Музеи и искусство Антверпена

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Антверпене на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Антверпен Рубенса
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
«В настоящее время дом-музей Рубенса находится на ремонте»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
147 за всё до 6 чел.
Волшебство в Антверпене
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебство в Антверпене: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Антверпену, узнайте его историю и традиции, насладитесь кулинарией и познакомьтесь с жителями этого удивительного города
«Помимо моей экскурсии, проходящей от здания Вокзала до Замка Стейн, я настоятельно рекомендую самостоятельно посетить Музей Плантена-Моретуса, особенно если вы с детьми»
Завтра в 10:30
17 янв в 10:30
180 за всё до 12 чел.
По следам Рубенса в Антверпене
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Рубенса в Антверпене
Пройти по местам одного из самых знаменитых жителей бельгийского города
Начало: У монумента Рубенсу
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: дом-музея Рубенса — €12 взр, €8 гости 18-26 лет, дети до 18 бесплатно, собор Богоматери — €12 взр, дети до 18 бесплатно»
Завтра в 13:00
17 янв в 13:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карен
    19 декабря 2024
    Антверпен Рубенса
    Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
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    его личной истории как художника и дипломата. Он показал и рассказал о главных исторических местах - старой площади, кафедральном соборе с триптихами Рубенса, первой в Европе фондовой бирже. Мы узнали что-то и о жизни сегодняшних бельгийцев, а это всегда интересно. И, конечно, Андрей показал нам лучший магазин шоколада с интересной историей семьи основателей и порекомендовал, где попробовать местную кухню. Оценка - 5 из 5 Спасибо

  • С
    Слава
    9 октября 2024
    Антверпен Рубенса
    Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
  • С
    Саша
    23 сентября 2024
    Волшебство в Антверпене
    Елена, прекрасный гид. Экскурсия была прекрасно подготовлена, много интересных исторических и экономических фактов о городе и стране мы узнали на этой прогулке. 3 часа пролетели очень быстро, не хотелось расставаться.
  • S
    Sergey
    4 августа 2024
    Антверпен Рубенса
    Вместо Андрея была Елена, но экскурсия понравилась!!!:)
  • O
    Olga
    23 мая 2023
    Волшебство в Антверпене
    Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города,
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    но не перегружать скучными фактами, которые, собственно мало кто запоминает-:)) Познакомились с милыми нетуристическими местечками для чашки кофе или бокала пива. Отдельное спасибо за джаз-кафе! Мы влюбились в город, в том числе благодаря Елене! Спасибо большое! Очень рекоменую.

  • Н
    Наталья
    29 марта 2017
    Волшебство в Антверпене
    Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в январе 2025
Сейчас в Антверпене в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 180. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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