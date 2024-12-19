читать дальше

его личной истории как художника и дипломата. Он показал и рассказал о главных исторических местах - старой площади, кафедральном соборе с триптихами Рубенса, первой в Европе фондовой бирже. Мы узнали что-то и о жизни сегодняшних бельгийцев, а это всегда интересно. И, конечно, Андрей показал нам лучший магазин шоколада с интересной историей семьи основателей и порекомендовал, где попробовать местную кухню. Оценка - 5 из 5 Спасибо