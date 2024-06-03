1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Антверпен Рубенса
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Об Антверпене с любовью
Известные и тайные места старинного бельгийского города на авторской экскурсии
Начало: У музея MAS
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Начало: На площади Koningin Astridplein
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антверпен: свет и тень
О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Начало: Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
Расписание: Ежедневно, с 8 до 20 часов
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
Начало: Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
Расписание: Ежедневно с 8 до 20 часов.
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€385 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
- ААнжелика2 июня 2024Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
- IIrina30 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.
- IIrina26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Невероятно интересно, содержателтно и атмосферно. У нас была индивидуальная экскурсия и Лола не просто познакомила нас с этим прекрасным городом, а показала нам его с разных сторон, его колорит, особенности. Высочайший профессионализм, индивидуальный подход и приятное общение.
- OOleg20 мая 2024Мы провели чудесное время с Лолой. Весь тур был наполнен интересными историческими фактами, обзором современных устоев и другой полезной информацией;
- ООльга18 мая 2024Андрей отличный гид и не скучно излагает материал. Получилась отличная прогулка в дружеской атмосфере, несмотря на дождь!
- IIlya11 мая 2024Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
- YYulia1 мая 2024Хочу поблагодарить Андрея за индивидуальную экскурсию, которой я осталась очень довольна. Это было и познавательно и увлекательно. Достаточно объёмный материал, много новой информации, интересных исторических фактов. Спасибо Вам за созданную атмосферу и полученные впечатления!
- ООксана24 апреля 2024Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
- ЯЯна15 марта 2024Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июне 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 385. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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