурсия! Незабываемый Пинск! Прекрасная и щедрая Беларусь!

Казалось бы, Пинск небольшой город, даже не областной центр. Но сколько мы узнали об этом читать дальше месте, о его жителях и не только!

Насколько богата история этого края!

Сергей очень увлек своим рассказом и история сразу ожила. Никакого формального подхода. Все было очень непринужденно, и вот мы уже, как старые знакомые, неспешно гуляем по городу и слушаем его рассказ. Почти три часа!

Рекомендуем от всей души! Прогулка с Сергеем выше всяких похвал!Казалось бы, Пинск небольшой город, даже не областной центр. Но сколько мы узнали об этом

С Светлана Знакомьтесь, Пинск От экскурсии в восторге. Сергей отработал на все 100. Даже ливень в самом конце экскурсии не помешал ему завершить интереснейший рассказ. Благодаря гиду город понравился ещё больше и оставил чудесные воспоминания.

Рекомендуем экскурсию Сергея!

В Виталий Знакомьтесь, Пинск Сергей - хороший рассказчик, с юмором, хорошим знанием контекста и любовью к Пинску. Было очень увлекательно и нам, взрослым, и сыну-подростку. Спасибо!

М Мария Знакомьтесь, Пинск Прекрасный гид Сергей провел очень живую и познавательную экскурсию по городу

М Мария Знакомьтесь, Пинск Сергей чудесный экскурсовод, 2 часа экскурсии пролетело на одном дыхании. Видно, что человек живет своим делом и любит свой город. Рекомендую

Д Дмитрий Знакомьтесь, Пинск Отличный гид с интересной экскурсией и рассказом о Пинске, с прекрасным чувством юмора. Экскурсия очень интересная - поэтому не заметили как пролетело 2 часа

С Сергей Знакомьтесь, Пинск читать дальше чувствуется очень. Исторический материал четко структурирован, все сбалансировано - даты и байки (хотя, конечно, первых больше). По результату чуток суховато получилось; для того, чтобы получать удовольствие от такой конкретной подачи фактов, нужно самому быть немножко ученым - как я, например). Итог: гид - профессионал высокого уровня; имеет прекрасную подготовку, глубоко погружен в тему родного города, отлично говорит. Очень рекомендую! Брали несколько дней назад экскурсию "Знакомьтесь, Пинск!" с Сергеем. Великолепно! Сергей - талантливый экскурсовод и преподающий ученый, и научный подход

С Светлана Знакомьтесь, Пинск В Пинске были проездом! Сергей- мастер! Речь, глубинные знания, любовь к своему городу, интеллегентность - отличительные черты Сергея! Огромное спасибо!