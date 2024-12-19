2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
«В настоящее время дом-музей Рубенса находится на ремонте»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебство в Антверпене: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Антверпену, узнайте его историю и традиции, насладитесь кулинарией и познакомьтесь с жителями этого удивительного города
«Помимо моей экскурсии, проходящей от здания Вокзала до Замка Стейн, я настоятельно рекомендую самостоятельно посетить Музей Плантена-Моретуса, особенно если вы с детьми»
Завтра в 10:30
17 янв в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Рубенса в Антверпене
Пройти по местам одного из самых знаменитых жителей бельгийского города
Начало: У монумента Рубенсу
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: дом-музея Рубенса — €12 взр, €8 гости 18-26 лет, дети до 18 бесплатно, собор Богоматери — €12 взр, дети до 18 бесплатно»
Завтра в 13:00
17 янв в 13:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарен19 декабря 2024Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
- ССлава9 октября 2024Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
- ССаша23 сентября 2024Елена, прекрасный гид. Экскурсия была прекрасно подготовлена, много интересных исторических и экономических фактов о городе и стране мы узнали на этой прогулке. 3 часа пролетели очень быстро, не хотелось расставаться.
- SSergey4 августа 2024Вместо Андрея была Елена, но экскурсия понравилась!!!:)
- OOlga23 мая 2023Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города,
- ННаталья29 марта 2017Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Музеи»
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