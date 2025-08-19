читать дальше

формат, Александра честно ответила на все, поэтому быстро сделали выбор;)



До самой экскурсии Александра составила рекомендации, куда еще можно будет сходить. По ее совету забронировали ресторан с очень красивым видом на город! Обязательно спрашивайте рекомендации, Александра может помочь вам в планировании посещения города!



На экскурсии Александра была очень обходительной, уточняла наши пожелания, корректировала маршрут по нашей просьбе, дарила подарки и давала возможность продегустировать все, что мы хотели! Например, я люблю квас, а не пиво и мы искали похожее на квас пиво вместе с ней!



Экскурсия носит обзорный характер, вы увидите основные достопримечательности города в старой части города и услышите истории про них.



Единственное, чего было меньше, чем обычно на обзорных экскурсиях: стандартной базовой части про происхождение города/историю бельгийцев как народа, но при этом были отдельные детали по ходу маршрута, но на экскурсиях в других городах нам рассказывали больше по этой части. Но так как мы сами почитали заранее, то дополнительно Александре вопросов не задавали, но уверен, что если бы задали - точно получили бы ответ. А отсутствие этой части может многим и придется по душе - кому-то такие детали кажутся душными и хочется услышать больше историй про город и места на пути экскурсии. Да и экскурсия тематическая: вы познаете город через еду;)



Поэтому однозначно рекомендую и заслуженно ставлю 5 звезд. Александра, огромное спасибо! Теперь Брюссель ассоциируется с вами)