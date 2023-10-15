От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Давайте вместе прогуляемся по Витебску 10-21 веков и узнаем его самые сокровенные тайны! Я расскажу о прославленных героях и сказочных волшебниках, великих художниках и их музах, гениальных изобретателях и талантливых писателях.
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Описание
Что вас ожидает
Лучшие городские достопримечательности
Витебск — город пеших прогулок и неспешных променадов. А с моей обзорной экскурсией они станут ещё и познавательными! Я составила идеальный маршрут для знакомства с городом: вам откроются знаковые архитектурные объекты, необычные скульптуры и памятники. Истории витебских губернаторов нам поведает дворец, в котором останавливался Наполеон. Рассматривая чертёж Витебска 19 века, вы заглянете в прошлое и узнаете, где в городе был «трамвайный» мост. А знаменитый витебский великан поделится с вами своими впечатлениями от заграничного турне.
Путешествие длиной в 10 веков
В облике современного Витебска проглядывают черты различных эпох — от раннего Средневековья до барокко и классицизма. На экскурсии вы узнаете, где проходила граница Витебска XIV века, сколько лет исполнилось фестивалю «Славянский Базар», что такое «плинфа» и почему Белла Розенфельд очень любила Двинский мост. Вместе мы откроем секрет Воскресенской церкви и легенды величественного Успенского собора, полюбуемся городской ратушей и даже сможем дотронуться до артефактов XII века!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По вашему желанию мы можем заглянуть в сувенирный магазин или отдохнуть за чашечкой кофе в уютном кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.