Искусство и музеи – экскурсии в Антверпене

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Один день в Антверпене
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие во времени к расцвету, упадку и возрождению жемчужины Бельгии
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
Антверпен: свет и тень
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
14 дек в 11:30
18 дек в 18:30
€160 за всё до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    3 октября 2025
    Королевский музей изящных искусств Антверпена
    Я очень довольна экскурсией по музею изящных искусств Антверпена. Мне хотелось узнать, как он изменился после реконструкции, потому что много
    об этом слышала. Все мои ожидания оправдались! Спасибо гиду Светлане за исчерпывающую информацию и интересный рассказ. Рекомендую эту экскурсию прежде всего потому, что Светлана является сотрудником этого музея.

  • И
    Игорь
    13 июля 2025
    Королевский музей изящных искусств Антверпена
    Прекрасно построенная по сложному музею экскурсия!
    Светлана профессионал исскуствовед самого высокого класса!
  • Н
    Наталия
    6 мая 2025
    Королевский музей изящных искусств Антверпена
    Экскурсия в Королевском музее изящных искусств Антверпена с гидом Светланой — чистый восторг! Это именно тот случай, когда не просто
    «смотришь на картины», а начинаешь по-настоящему понимать, как устроен музей, какую идею закладывали кураторы и почему KMSKA называют «музеем будущего».

    Светлана отлично выстроила маршрут: сначала рассказала о концепции обновлённого пространства, особенностях архитектуры и замысле экспозиции. Мы прошли по новым залам, а потом поднялись на этаж старых мастеров. Параллельно знакомились с главными жемчужинами коллекции: бельгийские примитивисты, Рубенс, Ван Эйк, Энсор, Магритт и Панамаренко.

    Было столько интересных деталей, неожиданных поворотов и даже курьёзных историй, что два часа пролетели совершенно незаметно — и нам искренне хотелось слушать дальше. Подача информации очень живая, с любовью к делу и уважением к слушателям. Скорее даже это был диалог с группой. Кстати, это редкий дар - вести экскурсию по намеченному плану и не сбиваться, отвечая на многочисленные вопросы.

    Честное слово, если вы собираетесь в KMSKA в первый раз, вам точно нужен такой проводник как Светлана!

  • И
    Ирина
    25 апреля 2025
    Королевский музей изящных искусств Антверпена
    Рекомендую всем, отличная экскурсия, знающий гид. Огромное спасибо
  • M
    Maxim
    11 марта 2025
    Королевский музей изящных искусств Антверпена
    ⭐⭐⭐⭐⭐

    Хотим выразить огромную благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Музее! Она настоящий профессионал, рассказывает увлекательно, живо и доступно. Экскурсия прошла
    на одном дыхании — было интересно слушать каждое слово!

    Светлана не просто делится фактами, а делает искусство ближе и понятнее, вовлекает в диалог и отвечает на все вопросы с искренним энтузиазмом. Благодаря ей мы увидели экспозицию с нового ракурса и получили массу впечатлений.

    Спасибо, Светлана, за этот незабываемый опыт! Всем рекомендуем экскурсию с ней!

    ⭐⭐⭐⭐⭐

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Искусство и музеи»

