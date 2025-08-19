Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Брюсселе до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Брюсселе на русском языке, цены от €128, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Брюссель в тарелке
Пешая
3.5 часа
-
10%
128 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
3 сен в 12:30
4 сен в 12:30
€153€170 за всё до 5 чел.
Брюссель Брейгеля
Пешая
3.5 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
3 сен в 11:00
5 сен в 11:00
€152€160 за всё до 4 чел.
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Пешая
2.5 часа
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
€128€160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
  • Т
    Тарасова
    9 августа 2025
    Брюссель в тарелке
    Экскурсия очень понравилось! Прочувствовали Брюссель с гастрономической стороны. Безумно вкусные местные продукты, которые нам дали с собой, а также места
    читать дальше

    с очень хорошими позициями. Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение, которое создавало атмосферу. Александра очень интересно и увлеченно подает информацию и очень многое объясняет и рассказывает!

  • V
    Vadym
    8 августа 2025
    Брюссель в тарелке
    Нам очень понравилась экскурсия с Александрой. Очень необычно что после экскурсии у нас осталось много подарков и угощений от экскурсовода.
    читать дальше

    Детям это очень понравилось. Маршрут проходил по пешеходному центру. Мы заходили в интересные заведения и слушали истории традиционных бельгийских лакомств, откуда они появились и как связаны с историей Брюсселя. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с Брюсселем.

    Нам очень понравилась экскурсия с Александрой. Очень необычно что после экскурсии у нас осталось много подарковНам очень понравилась экскурсия с Александрой. Очень необычно что после экскурсии у нас осталось много подарковНам очень понравилась экскурсия с Александрой. Очень необычно что после экскурсии у нас осталось много подарков
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Брюссель в тарелке
    Большое спасибо Александре, что помогла нам посмотреть на Брюссель не с исторической точки зрения, а с житейской и этот город для нас стал более понятен. К тому же мы после экскурсии увезли много вкусных подарков.
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Брюссель в тарелке
    Интересно!
    Нестандартно!
    Нескучно!
    Вкусно!
    Познавательно!
    Одни только восторженные эпитеты. Великолепная экскурсия. Причём, когда ты получил не только эстетическое удовольствие, но и вернулся с кучей подарков от гида. Такого в моей практике не было нигде и никогда. Еще раз огромное спасибо!!! Всем рекомендую!!!
  • Z
    Zarema
    14 июня 2025
    Брюссель в тарелке
    Все было очень круто и вкусно. Всем рекомендую!!!!
  • Е
    Евгений
    11 июня 2025
    Брюссель в тарелке
    Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!

    Заранее до оплаты задали вопросы, чтобы уточнить насколько нам подходит этот
    читать дальше

    формат, Александра честно ответила на все, поэтому быстро сделали выбор;)

    До самой экскурсии Александра составила рекомендации, куда еще можно будет сходить. По ее совету забронировали ресторан с очень красивым видом на город! Обязательно спрашивайте рекомендации, Александра может помочь вам в планировании посещения города!

    На экскурсии Александра была очень обходительной, уточняла наши пожелания, корректировала маршрут по нашей просьбе, дарила подарки и давала возможность продегустировать все, что мы хотели! Например, я люблю квас, а не пиво и мы искали похожее на квас пиво вместе с ней!

    Экскурсия носит обзорный характер, вы увидите основные достопримечательности города в старой части города и услышите истории про них.

    Единственное, чего было меньше, чем обычно на обзорных экскурсиях: стандартной базовой части про происхождение города/историю бельгийцев как народа, но при этом были отдельные детали по ходу маршрута, но на экскурсиях в других городах нам рассказывали больше по этой части. Но так как мы сами почитали заранее, то дополнительно Александре вопросов не задавали, но уверен, что если бы задали - точно получили бы ответ. А отсутствие этой части может многим и придется по душе - кому-то такие детали кажутся душными и хочется услышать больше историй про город и места на пути экскурсии. Да и экскурсия тематическая: вы познаете город через еду;)

    Поэтому однозначно рекомендую и заслуженно ставлю 5 звезд. Александра, огромное спасибо! Теперь Брюссель ассоциируется с вами)

    Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!Отличная экскурсия от Александры, на которой мы были 10 июня!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2025
    Брюссель в тарелке
    Большое спасибо Александре за экскурсию и подарки
  • K
    Kseniia
    24 марта 2025
    Брюссель в тарелке
    Это была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое время мы попробовали все местные
    читать дальше

    специалитеты в проверенных и аутентичных местах. Несмотря на то, что экскурсию мы назначили на воскресенье (когда в Брюссели закрыты многие магазины), Александра все равно нашла нам много мест, а еще и подарила кучу вкусных подарков, снабдила все интересным маршрутом, рассказала кучу интересных историй и фактов о кулинарии Бельгии! Всем рекомендуем от души этот замечательный тур! Бронируйте скорее, потому что я настоятельно рекомендую поднять цену этой экскурсии - у нас стойкое ощущение, что такой прекрасный тур должен стоить дороже:))))

    Это была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое времяЭто была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое времяЭто была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое времяЭто была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое времяЭто была шикарнейшая экскурсия! мы в полном восторге и полными животами 🫠 За такое короткое время
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2025
    Брюссель в тарелке
    Для первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чем узнавать город через гастрономические
    читать дальше

    традиции и вкусовые привычки его жителей! Александра, наш гид, ведет свой рассказ непринужденно, с чувством юмора и остановками в самых вкусных точках Брюсселя. И спасибо большое за подарки!

    Для первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чемДля первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чемДля первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чемДля первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чемДля первого знакомства с Брюсселем это самая необходимая экскурсия! Что может быть интереснее и увлекательнее, чем
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2025
    Брюссель в тарелке
    Александра, спасибо вам за эмоции! Самое необычное начало экскурсии - с бутылочки пива😊 Чуть помешала холодная погода насладиться всеми предложенными
    читать дальше

    уличными заведениями для остановки и пробы вкусняшек. Ну и в воскресенье не все нужные лавочки были открыты. Но! Мы попали туда уже сами в другой день. Спасибо за рекомендации. А вообще Александра яркая, энергичная, веселая. Уделила нам ооочень много времени. И, конечно же, подарочки, про которые все туристы написали! Еще долго доедали и домой часть забрали.
    Всем советуем такую прогулку.

  • S
    Sergey
    24 января 2025
    Брюссель в тарелке
    Александра - невероятно свой человек. С ней мы чувствовали себя так, как будто были знакомы давно. Невероятно щедрый щедрая, ушли
    читать дальше

    с полной сумкой подарков. Открыли для себя новые сорта пива, сладостей, сыров, местных закусок. И это было намного больше 3,5 часов. Благодарим!

  • Т
    Татьяна
    15 января 2025
    Брюссель в тарелке
    Всем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенное с Александрой получилось теплым
    читать дальше

    и солнечным. Было красиво, вкусно, интересно и забавно. Для меня, человека вообще равнодушного к пиву, знакомство - сет с несколькими сортами бельгийского пива сначала показалось испытанием, но, о чудо, и ее выбор сортов пива и само пиво, несомненно, все было изумительно вкусно. Прошу помнить, что отзыв пишет человек, вообще его не употребляющий))) А тут, после экскурсионной дегустации, захотелось даже прикупить себе пару бутылочек)). Экскурсия не только о еде. Вы еще услышите и много инфо о самих бельгийцах, и, конечно, у вас будет возможность сделать много отличных видов Брюсселя. Смело и без колебаний обращайтесь к Александре, чтобы узнать город и его вкусности)

    Всем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенноеВсем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенноеВсем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенноеВсем приятного дня. Поделюсь своим впечатлением от экскурсии. Несмотря на холодный дождливый зимний день, время, проведенное
  • O
    Olga
    11 января 2025
    Брюссель в тарелке
    Александра вложила всю свою душу в экскурсию с нами. Во первых, она нас угощала всякими вкусностями которые принесла с собой,
    читать дальше

    во вторых каждое место, в которое мы заходили был особенным и очень вкусным, и самое главное - Александра рассказала нам очень много интересного, смогла заинтересовать наших подростков и продумала структуру экскурсии так, чтобы мы не замерзли. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Брюссель в тарелке
    Великолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулка с отличной едой и
    читать дальше

    элементами шоу)) Рекомендую и для дружеских, и для семейных прогулок. Отдельное спасибо за гастрономические подарки, чего у нас только не было после прогулки!!!
    Очень жалко, что не все члены моей семьи попали на экскурсию, придется повторить))))

    Великолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулкаВеликолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулкаВеликолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулкаВеликолепнейшая экскурсия и яркая, замечательная, интересная Александра! Это больше, чем экскурсия, это интересная и легкая прогулка
  • С
    Сабина
    16 ноября 2024
    Брюссель в тарелке
    Мы получили массу информации по Брюсселю и удовольствие от гастро-
    экскурсии. Александра сделала наш день вкусным, интересным. Дети были в восторге). Спасибо большое за проведенное время с Александрой и интересный гастро-тур.
    Мы получили массу информации по Брюсселю и удовольствие от гастро-Мы получили массу информации по Брюсселю и удовольствие от гастро-Мы получили массу информации по Брюсселю и удовольствие от гастро-
  • А
    Алла
    9 октября 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра, огромное спасибо за нашу экскурсию. На следующий день мы еще раз заглянули в места, что вы нам показали. И
    читать дальше

    вспоминали Ваши рассказы о городе и его жителях.
    Спасибо за фото, что вы для нас сделали)

    Очень рекомендую эту экскурсию!
    И Александру как гида.
    У нас было ощущение прогулки с другом, это очень приятно.

    ПС Спасибо за вкусные подарки!
    Льежский соус и сыры просто супер 😍

  • E
    Emma
    17 сентября 2024
    Брюссель в тарелке
    Спасибо Александре за приятную компанию, за сюрпризы, за хороший маршрут и много новой для меня информации 😍
  • П
    Полина
    8 сентября 2024
    Брюссель в тарелке
    Огромное спасибо Александре за душевность, за интереснейшую и вкуснейшую экскурсию! Обязательно вернемся еще раз! Очень рекомендую!
  • И
    Инна
    29 августа 2024
    Брюссель в тарелке
    Отличная экскурсия! Заказывала в подарок для мамы, она осталась в восторге.

    Маршрут очень продуманный, также Александра учла все пожелания мамы. Было очень интересно и вкусно! Обязательно обратимся к Александре в следующий раз по приезду в Брюссель.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брюссель в тарелке
  2. Брюссель Брейгеля
  3. Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Самое главное
  4. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в сентябре 2025
Сейчас в Брюсселе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 153 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Скидки в Брюсселе на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025