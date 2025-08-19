-
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
3 сен в 12:30
4 сен в 12:30
€153
€170 за всё до 5 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
3 сен в 11:00
5 сен в 11:00
€152
€160 за всё до 4 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
€128
€160 за всё до 8 чел.
- ССветлана19 августа 2025Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
- ТТарасова9 августа 2025Экскурсия очень понравилось! Прочувствовали Брюссель с гастрономической стороны. Безумно вкусные местные продукты, которые нам дали с собой, а также места
- VVadym8 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Александрой. Очень необычно что после экскурсии у нас осталось много подарков и угощений от экскурсовода.
- ООльга21 июля 2025Большое спасибо Александре, что помогла нам посмотреть на Брюссель не с исторической точки зрения, а с житейской и этот город для нас стал более понятен. К тому же мы после экскурсии увезли много вкусных подарков.
- ССветлана23 июня 2025Интересно!
Нестандартно!
Нескучно!
Вкусно!
Познавательно!
Одни только восторженные эпитеты. Великолепная экскурсия. Причём, когда ты получил не только эстетическое удовольствие, но и вернулся с кучей подарков от гида. Такого в моей практике не было нигде и никогда. Еще раз огромное спасибо!!! Всем рекомендую!!!
- ZZarema14 июня 2025Все было очень круто и вкусно. Всем рекомендую!!!!
- ЕЕвгений11 июня 2025Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!
Заранее до оплаты задали вопросы, чтобы уточнить насколько нам подходит этот
- ННаталья21 мая 2025Большое спасибо Александре за экскурсию и подарки
- KKseniia24 марта 2025Это была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое время мы попробовали все местные
- ЮЮлия16 марта 2025Для первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чем узнавать город через гастрономические
- ЮЮлия24 февраля 2025Александра, спасибо вам за эмоции! Самое необычное начало экскурсии - с бутылочки пива😊 Чуть помешала холодная погода насладиться всеми предложенными
- SSergey24 января 2025Александра - невероятно свой человек. С ней мы чувствовали себя так, как будто были знакомы давно. Невероятно щедрый щедрая, ушли
- ТТатьяна15 января 2025Всем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенное с Александрой получилось теплым
- OOlga11 января 2025Александра вложила всю свою душу в экскурсию с нами. Во первых, она нас угощала всякими вкусностями которые принесла с собой,
- ООльга17 ноября 2024Великолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулка с отличной едой и
- ССабина16 ноября 2024Мы получили массу информации по Брюсселю и удовольствие от гастро-
экскурсии. Александра сделала наш день вкусным, интересным. Дети были в восторге). Спасибо большое за проведенное время с Александрой и интересный гастро-тур.
- ААлла9 октября 2024Александра, огромное спасибо за нашу экскурсию. На следующий день мы еще раз заглянули в места, что вы нам показали. И
- EEmma17 сентября 2024Спасибо Александре за приятную компанию, за сюрпризы, за хороший маршрут и много новой для меня информации 😍
- ППолина8 сентября 2024Огромное спасибо Александре за душевность, за интереснейшую и вкуснейшую экскурсию! Обязательно вернемся еще раз! Очень рекомендую!
- ИИнна29 августа 2024Отличная экскурсия! Заказывала в подарок для мамы, она осталась в восторге.
Маршрут очень продуманный, также Александра учла все пожелания мамы. Было очень интересно и вкусно! Обязательно обратимся к Александре в следующий раз по приезду в Брюссель.
