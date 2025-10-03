читать дальше

«смотришь на картины», а начинаешь по-настоящему понимать, как устроен музей, какую идею закладывали кураторы и почему KMSKA называют «музеем будущего».



Светлана отлично выстроила маршрут: сначала рассказала о концепции обновлённого пространства, особенностях архитектуры и замысле экспозиции. Мы прошли по новым залам, а потом поднялись на этаж старых мастеров. Параллельно знакомились с главными жемчужинами коллекции: бельгийские примитивисты, Рубенс, Ван Эйк, Энсор, Магритт и Панамаренко.



Было столько интересных деталей, неожиданных поворотов и даже курьёзных историй, что два часа пролетели совершенно незаметно — и нам искренне хотелось слушать дальше. Подача информации очень живая, с любовью к делу и уважением к слушателям. Скорее даже это был диалог с группой. Кстати, это редкий дар - вести экскурсию по намеченному плану и не сбиваться, отвечая на многочисленные вопросы.



Честное слово, если вы собираетесь в KMSKA в первый раз, вам точно нужен такой проводник как Светлана!