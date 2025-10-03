Мои заказы

Королевский музей изящных искусств Антверпена

Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
В Королевском музее изящных искусств Антверпена представлены шедевры, которые демонстрируют эволюцию искусства на протяжении семи столетий.

Здесь можно увидеть работы старых мастеров и современных художников, исследовать различные стили и направления, такие
как импрессионизм, кубизм и экспрессионизм. Особое внимание уделено полотнам Рубенса и уникальным алтарным композициям.

Посетители могут погрузиться в атмосферу мастерской с помощью VR-технологий и наблюдать за процессом реставрации.

Это уникальная возможность для всех, кто интересуется историей искусства и хочет глубже понять его развитие

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры искусства
  • 🖼️ Виртуальная реальность
  • 🛠️ Реставрационное ателье
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🕰️ Погружение в историю
  • 💬 Дружеская атмосфера
Королевский музей изящных искусств Антверпена© Светлана
Королевский музей изящных искусств Антверпена© Светлана
Королевский музей изящных искусств Антверпена© Светлана
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя20
ноя22
ноя23
ноя27
ноя
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Зал «Свет»
  • Зал «Форма»
  • Зал «Цвет»
  • Зал Рубенса
  • Зал виртуальной реальности
  • Зал «Мадонна»
  • Зал «Небеса»
  • Реставрационное ателье
  • Зал «Зло»
  • Зал «Молитва»
  • Зал «Развлечения»
  • Зал «Салон»

Описание экскурсии

Зал «Свет». Здесь представлены работы, демонстрирующие восприятие света художниками разных эпох. Импрессионизм, футуризм, пуантилизм и работы 21 века противопоставляются старым мастерам — вы сможете проследить эволюцию стилей и направлений в искусстве.

Зал «Форма». Модернисты постоянно экспериментировали с формой в живописи, играя с линиями и плоскостями, преувеличивая или искажая объекты картин. Так появились кубизм, абстрактная живопись, футуризм и экспрессионизм — они представлены в этом зале.

Зал «Цвет». Старые мастера использовали цвет как способ вызвать эмоции у зрителя. Модернисты же экспериментировали с ним как средством художественной выразительности. Всё это вы увидите на примере конкретных работ.

Зал Рубенса. Центральный зал музея целиком принадлежит полотнам прославленного фламандского живописца. Здесь находятся уникальные алтарные композиции мастера, которые слишком велики по размеру и слишком хрупкие, чтобы когда-либо покинуть эти стены.

Зал виртуальной реальности. Комната, где с помощью VR-очков вы сможете почувствовать атмосферу мастерской Рубенса: понаблюдать, как подмастерья смешивают краски, а помощники работают над портретами моделей.

Зал «Мадонна». «Мадонна» Фуке соседствует в нём с миниатюрной «Мадонной у фонтана» ван Эйка и «Святым семейством с попугаем» Рубенса. Здесь же вы увидите работы современных художников Тейманса и Дюма. Я расскажу, что их объединяет, для каких целей они написаны и какова была роль женщины в разные эпохи.

Зал «Небеса». «Бог-отец с поющими и музицирующими ангелами» Мемлинга — один из бесспорных шедевров коллекции. Яркие свежие краски на этой монументальной алтарной картине — результат 16-летних кропотливых реставрационных работ.

Реставрационное ателье. За стеклянной перегородкой, прямо на глазах у зрителей, проводится реставрация так называемого «Алтаря гильдии краснодеревщиков» Массейса. Вы понаблюдаете за ходом работы и узнаете о принципах и технологиях современной реставрации.

Зал «Зло». Борьба добра со злом — основной христианский сюжет со времён Адама и Евы. У картин Дали и Брейгеля мы поговорим о том, что такое зло и в чём его причина.

Зал «Молитва». Он посвящён работам фламандских примитивов. Произведения ван Эйка, ван дер Вейдена, Массейса представлены здесь вместе со знаменитым полиптихом «Орсини» — образцом итальянского Проторенессанса.

Зал «Развлечения». На картинах весёлые компании играют в карты, пьют, курят, дерутся, танцуют, флиртуют и даже стоят на голове. Подобные, казалось бы, легкомысленные сюжеты в 17 веке наделялись глубоким морализаторским смыслом. Я помогу его расшифровать.

Зал «Салон». Он перенесёт вас в атмосферу салонов 19 века. Вы узнаете, как они выглядели и почему прогрессивные художники выступали против их консервативности.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — €20 с чел.
  • По четвергам музей работает до 22 часов (кроме дней во время школьных каникул)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Антверпене
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Светлана, я искусствовед и сотрудник Королевского музея изящных искусств Антверпена (KMSKA). Я изучала историю искусства в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, выбрав в качестве специализации фламандское искусство 17 века. Два предыдущих диплома (экономист и юрист) и соответствующий опыт работы научили меня быть дисциплинированной и последовательной, тщательно проверять и систематизировать информацию. А любовь к искусству мотивирует непрерывно пополнять багаж знаний.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анжелика
Анжелика
3 окт 2025
Я очень довольна экскурсией по музею изящных искусств Антверпена. Мне хотелось узнать, как он изменился после реконструкции, потому что много об этом слышала. Все мои ожидания оправдались! Спасибо гиду Светлане за исчерпывающую информацию и интересный рассказ. Рекомендую эту экскурсию прежде всего потому, что Светлана является сотрудником этого музея.
И
Игорь
13 июл 2025
Прекрасно построенная по сложному музею экскурсия!
Светлана профессионал исскуствовед самого высокого класса!
Н
Наталия
6 мая 2025
Экскурсия в Королевском музее изящных искусств Антверпена с гидом Светланой — чистый восторг! Это именно тот случай, когда не просто «смотришь на картины», а начинаешь по-настоящему понимать, как устроен музей,
какую идею закладывали кураторы и почему KMSKA называют «музеем будущего».

Светлана отлично выстроила маршрут: сначала рассказала о концепции обновлённого пространства, особенностях архитектуры и замысле экспозиции. Мы прошли по новым залам, а потом поднялись на этаж старых мастеров. Параллельно знакомились с главными жемчужинами коллекции: бельгийские примитивисты, Рубенс, Ван Эйк, Энсор, Магритт и Панамаренко.

Было столько интересных деталей, неожиданных поворотов и даже курьёзных историй, что два часа пролетели совершенно незаметно — и нам искренне хотелось слушать дальше. Подача информации очень живая, с любовью к делу и уважением к слушателям. Скорее даже это был диалог с группой. Кстати, это редкий дар - вести экскурсию по намеченному плану и не сбиваться, отвечая на многочисленные вопросы.

Честное слово, если вы собираетесь в KMSKA в первый раз, вам точно нужен такой проводник как Светлана!

И
Ирина
25 апр 2025
Рекомендую всем, отличная экскурсия, знающий гид. Огромное спасибо
M
Maxim
11 мар 2025
⭐⭐⭐⭐⭐

Хотим выразить огромную благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Музее! Она настоящий профессионал, рассказывает увлекательно, живо и доступно. Экскурсия прошла на одном дыхании — было интересно слушать каждое слово!

Светлана не
просто делится фактами, а делает искусство ближе и понятнее, вовлекает в диалог и отвечает на все вопросы с искренним энтузиазмом. Благодаря ей мы увидели экспозицию с нового ракурса и получили массу впечатлений.

Спасибо, Светлана, за этот незабываемый опыт! Всем рекомендуем экскурсию с ней!

⭐⭐⭐⭐⭐

