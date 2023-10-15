У каждого города есть свои истории, которыми он хотел бы поделиться. У Витебска их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Давайте вместе прогуляемся по Витебску 10-21 веков и узнаем его самые сокровенные тайны! Я расскажу о прославленных героях и сказочных волшебниках, великих художниках и их музах, гениальных изобретателях и талантливых писателях.

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Описание

Что вас ожидает

Лучшие городские достопримечательности

Витебск — город пеших прогулок и неспешных променадов. А с моей обзорной экскурсией они станут ещё и познавательными! Я составила идеальный маршрут для знакомства с городом: вам откроются знаковые архитектурные объекты, необычные скульптуры и памятники. Истории витебских губернаторов нам поведает дворец, в котором останавливался Наполеон. Рассматривая чертёж Витебска 19 века, вы заглянете в прошлое и узнаете, где в городе был «трамвайный» мост. А знаменитый витебский великан поделится с вами своими впечатлениями от заграничного турне.

Путешествие длиной в 10 веков

В облике современного Витебска проглядывают черты различных эпох — от раннего Средневековья до барокко и классицизма. На экскурсии вы узнаете, где проходила граница Витебска XIV века, сколько лет исполнилось фестивалю «Славянский Базар», что такое «плинфа» и почему Белла Розенфельд очень любила Двинский мост. Вместе мы откроем секрет Воскресенской церкви и легенды величественного Успенского собора, полюбуемся городской ратушей и даже сможем дотронуться до артефактов XII века!

Организационные детали