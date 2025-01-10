Квест без гида «Наедине с Витебском»

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Витебск ждёт вас с уникальным квестом, который позволяет самостоятельно исследовать город.

Получив секретный конверт, участники отправляются в путь, чтобы разгадать загадки и познакомиться с историей и культурой Витебска. Маршрут охватывает ключевые
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достопримечательности, включая Ратушу и Успенский собор.

В процессе квеста участники выполняют задания разного уровня сложности, что делает его интересным как для взрослых, так и для детей. Материалы остаются на память, а маршрут не требует мобильного интернета

5
1 отзыв

6 причин купить этот квест

  • 🗝️ Самостоятельное приключение без гида
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🧩 Задания разного уровня сложности
  • 📚 Погружение в историю и культуру
  • 🎨 Визит в арт-центр Марка Шагала
  • 📞 Поддержка организатора по телефону
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Здание бывшего окружного суда
  • Ратуша
  • Успенский собор
  • Воскресенская церковь
  • Дворец губернатора
  • Арт-центр Марка Шагала

Описание квеста

Получив секретный конверт, вы отправитесь в самостоятельное путешествие по Витебску.

Вы увидите:

  • Здание бывшего окружного суда второй половины 19 века
  • Памятники, городские скульптуры и барельефы: Старик Хоттабыч, А. С. Пушкин, Н. Я. Никифоровский, князь Альгерд и Витебский великан
  • Ратуша — символ независимости и могущества древнего города
  • Величественный Успенский собор и воздушная Воскресенская церковь 18 века
  • Дворец губернатора, который помнит и кавалерист-девицу Надежду Дурову, и танцовщицу Айседору Дункан, и французского императора Наполеона Бонапарта
  • Арт-центр Марка Шагала, будто сошедший с его знаменитого полотна

Вы узнаете:

  • Где хранятся картины известных художников
  • Кто такие Витебские нечистики
  • Когда родилась Ратуша
  • Кто посещал дворец губернатора
  • Как на улицах Витебска оказался самый высокий в мире человек
  • И многое другое

В каждом конверте вы найдёте задания, подсказки и ответы. А также информацию и иллюстрации, которые можно изучать в процессе квеста или после его прохождения. Кроме основных заданий мы подготовили список вопросов по объектам, не входящим в маршрут.

Кому подойдёт экскурсия

За счёт заданий разного уровня сложности (ребусы, задания на внимательность, шифры, творческие и т. д.) этот квест будет интересен как взрослым, так и семьям с детьми.

Организационные детали

  • Квест проводится без участия гида. Задания выдаются путешественникам в условленной точке контактным лицом, продвижение по маршруту не отслеживается. У вас будет номер для связи с организатором, если возникнут затруднения
  • Весь раздаточный материал остаётся у путешественников в качестве сувенира
  • Для прохождения квеста не понадобится мобильный интернет или специальные знания. Всё необходимое находится в конвертах, ответы на вопросы вы найдёте в городском пространстве
  • Оставшаяся стоимость квеста оплачивается наличными координатору во время передачи заданий

Дополнительно

  • Не рекомендуем проходить квест в тёмное время суток (вам будет трудно выполнить некоторые задания)
  • Протяжённость маршрута около 2.5 км, время прохождения зависит от скорости движения и выполнения заданий (от 2 до 4 часов)
  • Квест удобен для компании до четырёх человек, большему количеству участников может быть дискомфортно
  • По договоренности с организатором можно изменить место и время встречи для передачи заданий, а также адаптировать квест для большего количества участников

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Д
10 янв 2025
Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово, что Катерина сама передавала материалы (в праздничный день!), сказала нам
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напутственное слово и дала несколько гастрономических рекомендаций.) Во-вторых, очень профессиональная подача: задания квеста поделены на пять частей, каждая часть в своём конверте, а эти конверты лежат в шоппере - ничего не потеряется. К заданиям прилагается интересная раздатка: копии старинных фотографий, запечатанные сургучом письма, открытки. Интересно не только искать ответы на вопросы, но и разглядывать наполнение конвертов. На маршруте у нас пару раз были затруднения, но нас выручили подсказки (и подсказки, и ответы также есть в наборе). А в последнем конверте ждали милые сюрпризы и поздравление с удачным завершением квеста.)
Я думаю, квест здорово нам помог, потому что погода была совсем не праздничная (проливной дождь), а квест мотивировал гулять и смотреть новое. Ну и в таком формате гораздо больше запоминается, чем если бы мы просто ходили по городу.
Спасибо за такое приятное знакомство с Витебском!)

Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после

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