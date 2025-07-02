Описание экскурсии
Прогулка по экотропе Ландшафтного заказника «Ельня»
Ландшафтный заказник «Ельня» — это уникальное место, где вы сможете насладиться природой и узнать больше о верховых болотах. С площадью в 200 квадратных километров, это болото имеет возраст более 9000 лет, что делает его крупнейшим в стране. Мы приглашаем вас на прогулку по нетуристической тропе, где вы сможете стать настоящим исследователем дикой природы.
Приключение на болотоступах
Во время нашего похода вы будете иметь возможность:
- Пройтись по нетронутым участкам болота;
- Познакомиться с уникальной флорой и фауной;
- Попробовать свежие ягоды клюквы;
- Насладиться живописными болотными пейзажами.
Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к дикой природе, где редко ступает нога человека. Вы сможете увидеть необычные растения и, возможно, встретить представителей животного мира.
Кулинарное путешествие
После активного дня на природе мы отправимся в уютную агроусадьбу, где вас ждет увлекательная дегустация сыров. Вы сможете попробовать более 10 видов крафтовых сыров, открывая для себя новые вкусы и ароматы.
После дегустации вас ожидает вкусный обед, приготовленный из экологически чистых продуктов, выращенных на усадьбе. Это будет не только сытно, но и полезно!
Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство природы, наслаждаясь вкусной едой и общением с единомышленниками!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Аренда болотоступ
- Дегустация сыров
- Обед на агроусадьбе
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В стоимость входят транспортное, организационное и экскурсионное обслуживание на протяжении всего маршрута экскурсия по дикому болоту "Ельня" с местным гидом аренда болотоступ, дегустация и обед на агроусадьбе "Краіна мар"
- Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды, средство защиты от комаров. На всякий случай следует взять сменную одежду
- Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение:
- Протяженность пешеходной части маршрута около 7 км, поэтому рекомендуется детям не младше 14 лет
- Время в программе указано ориентировочное