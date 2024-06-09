Дубое — наша малая Родина! Поэтому мы знаем множество историй об этом селении: о христианских святых и европейских монархах, посещавших эти места. Вы познакомитесь с учебным процессом сельскохозяйственной школы в Дубое. Услышите неповторимый полесский диалект, изучите менталитет, обычаи и занятия местного населения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия для тех, кто уже побывал в Пинске, но хочет поближе познакомиться с нашим краем. В первой половине дня погуляем по Пинску, а после обеда отправимся в загородное путешествие в Дубое, где продолжим знакомиться с белорусским Полесьем. Среди необычных локаций — старинный парк с эко-тропой и водной системой, начало Днепровско-Бугского канала, паромная переправа через реку Пину, православная церковь и католическая часовня.
Маршрут
- Паромная переправа через реку (бесплатно) — старинный способ переправы через реку Пину
- Церковь Рождества Богородицы 19 века, колокольня, в которой можно будет попробовать себя в качестве звонаря
- Первый шлюз Днепровско-Бугского канала
- Первое шоссе на Полесье, мощёное знаменитой польской плиткой «трилинкой»
- Старинный парк с уникальной водной системой
- Барочная католическая часовня 18 века
- Один из самых больших и старых дубов Беларуси, от которого можно набраться сил
- Воинское захоронение времён Первой Мировой войны
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В нём должно быть 1 свободное место для гида.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Volha — ваша команда гидов в Пинске
Провели экскурсии для 206 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Нас зовут Ольга и Ирина. Мы представляем семейную команду из двух профессиональных гидов: мамы и дочери. Мы родились в Пинске и уже много лет занимаемся краеведением. Мы познакомим вас не только с историей города, но и с местным менталитетом, языком, обычаями и маршрутами дальнейших путешествий.Задать вопрос
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