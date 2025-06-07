Мини-группа
до 1 чел.
Голубые озера из Витебска
Начало: Автомобильная парковка на пл. Свободы, Витебск
7 июн в 06:30
21 июн в 06:30
189 Br за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные храмы и костёлы города Витебска
Познакомьтесь с историей культовых сооружений Витебска. Узнайте о судьбе храмов и костёлов, их архитектуре и значении для города
Начало: Ул. Шубина, 2. Витебск
Расписание: По договоренности
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
180 Br за экскурсию
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
Завтра в 13:15
2 мая в 12:45
2700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На автобусе»
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