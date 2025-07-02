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Тайны Ельни и «Краіна мар»

Это не просто экскурсия на Ельню, это уникальная возможность походить по самому крупному верховому болоту на болотоступах! Вместе с нашим опытным местным гидом-проводником вы погрузитесь в историю и мифы, сплетённые
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веками вокруг этой загадочной земли. Вы отправитесь в настоящее приключение, смешанное с долей экстрима.

А после познакомитесь с аутентичной белорусской агроусадьбой «Краіна мар», где вас ждёт дегустация более чем 10 видов сыров и вкуснейший обед.

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1 отзыв
Тайны Ельни и «Краіна мар»
Тайны Ельни и «Краіна мар»
Тайны Ельни и «Краіна мар»

Описание экскурсии

Прогулка по экотропе Ландшафтного заказника «Ельня»

Ландшафтный заказник «Ельня» — это уникальное место, где вы сможете насладиться природой и узнать больше о верховых болотах. С площадью в 200 квадратных километров, это болото имеет возраст более 9000 лет, что делает его крупнейшим в стране. Мы приглашаем вас на прогулку по нетуристической тропе, где вы сможете стать настоящим исследователем дикой природы.

Приключение на болотоступах

Во время нашего похода вы будете иметь возможность:

  • Пройтись по нетронутым участкам болота;
  • Познакомиться с уникальной флорой и фауной;
  • Попробовать свежие ягоды клюквы;
  • Насладиться живописными болотными пейзажами.

Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к дикой природе, где редко ступает нога человека. Вы сможете увидеть необычные растения и, возможно, встретить представителей животного мира.

Кулинарное путешествие

После активного дня на природе мы отправимся в уютную агроусадьбу, где вас ждет увлекательная дегустация сыров. Вы сможете попробовать более 10 видов крафтовых сыров, открывая для себя новые вкусы и ароматы.

После дегустации вас ожидает вкусный обед, приготовленный из экологически чистых продуктов, выращенных на усадьбе. Это будет не только сытно, но и полезно!

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство природы, наслаждаясь вкусной едой и общением с единомышленниками!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Аренда болотоступ
  • Дегустация сыров
  • Обед на агроусадьбе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщается при бронировании
Завершение: Витебск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • В стоимость входят транспортное, организационное и экскурсионное обслуживание на протяжении всего маршрута экскурсия по дикому болоту "Ельня" с местным гидом аренда болотоступ, дегустация и обед на агроусадьбе "Краіна мар"
  • Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды, средство защиты от комаров. На всякий случай следует взять сменную одежду
  • Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение:
  • Протяженность пешеходной части маршрута около 7 км, поэтому рекомендуется детям не младше 14 лет
  • Время в программе указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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