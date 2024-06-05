Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
130Br за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсию по Пинску нам провела Ирина. Душевно погуляли по городу. Ирина увлеченный и знающий материал гид, смогла провести нас в
- ННаталья29 мая 2024Прекрасный город, милые люди, чудесная экскурсия. Большое спасибо.
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Ирина. Экскурсовод много знает-это приятно. Нам с мужем не хватило живости. В каких -то моментах информация подавалась суховато. Вцелом,интересный материал,хороший рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Пинску в июне 2024
Сейчас в Пинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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