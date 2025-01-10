Витебск ждёт вас с уникальным квестом, который позволяет самостоятельно исследовать город.
Получив секретный конверт, участники отправляются в путь, чтобы разгадать загадки и познакомиться с историей и культурой Витебска. Маршрут охватывает ключевые
Получив секретный конверт, участники отправляются в путь, чтобы разгадать загадки и познакомиться с историей и культурой Витебска. Маршрут охватывает ключевые
6 причин купить этот квест
- 🗝️ Самостоятельное приключение без гида
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 🧩 Задания разного уровня сложности
- 📚 Погружение в историю и культуру
- 🎨 Визит в арт-центр Марка Шагала
- 📞 Поддержка организатора по телефону
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Здание бывшего окружного суда
- Ратуша
- Успенский собор
- Воскресенская церковь
- Дворец губернатора
- Арт-центр Марка Шагала
Описание квеста
Получив секретный конверт, вы отправитесь в самостоятельное путешествие по Витебску.
Вы увидите:
- Здание бывшего окружного суда второй половины 19 века
- Памятники, городские скульптуры и барельефы: Старик Хоттабыч, А. С. Пушкин, Н. Я. Никифоровский, князь Альгерд и Витебский великан
- Ратуша — символ независимости и могущества древнего города
- Величественный Успенский собор и воздушная Воскресенская церковь 18 века
- Дворец губернатора, который помнит и кавалерист-девицу Надежду Дурову, и танцовщицу Айседору Дункан, и французского императора Наполеона Бонапарта
- Арт-центр Марка Шагала, будто сошедший с его знаменитого полотна
Вы узнаете:
- Где хранятся картины известных художников
- Кто такие Витебские нечистики
- Когда родилась Ратуша
- Кто посещал дворец губернатора
- Как на улицах Витебска оказался самый высокий в мире человек
- И многое другое
В каждом конверте вы найдёте задания, подсказки и ответы. А также информацию и иллюстрации, которые можно изучать в процессе квеста или после его прохождения. Кроме основных заданий мы подготовили список вопросов по объектам, не входящим в маршрут.
Кому подойдёт экскурсия
За счёт заданий разного уровня сложности (ребусы, задания на внимательность, шифры, творческие и т. д.) этот квест будет интересен как взрослым, так и семьям с детьми.
Организационные детали
- Квест проводится без участия гида. Задания выдаются путешественникам в условленной точке контактным лицом, продвижение по маршруту не отслеживается. У вас будет номер для связи с организатором, если возникнут затруднения
- Весь раздаточный материал остаётся у путешественников в качестве сувенира
- Для прохождения квеста не понадобится мобильный интернет или специальные знания. Всё необходимое находится в конвертах, ответы на вопросы вы найдёте в городском пространстве
- Оставшаяся стоимость квеста оплачивается наличными координатору во время передачи заданий
Дополнительно
- Не рекомендуем проходить квест в тёмное время суток (вам будет трудно выполнить некоторые задания)
- Протяжённость маршрута около 2.5 км, время прохождения зависит от скорости движения и выполнения заданий (от 2 до 4 часов)
- Квест удобен для компании до четырёх человек, большему количеству участников может быть дискомфортно
- По договоренности с организатором можно изменить место и время встречи для передачи заданий, а также адаптировать квест для большего количества участников
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Витебске
Провели экскурсии для 331 туриста
Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 янв 2025
Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово, что Катерина сама передавала материалы (в праздничный день!), сказала нам
Похожие экскурсии из Витебска
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеТаинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.