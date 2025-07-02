Это не просто экскурсия на Ельню, это уникальная возможность походить по самому крупному верховому болоту на болотоступах! Вместе с нашим опытным местным гидом-проводником вы погрузитесь в историю и мифы, сплетённые

веками вокруг этой загадочной земли. Вы отправитесь в настоящее приключение, смешанное с долей экстрима. А после познакомитесь с аутентичной белорусской агроусадьбой «Краіна мар», где вас ждёт дегустация более чем 10 видов сыров и вкуснейший обед.

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Описание экскурсии

Прогулка по экотропе Ландшафтного заказника «Ельня»

Ландшафтный заказник «Ельня» — это уникальное место, где вы сможете насладиться природой и узнать больше о верховых болотах. С площадью в 200 квадратных километров, это болото имеет возраст более 9000 лет, что делает его крупнейшим в стране. Мы приглашаем вас на прогулку по нетуристической тропе, где вы сможете стать настоящим исследователем дикой природы.

Приключение на болотоступах

Во время нашего похода вы будете иметь возможность:

Пройтись по нетронутым участкам болота;

Познакомиться с уникальной флорой и фауной;

Попробовать свежие ягоды клюквы;

Насладиться живописными болотными пейзажами.

Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к дикой природе, где редко ступает нога человека. Вы сможете увидеть необычные растения и, возможно, встретить представителей животного мира.

Кулинарное путешествие

После активного дня на природе мы отправимся в уютную агроусадьбу, где вас ждет увлекательная дегустация сыров. Вы сможете попробовать более 10 видов крафтовых сыров, открывая для себя новые вкусы и ароматы.

После дегустации вас ожидает вкусный обед, приготовленный из экологически чистых продуктов, выращенных на усадьбе. Это будет не только сытно, но и полезно!

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство природы, наслаждаясь вкусной едой и общением с единомышленниками!