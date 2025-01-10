Витебск ждёт вас с уникальным квестом, который позволяет самостоятельно исследовать город.Получив секретный конверт, участники отправляются в путь, чтобы разгадать загадки и познакомиться с историей и культурой Витебска. Маршрут охватывает ключевые

достопримечательности, включая Ратушу и Успенский собор. В процессе квеста участники выполняют задания разного уровня сложности, что делает его интересным как для взрослых, так и для детей. Материалы остаются на память, а маршрут не требует мобильного интернета

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание квеста

Получив секретный конверт, вы отправитесь в самостоятельное путешествие по Витебску.

Вы увидите:

Здание бывшего окружного суда второй половины 19 века

Памятники, городские скульптуры и барельефы: Старик Хоттабыч, А. С. Пушкин, Н. Я. Никифоровский, князь Альгерд и Витебский великан

Ратуша — символ независимости и могущества древнего города

Величественный Успенский собор и воздушная Воскресенская церковь 18 века

Дворец губернатора, который помнит и кавалерист-девицу Надежду Дурову, и танцовщицу Айседору Дункан, и французского императора Наполеона Бонапарта

Арт-центр Марка Шагала, будто сошедший с его знаменитого полотна

Вы узнаете:

Где хранятся картины известных художников

Кто такие Витебские нечистики

Когда родилась Ратуша

Кто посещал дворец губернатора

Как на улицах Витебска оказался самый высокий в мире человек

И многое другое

В каждом конверте вы найдёте задания, подсказки и ответы. А также информацию и иллюстрации, которые можно изучать в процессе квеста или после его прохождения. Кроме основных заданий мы подготовили список вопросов по объектам, не входящим в маршрут.

Кому подойдёт экскурсия

За счёт заданий разного уровня сложности (ребусы, задания на внимательность, шифры, творческие и т. д.) этот квест будет интересен как взрослым, так и семьям с детьми.

Организационные детали

Квест проводится без участия гида. Задания выдаются путешественникам в условленной точке контактным лицом, продвижение по маршруту не отслеживается. У вас будет номер для связи с организатором, если возникнут затруднения

Весь раздаточный материал остаётся у путешественников в качестве сувенира

Для прохождения квеста не понадобится мобильный интернет или специальные знания. Всё необходимое находится в конвертах, ответы на вопросы вы найдёте в городском пространстве

Оставшаяся стоимость квеста оплачивается наличными координатору во время передачи заданий

Дополнительно