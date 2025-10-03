В Королевском музее изящных искусств Антверпена представлены шедевры, которые демонстрируют эволюцию искусства на протяжении семи столетий.Здесь можно увидеть работы старых мастеров и современных художников, исследовать различные стили и направления, такие

как импрессионизм, кубизм и экспрессионизм. Особое внимание уделено полотнам Рубенса и уникальным алтарным композициям. Посетители могут погрузиться в атмосферу мастерской с помощью VR-технологий и наблюдать за процессом реставрации. Это уникальная возможность для всех, кто интересуется историей искусства и хочет глубже понять его развитие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Зал «Свет». Здесь представлены работы, демонстрирующие восприятие света художниками разных эпох. Импрессионизм, футуризм, пуантилизм и работы 21 века противопоставляются старым мастерам — вы сможете проследить эволюцию стилей и направлений в искусстве.

Зал «Форма». Модернисты постоянно экспериментировали с формой в живописи, играя с линиями и плоскостями, преувеличивая или искажая объекты картин. Так появились кубизм, абстрактная живопись, футуризм и экспрессионизм — они представлены в этом зале.

Зал «Цвет». Старые мастера использовали цвет как способ вызвать эмоции у зрителя. Модернисты же экспериментировали с ним как средством художественной выразительности. Всё это вы увидите на примере конкретных работ.

Зал Рубенса. Центральный зал музея целиком принадлежит полотнам прославленного фламандского живописца. Здесь находятся уникальные алтарные композиции мастера, которые слишком велики по размеру и слишком хрупкие, чтобы когда-либо покинуть эти стены.

Зал виртуальной реальности. Комната, где с помощью VR-очков вы сможете почувствовать атмосферу мастерской Рубенса: понаблюдать, как подмастерья смешивают краски, а помощники работают над портретами моделей.

Зал «Мадонна». «Мадонна» Фуке соседствует в нём с миниатюрной «Мадонной у фонтана» ван Эйка и «Святым семейством с попугаем» Рубенса. Здесь же вы увидите работы современных художников Тейманса и Дюма. Я расскажу, что их объединяет, для каких целей они написаны и какова была роль женщины в разные эпохи.

Зал «Небеса». «Бог-отец с поющими и музицирующими ангелами» Мемлинга — один из бесспорных шедевров коллекции. Яркие свежие краски на этой монументальной алтарной картине — результат 16-летних кропотливых реставрационных работ.

Реставрационное ателье. За стеклянной перегородкой, прямо на глазах у зрителей, проводится реставрация так называемого «Алтаря гильдии краснодеревщиков» Массейса. Вы понаблюдаете за ходом работы и узнаете о принципах и технологиях современной реставрации.

Зал «Зло». Борьба добра со злом — основной христианский сюжет со времён Адама и Евы. У картин Дали и Брейгеля мы поговорим о том, что такое зло и в чём его причина.

Зал «Молитва». Он посвящён работам фламандских примитивов. Произведения ван Эйка, ван дер Вейдена, Массейса представлены здесь вместе со знаменитым полиптихом «Орсини» — образцом итальянского Проторенессанса.

Зал «Развлечения». На картинах весёлые компании играют в карты, пьют, курят, дерутся, танцуют, флиртуют и даже стоят на голове. Подобные, казалось бы, легкомысленные сюжеты в 17 веке наделялись глубоким морализаторским смыслом. Я помогу его расшифровать.

Зал «Салон». Он перенесёт вас в атмосферу салонов 19 века. Вы узнаете, как они выглядели и почему прогрессивные художники выступали против их консервативности.

Организационные детали