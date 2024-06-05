Индивидуальные экскурсии в Пинске с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Пинске, цены от 130 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Пинск - город девяти веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 30 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300 за всё до 3 чел.
Пинск - город девяти веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
130Br за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    Экскурсию по Пинску нам провела Ирина. Душевно погуляли по городу. Ирина увлеченный и знающий материал гид, смогла провести нас в
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    костел, когда там никого не было, что дало возможность прочувствовать его атмосферу горазд глубже, посоветовала как провести оставшийся день в Пинске. Однозначно рекомендуем

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пинск - город девяти веков
    Прекрасный город, милые люди, чудесная экскурсия. Большое спасибо.
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Пинск - город девяти веков
    Экскурсию для нас проводила Ирина. Экскурсовод много знает-это приятно. Нам с мужем не хватило живости. В каких -то моментах информация подавалась суховато. Вцелом,интересный материал,хороший рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Пинску в июне 2024
Сейчас в Пинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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