Дубое — наша малая Родина! Поэтому мы знаем множество историй об этом селении: о христианских святых и европейских монархах, посещавших эти места. Вы познакомитесь с учебным процессом сельскохозяйственной школы в Дубое. Услышите неповторимый полесский диалект, изучите менталитет, обычаи и занятия местного населения.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия для тех, кто уже побывал в Пинске, но хочет поближе познакомиться с нашим краем. В первой половине дня погуляем по Пинску, а после обеда отправимся в загородное путешествие в Дубое, где продолжим знакомиться с белорусским Полесьем. Среди необычных локаций — старинный парк с эко-тропой и водной системой, начало Днепровско-Бугского канала, паромная переправа через реку Пину, православная церковь и католическая часовня.

Маршрут

Паромная переправа через реку (бесплатно) — старинный способ переправы через реку Пину

Церковь Рождества Богородицы 19 века, колокольня, в которой можно будет попробовать себя в качестве звонаря

Первый шлюз Днепровско-Бугского канала

Первое шоссе на Полесье, мощёное знаменитой польской плиткой «трилинкой»

Старинный парк с уникальной водной системой

Барочная католическая часовня 18 века

Один из самых больших и старых дубов Беларуси, от которого можно набраться сил

Воинское захоронение времён Первой Мировой войны

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В нём должно быть 1 свободное место для гида.