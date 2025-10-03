Индивидуальная
до 12 чел.
Один день в Антверпене
Путешествие во времени к расцвету, упадку и возрождению жемчужины Бельгии
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
14 дек в 11:30
18 дек в 18:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
- ААнжелика3 октября 2025Я очень довольна экскурсией по музею изящных искусств Антверпена. Мне хотелось узнать, как он изменился после реконструкции, потому что много
- ИИгорь13 июля 2025Прекрасно построенная по сложному музею экскурсия!
Светлана профессионал исскуствовед самого высокого класса!
- ННаталия6 мая 2025Экскурсия в Королевском музее изящных искусств Антверпена с гидом Светланой — чистый восторг! Это именно тот случай, когда не просто
- ИИрина25 апреля 2025Рекомендую всем, отличная экскурсия, знающий гид. Огромное спасибо
- MMaxim11 марта 2025⭐⭐⭐⭐⭐
Хотим выразить огромную благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Музее! Она настоящий профессионал, рассказывает увлекательно, живо и доступно. Экскурсия прошла
