Обзорная прогулка «Витебские истории»

От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей

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У каждого города есть свои истории, которыми он хотел бы поделиться. У Витебска их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Давайте вместе прогуляемся по Витебску 10-21 веков и узнаем его самые сокровенные тайны! Я расскажу о прославленных героях и сказочных волшебниках, великих художниках и их музах, гениальных изобретателях и талантливых писателях.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лучшие городские достопримечательности

Витебск — город пеших прогулок и неспешных променадов. А с моей обзорной экскурсией они станут ещё и познавательными! Я составила идеальный маршрут для знакомства с городом: вам откроются знаковые архитектурные объекты, необычные скульптуры и памятники. Истории витебских губернаторов нам поведает дворец, в котором останавливался Наполеон. Рассматривая чертёж Витебска 19 века, вы заглянете в прошлое и узнаете, где в городе был «трамвайный» мост. А знаменитый витебский великан поделится с вами своими впечатлениями от заграничного турне.

Путешествие длиной в 10 веков

В облике современного Витебска проглядывают черты различных эпох — от раннего Средневековья до барокко и классицизма. На экскурсии вы узнаете, где проходила граница Витебска XIV века, сколько лет исполнилось фестивалю «Славянский Базар», что такое «плинфа» и почему Белла Розенфельд очень любила Двинский мост. Вместе мы откроем секрет Воскресенской церкви и легенды величественного Успенского собора, полюбуемся городской ратушей и даже сможем дотронуться до артефактов XII века!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По вашему желанию мы можем заглянуть в сувенирный магазин или отдохнуть за чашечкой кофе в уютном кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Успенский Собор
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